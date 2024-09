Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?

Узнал Дорский.

Лето 2024-го получилось неоднородным для большого российского трансферного рынка.

«Зенит» заметно усилил местный блок: подписал Максима Глушенкова, Евгения Латышонка, Юрия Горшкова и Сергея Волкова, выхватил из Аргентины Лусиано Гонду и взорвал медиапространство трансфером Александра Соболева. «Спартак», по данным Transfermarkt, вывалил 14 миллионов евро за Эсекиэля Барко и забрал из «Ференцвароша» не только Деяна Станковича, но и Маркиньоса с Миенти Абена.

ЦСКА и «Локомотив», наоборот, почти никого не взяли (но ждем Сесара Монтеса в команде Михаила Галактионова) и одновременно расстались с лидерами атаки.

Где-то между этих групп застряли «Динамо» и «Краснодар»: вроде бы укрепили проблемные позиции, но не все.

Конец трансферного окна – время обсуждения крупнейших сделок и главных тенденций, поэтому Александр Дорский встретился с главой компании ProSports Management Германом Ткаченко. В летнее окно многие клиенты Ткаченко из РПЛ сменили клубы: Федор Смолов, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный, Арсен Адамов, Артур Юсупов, Даниил Одоевский.

Место российского футбола в мире: изоляция продолжается?

– Полтора года назад, рассуждая о современном месте российского футбола, вы говорили: «У нас сохранилась основа для того, чтобы изменить ситуацию – и это не связано с политикой. На улицах не чувствуется русофобии». За это время что-то изменилось?

– Русофобии на улицах по-прежнему нет. Более того, появилось в чем-то возмущение, в чем-то – привыкание. Но я пока не вижу системных изменений.

Полтора года назад было невозможно представить переход российского футболиста в МЛС – сейчас Алексей Миранчук спокойно едет в «Атланту». С другой стороны, при объявлении состава Миранчук – единственный игрок без флага своей страны. Вроде бы ерунда, но все равно знак.

Трансферы с клубами Бундеслиги по-прежнему невозможны. Более того, немецкая федерация влияет даже на немецких игроков, выступающих за границей, чтобы они не переходили в РПЛ. Например, из-за этого в «Спартак» не перешел левый защитник Деррик Кен.

«Порту» после прихода Андре Виллаш-Боаша проводит реструктуризацию с американским банком, и из-за согласования этих 150 миллионов их юристы боятся рисков от взаимодействия с российскими контрагентами. Поэтому сорвался переход одного из футболистов «Порту» в российский клуб.

Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» глобально ничего не поменял, но он состоялся. А, например, весной 2023-го американские акционеры «Ромы» наложили вето на трансфер Сафонова. Значит, какие-то вещи возможны, но это не система. Это по-прежнему факты, а не устоявшаяся тенденция.

– Понимаете, как дали добро на трансфер Миранчука в «Атланту»?

– Думаю, никто и не спрашивал у кого-то разрешения. Мне кажется, американцам безразличны свои же санкции, если им по-настоящему что-то нужно.

Плюс «Атланта» никак не взаимодействовала с российской финансовой системой. Технологических и юридических ограничений нет – уже большой фактор для совершения сделки, прохождения санкционного комплаенса.

– В прошлом разговоре вы надеялись, что ситуацию изменит трансфер Кузяева в европейский клуб.

– Кузяев – очень сильный футболист по российским меркам. Значит, достаточно крепкий по европейским. Я надеялся, что Далер изменит отношение к российским футболистам в Европе.

Нам нужен еще один Головин, чтобы у многих закрепилась мысль «Русские могут играть круто». Головин меняет восприятие качества, это звезда Лиги 1, которая точно может играть в «ПСЖ». Кузяев тоже поменял, пускай и не в той степени, на которую я рассчитывал. Он заложил тенденцию рандомных сделок – да, наши игроки не идут первым выбором, но при стечении рыночных обстоятельств их больше не игнорируют.

Мы видим сделку по Антону Миранчуку в Швейцарии. Это еще не система, но часть глобального привыкания. Для разговора о пробитии бюрократической русофобии нужны изменения в Германии, Голландии, Англии.

Но здесь давайте без излишних иллюзий. У нас пока очень мало футболистов, которые готовы к топ-лигам. Даже Кузяев играет в не самой большой команде и не всегда в старте. А он прямо крутой для нас футболист.

– Говоря о тех, кто еще может уехать из РПЛ в Европу, вы называли Сперцяна, Сазонова и Пиняева.

– Неплохой прогноз: Сазонов уехал в «Торино», Сперцян мог уйти из «Краснодара».

Пиняев разобрался с новым контрактом. Да, у него был спад, но я уверен, что временный, ничего страшного.

– Пиняев и в прошлом сезоне выступал ниже ожиданий.

– У Пиняева однозначно есть качества, чтобы быть сильным футболистом. Сумеет ли он их реализовать, зависит от него, удачи, здоровья, среды. В футболе потенциал обычно срабатывает. Возможно, реализуется не весь, но срабатывает.

Сережа уже играет на высоком уровне. Неприятный момент пройден, у него невероятный потенциал.

– За полтора года появился кто-то еще, кто может заинтересовать европейские клубы?

– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

– «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо»?

– «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег. Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.

– «Жирона» интересовалась и Сперцяном.

– Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны». Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций.

– В российском футболе часто думают, что в Европе платят меньше.

– Кому-то – точно да, кому-то, может быть, и нет. В России тоже не все получают миллиарды.

Почему Павел Андреев так успешен в переговорах? Роль Ткаченко в переходе Гонду в «Зенит»

– О чем думаете, когда видите в медиа информацию об агентских Павла Андреева при очередном трансфере его клиента?

– Профессиональное признание.

– Почему так может только он?

– У Павла великолепная клиентская база. Плюс он очень уверен и тверд в достижении цели. Без волнения и трепета оперирует высокими цифрами, которые обсуждает.

Но когда вы читаете «За игрока заплатили столько-то, агент получит столько-то», вы должны понимать, что, например, есть подписной бонус игрока. Часто медиа его включают в агентскую комиссию, а это не такая простая вещь.

– Четыре миллиона агентских при переходе Глушенкова в «Зенит» – неправда?

– Думаю, что есть много болтовни, но это может оказаться и правдой. А скорее всего – полуправдой. Это больше похоже на сумму подписного бонуса для игрока и агентской выплаты для его представителя.

– Компания Ultimate Sports, которую вы называли лидером рынка по помощи в сделках, сохранила позиции?

– Не знаю, можно ли их назвать лидерами, есть, например, Тимур Лепсая и Александр Толстиков, но Ultimate – очень заметные игроки. Например, в это трансферное окно они помогли подписать Томаса Гальдамеса в «Крылья Советов» – это хороший игрок.

Наша компания ProSports Management пытается раз в год тоже делать международные трансферы, мы умеем это делать.

– Почему тогда только раз в год?

– С одной стороны, недорабатываем. А с другой – у нас есть наши клиенты, которые всегда будут в приоритете. Для меня важнее устроить условного Илью Берковского, или особенно Илью Берковского, чем поучаствовать в трансфере иностранного игрока в РПЛ.

На международном рынке можно и нужно зарабатывать чуть больше, но важно это делать не в ущерб нашим российским клиентам.

– Известно, что вы способствовали переходу Лусиано Гонду в «Зенит».

– Агенты не делают сделки – их совершают клубы, мы здесь лишь сыграли небольшую роль. Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал. За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать.

– Зачем «Архентинос Хуниорс» было ужиматься в цене?

– Сумма, за которую они продали Лусиано (12 миллионов евро по данным Transfermarkt, 10+1 – по информации Спортса’’), для них все равно большая, а главное – справедливая.

– Ваша фотография с ужина с Гонду появилась в день его презентации в «Зените». Зачем показывать, что вы имеете отношение к сделке?

– Фотографию выложили не мы, я просил наших медийщиков не делать этого.

Плюс меня все-таки увидели на презентации Лусиано в петербургской филармонии. Я сказал, что просто люблю Шостаковича. Почему-то мне не поверили.

– Смешно, но ведь можно было не приходить на презентацию.

– Нельзя. Я сопровождал парня в Петербурге, он этого не понял бы.

Лусиано прилетел в Питер в пять утра, его сразу забрали на медосмотр, а медосмотр в «Зените» почти такой же, как в НАСА, закончился только около шести вечера.

От презентации он просто офигел – даже несколько часов не хотел снимать футболку «Зенита». Плюс показали город – на каждого туриста положительно влияет панорамный вид из ресторана «Мансарда».

Гонду кайфовал, а я умирал, потому что сделка была не закрыта.

– Это как?

– Президент «Архентинос Хуниорс» прислал сообщение испанским юристам, сопровождавшим сделку: «Можно презентовать Лусиано в «Зените», мы обо всем договорились». Но это были устные договоренности – и юристы попытались на этом сыграть, сказать, что что-то не подтверждено, нужно еще доплатить, но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях.

– Зачем в этой сделке вы, если «Зенит» знал Гонду и сам мог связаться с «Архентинос Хуниорс» и агентом игрока? И почему агенты Гонду не могли вас кинуть?

– В России мы представляем агентство Universal Twenty Two. Если бы «Зенит» сначала вышел на него, ребята все равно сказали бы: «Разговаривайте с нашими российскими партнерами».

– Это чисто пацанские договоренности?

– Они не юридические, но мы с 2000 года работаем вместе. Назвал бы эти договоренности не пацанскими, а бизнесовыми. Я представляю только тех, в ком полностью уверен.

Нападающего искал и ЦСКА, наверное, можно было поговорить с ними. А если бы Кордоба ушел из «Краснодара», мы предлагали бы Лусиано и туда, тем более клуб тоже его знал. Но для обоих это выглядело, на первый взгляд, дороговато.

– А что ЦСКА?

– ЦСКА – центральный спортивный клуб армии.

– Блестящий уход от ответа. И все-таки: у ЦСКА не было денег на Гонду?

– Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Кажется, у них действительно нет больших денег на трансферы, но ЦСКА такой клуб, что в любой момент они могут появиться.

Покупкой Соболева «Зенит» показал: «Последнее слово – за нами». Волков напоминал Ткаченко Трента

– Вы понимаете, зачем «Зенит» подписал и Гонду, и Соболева?

– Ушел Сергеев. Три нападающих – минимальный набор для 4-3-3 «Зенита». Плюс Гонду может играть в трех позициях: на острие, справа и вторым форвардом. Не удивлюсь, если в каком-то матче Кассьерра, Гонду и Соболев выйдут вместе.

– В начале июля, когда «Зенит» уже подписал Глушенкова, Латышонка, Горшкова и Волкова, в Here We Go вы сказали, что клуб не сделал знаковых приобретений. Сейчас можно сказать, что сделал?

– Даже с перебором.

– Какой месседж несет трансфер Соболева?

– «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker: «Последнее слово – за нами».

В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию – он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки. В каком-то смысле это пауэрбанк-сделка – кто-то мог думать, что «Зенит» уже может расслабиться после старта Глушенкова и ехать на низком проценте, а эта эмоция все обостряет.

– Почему Глушенков не знаковое подписание?

– Это классный трансфер, но «Зенит», команда с не самой сильной русской улицей, просто взял лучшего игрока прошлого сезона, у которого были прописаны не очень большие отступные. Молодцы, но как «Зенит» мог его не взять? Если бы «Зенит» не купил Глушенкова, это означало бы, что в клубе что-то идет не так.

Только «Спартак» мог навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за Глушенкова.

А трансфер-заявление – это больше, чем классный игрок. Такая сделка должна будоражить всеобщее сознание. Провоцировать споры и конфликты, не оставлять равнодушных. Эмоционально давить, расшатывать или, наоборот, мотивировать всех в лиге. Это как раз история Соболева.

– Тимур Гурцкая заявлял, что до «Зенита» «Спартаку» предлагали Глушенкова и Латышонка.

– Я об этом не знаю, но это возможно.

Саша, ты же знаешь, что за три дня до трансфера Глушенкова в «Зенит» Максима предлагали в «Краснодар».

– О чем это говорит?

– Предлагать такого игрока всем, кто способен за него заплатить, – норма. А играть на повышении цены перед закрытием сделки? У каждого свои приемы.

– Соболев – знаковый трансфер. А успешный?

– Трансферы нельзя оценивать сразу после того, как они состоялись. Лусиано забил два гола в дебютном матче, мы в него сильно верим, но всякое бывает.

– Когда нужно давать оценку трансферу?

– Как минимум через полгода, а лучше – через год-полтора.

– Глушенков и Гонду могут сыграть справа. Но всего восемь месяцев назад на правый край «Зенит» подписывал Артура. Разве сейчас уже нельзя признать, что это провальный трансфер?

– Я хотел бы, чтобы ты спросил об этом у Сергея Богдановича.

Да, Артур не стал звездой «Зенита», но это нормальная ситуация для клуба, делающего большие сделки. Вы же не концентрируетесь вечно на том, что Эден Азар не стал звездой «Реала». Так бывает. Джокович иногда попадает в аут, турецкий стрелок тоже не всегда попадает в центр мишени.

Сила «Зенита» в том, что он легко переваривает неудачные трансферы.

– Два месяца назад вы сказали: «Зениту» лучше подождать и получить подтверждение квалификации русского футболиста, чем покупать молодого».

– Эти два месяца подтвердили, что я прав. Подтверждение позиции – трансфер Волкова.

– В смысле?

– Лучше было подождать.

– Чего? Он отыграл два с половиной года за «Краснодар».

– Что нужно было подождать. Сейчас же «Зениту» нехорошо. «Зениту» сейчас плохо.

Но я никогда не котировал Волкова низко. Мне не нравились его интервью – превознесение себя, дерзость, не всегда пропорциональная игровому состоянию. Но это не хейтерство с моей стороны. Мне очень нравились действия Волкова в атаке. Мне – поверхностному в данном случае эксперту – было пофиг на его действия в обороне. В атаке мне он напоминал Трента.

– Вы серьезно?

– Конечно. Пас на скорости, игра в два касания.

– Мягко говоря, я офигеваю.

– Сравнение с Трентом – не только моя цитата. Я где-то об этом сказал в офисе, потом услышал то же самое от Андрея Викторовича Талалаева на «Матч ТВ». Подумал: «Вот, вы критикуете Волкова, а я вас всех проучу».

Пока не получается.

– Какое подтверждение уровня было у Латышонка, отыгравшего один сезон в РПЛ?

– Вера и понимание его уровня. Подтверждение – игра Латышонка на старте этого чемпионата.

Как Ткаченко контролирует медиаактивность клиентов? Есть ли вина агентов в имидже Лещука?

– Вы сказали, что вам не нравятся интервью Волкова. Понимаю: очень редко игроки публично говорят о себе так комплиментарно. Такой имидж – ошибка в том числе его окружения?

– Я не готов давать такие оценки коллегам. Но я не люблю медийно наглых футболистов.

– Вы контролируете высказывания клиентов?

– Конечно, в определенных случаях мы просим присылать интервью, что-то правим, что-то вычеркиваем. То есть иногда контролируем, но все-таки чаще реагируем на то, что уже случилось.

Ручной контроль каждого слова – не лучшая история. Все-таки футбол – это страсть и индивидуальность. Неправильно загонять игроков в стойло, передавливать личность, делать одинаковыми роботами. Но при этом игроки должны понимать, что они теперь инфлюэнсеры. У них есть не только кайф известности, но и ответственность перед клубом, перед лигой, перед фанатами. Они должны учиться взвешивать слова, не влезать в ненужные конфликты, не провоцировать на ровном месте. Мы вкладываем это в молодых ребят.

В целом это обоюдный процесс. С какого-то момента общения со Смоловым я начал присылать ему свои интервью на правки.

– Ха-ха.

– Ну, как минимум присылал фрагменты, которые касались его.

Возвращаясь к Волкову: проблема не в том, что он так говорит про себя, а в том, что он так о себе думает. Если Сергей действительно такой крутой, мне хотелось бы попросить, чтобы он показывал соответствующий уровень на поле.

– Вам не нравятся интервью Волкова, но ваш клиент – Игорь Лещук, у которого тоже не самый положительный имидж. В том числе из-за его высказываний.

– Безусловно, в этом есть и наша вина. Возможно, в нужный момент мы не донесли свой взгляд целиком, потому что мир медиа перевернулся все-таки недавно. Нужно быть более действенными. Где-то спокойнее выбирать слова, где-то – улавливать темы-триггеры для народа, понимая, что у футболиста и болельщика банально могут быть очень разные взгляды, и не давить на них слишком сильно.

Я ведь не сижу в мантии профессора по пиару. Просто делюсь взглядом, каким хочется видеть наш футбол. При этом я понимаю, что не все футболисты могут, да и хотят быть role model. Это тоже ок.

ЦСКА недоработал на рынке. «Динамо» усилилось в последний момент, но у них есть подпитка из академии

– Трансферное окно почти закрыто. Кто недоработал в РПЛ?

– ЦСКА. Неплохая команда, но у части игроков заканчиваются контракты – это всегда мешает. Плюс у них нет альтернативы на позиции нападающего.

Но Николич – очень сильный тренер, а первая линейка игроков ЦСКА сильная. Поэтому ожидаю нормального результата и, возможно, перестройки зимой.

Нельзя забывать, что ЦСКА сложнее всего в РПЛ. Санкции очень сильно влияют на их трансферную кампанию. При этом давно доказано, как сильно в футболе уровень зарплат влияет на результаты на длинной дистанции.

Так вот ЦСКА, чтобы всегда быть в тройке при наличии «Зенита», «Спартака» и того же «Динамо», нужно не просто идти вперед, а прыгать. Попробуйте вместо шага делать прыжок хотя бы три минуты. Вы очень устанете, ритм будет поддерживать тяжело. Это важно помнить, оценивая работу клуба и тренера в сравнении с «Зенитом» или «Спартаком».

– Вы выражали неуверенность в том, что увольнение Федотова – лучшее решение для ЦСКА.

– Я хорошо отношусь к Федотову, моя неуверенность была продиктована этим. Но к Марко я отношусь еще лучше, поэтому ты не услышишь от меня некомплиментарных оценок. Не из-за того, что Марко – наш хороший знакомый. Я искренне в это верю.

– Вы видите стилистические отличия в ЦСКА Федотова и Николича?

– ЦСКА стал слабее, а результаты – нет. Значит, Николич проделывает отличную работу.

– Почему ЦСКА стал слабее?

– Ушли Заболотный и Чалов.

– Чалов образца прошлого сезона – это разве усиление?

– Заболотный и Чалов были ключевыми фигурами в атаке ЦСКА. Сколько забил Чалов в прошлом сезоне?

– 13 голов, но 7 из них – с пенальти.

– Этого мало?

– На мой взгляд, Чалов сильно сбавил по сравнению с сезоном-2022/23 и в целом не очень стабилен по карьере.

– Он все равно был одним из главных игроков ЦСКА на протяжении долгих лет. Кроме того, наличие Чалова и Заболотного позволяло по-разному строить атаки. Сейчас этого выбора нет, потому что на острие может сыграть только Мусаев.

– «Динамо», перед сезоном подписавшее только Лунева, доработало?

– Они всегда работают на флажке. Подъехали Маухуб и Артур Гомес. У них есть подпитка из молодежки – Витя Окишор и Денис Боков.

– Это тоже ваши клиенты.

– И могу сказать, что через очень непростые переговоры удалось создать правильную среду и отправную точку для Окишора, чтобы он начал так себя проявлять.

– Что это значит?

– Во-первых, академия «Динамо» сделала блестящую домашнюю работу, а клуб нашел силы подписать взаимовыгодный контракт. На большие компромиссы пришлось пойти и нам.

Не хочу выпячивать частности, тем более путь Окишора только начинается, время для рассказов не пришло. Дам общую картину того, как мы работаем.

Многие считают, что агенты – это торгаши, которые только щелкают пальцами за столом и собирают новые нули на банковском счету так легко, будто тапают хомяка в этой популярной игре. А это вредное искажение и обесценивание.

Агент – это даже не просто посредник в тяжелых переговорах. Это и стратег, который закладывает вектор карьеры, подсказывает слабые стороны и точки роста, ищет лучшие возможности для реализации (в том числе продвигает интересы игрока внутри клубов), пушит, когда что-то идет не так, и ищет пути выхода, потому что игроку сложно оценивать себя объективно и еще сложнее понимать рынок и его тенденции.

Агент – это и в каком-то смысле один из учителей или старших товарищей, он помогает заложить нужные в спорте ценности. Не просто вкручивает в сознание мотивационную пружину, а еще и защищает от соблазнов, формирует личностный каркас, без которого будут надломы от искушений, всей блестящей мишуры и ложных ориентиров, которых полно в футболе.

Агент – это и отчасти инвестор. Мы, например, много тратим на диетологов, на тренеров по физподготовке, на восстановление футболистов, потому что не все клубы это дают, а без такого фундамента развиваться тяжело.

Поэтому каждый успешный дебют или хороший контракт – это длинная общая работа. Просто не все это понимают.

– Бокову – 18, Окишору – 17. Они отличаются от молодежи десятилетней давности?

– Нынешняя молодежь гораздо профессиональнее, у них нет такого количества алкоголя и гулек, как у предшественников. Но современные молодые игроки не всегда спортсмены с точки зрения нерва. Это не касается Бокова и Окишора – у них с этим все в порядке.

– Работа по поиску молодых игроков отличается от того, что было раньше?

– Раньше мы вообще этим не занимались. Из молодых у меня были только Смолов и Шатов, но тогда они уже играли в РПЛ. Плюс Игорь Лещук.

Сейчас уровень конкуренции на агентском рынке повысился, поэтому ты не можешь не обращать внимания на совсем юных ребят. Но здесь очевидны и минусы: из условных десяти молодых до топ-уровня дойдут только два, а остальные будут играть на среднем. Среднее мы не любим. Поэтому здесь конфликт: с одной стороны – такое отношение к среднему, с другой – мы должны одинаково относиться ко всем клиентам, уделять внимание, это наша система ценностей. Мы проводим внутри очень серьезный и жесткий отбор. И если мы приходим к игроку, то как минимум это уже точно талант.

– С какого возраста игроку нужен агент?

– С 16 лет. В этом возрасте уже нужно закладывать ценности отношения к делу, планировать карьеру. Ребятам повезло, что они занимаются любимым делом, но это вносит и ограничение: они не могут постоянно пить колу, ходить с девочками на дискотеки, мало спать.

Сегодня таланты, которые вчера играли десяток, не участвовали в контрпрессинге и не возвращались в оборону, обязаны проделывать огромную работу без мяча. Значит, нужны соответствующие физические данные, образ жизни и уровень трудолюбия. Мы должны этому обучать уже в таком возрасте, если не хотим сливать потенциал.

Почему Смолов перешел в «Краснодар»? Как оценивать нынешний отрезок карьеры Федора?

– Прошедшим летом Смолов не продлил контракт с «Динамо» и перешел в «Краснодар». Почему?

– Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что мы не договорились по числу матчей для получения бонусов. Это правда, мы просили разбить бонус. То есть не получить весь бонус за тридцать матчей, а получить треть за десять матчей, треть – за двадцать и так далее. Если бы мы договорились по этой части, Смолов точно остался бы в «Динамо».

«Краснодар» предложил более привлекательные финансовые условия, но кроме них сыграл ностальгический момент. Сейчас, когда Федя появляется на базе «Краснодара», говорит, что ему становится лучше, ему нравится культура клуба, содержание тренировок, партнеры по команде и в клубе приняли его роль. За это он несет серьезную плату: сложная логистика, жертва семьи, ведь у Карины много работы в Москве, а она переехала в Краснодар вместе с Федей.

– Федя неудачно провел прошлый сезон.

– Федя был неудовлетворен личным сезоном, это точно. Но он играл в своем клубе. Еще раз: ему 34, он находится на последнем этапе карьеры. Сам факт наличия тебя на профессиональном уровне в таком возрасте – уже успех.

Здесь очень важно правильно оценивать свою роль – где-то получать меньше минут, но проводить их так, чтобы получать удовольствие и приносить пользу команде, важно слушать свое тело. С физикой у Смола порядок, да и с футболом все пока тоже хорошо.

– В «Динамо» основным нападающим был Тюкавин. В «Краснодаре» есть Кордоба. В чем отличие роли Смолова?

– Тюкавин и Кордоба – очень сильные чуваки. Конечно, Федя не готов быть запасным, он спортсмен и хочет другого. Значит, масштаб понимания должен заставлять понимать ситуацию и бороться с ней. Кордоба удалился в матче с «Локомотивом», значит, против «Ростова» в старте сыграет Смолов.

Как я сказал выше, Федя находится на том этапе карьеры, когда такие минуты ценны сами по себе.

– Вас удивило, что болельщики «Динамо» освистали Смолова при выходе на замену?

– Я этого не видел. Федя об этом мне не сказал. Значит, для нас это прошло незамеченным.

Детали о других клиентах Ткаченко: Литвинов мог уехать в Европу прошедшим летом, Файзуллаеву нужно вернуть свежесть, «Ахмат» очень хотел Адамова

– В начале весны 2023-го вы говорили, что подумаете о переходе Литвинова в европейский клуб через полтора года. В какой момент и что пошло не так?

– Неудачи Литвинова точно неотделимы от неудач всего «Спартака». Были и субъективные ошибки – не Руслана, – которые не позволили подходить к сезону или отдельным матчам готовым на сто процентов.

– Вы об истории со сборной?

– Не только. Также говорю о тайминге его лечения зимой 2024-го. Руслан фактически пропустил все зимние сборы.

– Вас устраивает роль Литвинова в «Спартаке» Станковича? Я ее не совсем понимаю: начинал запасным, Станкович говорил, что рассматривает Руслана в опорную зону. После травмы Чернова Литвинов заиграл в обороне – и пока вообще не появлялся в полузащите.

– Новый тренер присматривался к игрокам, скорее всего, до конца не понимал возможности каждого. Это нормальный процесс.

Да, Станкович говорил то, что ты упомянул, но есть же и более свежие слова: «Как я могу поменять пару Литвинов – Бабич, если мы пять матчей подряд играем на ноль?» Это слова не мои, а главного тренера «Спартака».

– Переезд в Европу возможен в ближайшем будущем?

– Мы и сейчас могли переехать – в аренду, но «Спартак» категорически отказался отпускать Литвинова. Да и мы с Русланом выработали девиз «Не дергаемся, все встанет на свои места».

– Это Турция?

– Какая Турция? Средний клуб топовой европейской лиги.

– Зато этим летом клуб поменял другой ваш клиент – Арсен Адамов. Почему он не остался в «Зените»?

– «Ахмат» очень сильно хотел арендовать Арсена. Ни он, ни «Зенит» не смогли отказать.

– Адамов сильнее Сергея Волкова?

– Мое сравнение будет некорректным. Свою оценку Волкова я озвучил.

– Вы говорили, что «Бавария» звонила, чтобы узнать статус Аббоса Файзуллаева.

– Это не интерес, а именно уточнение статуса. Ведущий скаут «Баварии» общался со спортивным директором клуба Первой лиги, они познакомились на Кубке Азии U-20. Скаут «Баварии» рассказал, что им нравится Файзуллаев – и эта же информация тут же появилась в медиа.

– Ее слили не вы?

– Зачем это нам? Мы тут же сделали заявление, что это не так.

– Чтобы повысить статус Аббоса – хотя бы при переговорах о новом контракте в ЦСКА.

– Публичная информация об интересе никогда ничего не дает в плюс. Если кто-то кем-то на самом деле интересуется, лучше держать это в тишине. Тем более – когда это вообще не так. Когда появились слухи об интересе «Баварии» к Аббосу, их скаут набрал и спросил, в каком состоянии сейчас находится Файзуллаев – просто для обновления профайла. Файза просто находится в списке, за кем они следят.

– В ЦСКА приходили предложения по Файзуллаеву?

– Предложение в клуб – это последний шаг, когда между собой все уже обо всем практически договорились устно.

По Аббосу разговоры доходили до нормального этапа. Большего не скажу, сейчас он остается в ЦСКА.

– Вас устраивает его игра на старте сезона?

– Он провел самый насыщенный этап карьеры – физически и эмоционально, дважды пропустил предсезонку с ЦСКА. Уровень его игры сейчас нормальный, но нужно вернуть свежесть и готовность, и все будет еще лучше.

Переход Бакаева в «Зенит» – успех. Ни у Ткаченко, ни у Зелимхана не было договоренности о неигре за «Химки» против «Зенита»

– Зелимхан Бакаев. Переход в «Зенит» в итоге – ошибка?

– Это успех, потому что на тот момент не было других предложений.

Получилось ли у Бакаева в «Зените»? Очевидно, нет.

– Почему?

– «Зенит» – другой уровень, на котором выживают только сильнейшие. Бака оказался не готов к конкуренции с Малкомом, который еще и выдал лучший сезон в жизни. После этого было уже сложно прийти в себя и воспользоваться шансом, который возник на старте прошлого сезона.

У Зелимхана еще год контракта с «Зенитом». Задача на этот чемпионат – так выйти на рынок свободных агентов, чтобы его снова захотели топовые российские клубы.

– Как оценить аренду Бакаева в ОАЭ?

– Можно было ожидать лучшего. Мы хотели, чтобы Бакаев своей игрой создал очередь местных клубов за российскими футболистами. Этого не вышло, в том числе из-за травмы в конце сезона. Он получился смазанным.

– Ваша легендарная фраза после перехода Бакаева в «Зенит»: «Он будет лучшим игроком месяца несколько раз». Жалеете о ней?

– Не получилось, но чего жалеть? Я же верил и верю в это, а шансы еще придут.

– У Бакаева был запрет на игру против «Зенита»?

– Даю честное слово: у меня и Бакаева не было ни одной договоренности об этом ни с «Химками», ни с «Зенитом».

Документы есть в лиге, там нет ни слова о запрете игры Бакаева против «Зенита». Я не хочу морализаторствовать по темам, к которым мы не имеем отношения. Почему-то все забыли, что шесть лет назад запрета на игру арендованных еще не было – и, например, мы вместе с Шатовым платили свои деньги, чтобы он сыграл за «Краснодар» против «Зенита».

– Тогда запрета на игру арендованных не было. Платить или нет, и если да, то кому – дело клуба, игрока и его представителей.

– Я не вижу ничего плохого ни в такой игре за деньги, ни в запрете. Если клуб платит часть зарплаты футболисту, почему игрок должен играть против него?

Не вижу ничего плохого и в трансфере Коваленко из «Зенита» в «Оренбург». С какого фига «Зенит» должен был отпускать Коваленко в «Локомотив», который хотя бы на этой части сезона показал, что он может конкурировать за самые высокие места? «Локомотив» же почему-то не потратил часть суммы, полученной за Глушенкова, на полноценный трансфер Коваленко, а хотел его забрать в аренду.

– И все-таки вернемся к Бакаеву. Как вы отнеслись к публичной позиции представителей «Химок» при объяснении отсутствия Зелимхана в заявке на матч с «Зенитом»?

– Послушай, Саша. У меня в «Химках» играет несколько значимых клиентов, у компании рабочие отношения со спортивным директором, взаимоуважительные – с боссом клуба.

Они строят интересный спортивный проект, усилили организационный блок, за командой вообще стало интересно следить. Для меня это важнее. А в других вопросах можно поступать и тоньше.

– В студии «Итогов» Владислав Радимов сказал, что вы ему заплатили, чтобы он не играл за «Зенит» против ваших «Крыльев Советов» в 2003 году.

– Честно, я уже деталей не помню. Но тогда точно не было запрета ни юридического, ни морального. Было две договоренности: что он не может играть против нас и что причитается какая-то сумма за трансфер.

Как РПЛ может зарабатывать больше?

– Сейчас РПЛ неплохо зарабатывает с букмекерского и телевизионного контрактов, за последние пару лет они выросли. Это потолок?

– Не думаю. Во-первых, есть тенденция привыкания к Fan ID. Да, клубы не будут зарабатывать на билетах в два-три раза больше, но постепенно сумма будет увеличиваться. Картинка сразу приятнее, а это значимый фактор и для ТВ, и для спонсоров в разговоре о новых контрактах.

Во-вторых, реализованы далеко не все спонсорские категории. Появился контракт с пивом – хорошо, более 100 миллионов рублей. Скоро в лигу зайдет большой банк. Думаю, вскоре активно шагнут в спортивный рекламный рынок китайские автомобильные бренды, им просто нужно время, чтобы сориентироваться. Футбол способен забрать и другие отрасли, с которыми соприкасается его аудитория, но которые раньше обходили чемпионат стороной.

В-третьих, впереди большая борьба за титульный контракт. Название спонсора везде, это привлекает внимание с разных сторон, а конкуренция поднимает цену. Не уверен, что в следующий цикл РПЛ пойдет с платежной системой «Мир», ей без конкурентов и при таком покрытии рынка уже будто и не нужно такое пышное, яркое сопровождение. С другой стороны, они могут перепридумать позиционирование и продвигать СБП как конкретный продукт, и это может быть интересно.

В-четвертых, не надо забывать медиарынок. Сейчас права проданы до 2026 года. Все считают, что у нас монополия, но вы просто посмотрите на битву за все права, включая Лигу чемпионов и Евро. В прошлый раз взрыв активности поднял контракт в несколько раз. Ждать такого же роста сейчас – безумие. Но 10-20% прироста я не считаю фантастикой, хоть мы и говорим про огромный контракт на почти 8 миллиардов рублей в год.

Есть очень амбициозный Okko, есть гигант рынка «Кинопоиск», который уже показывает КХЛ и может пойти дальше. Тем более это вписывается в глобальную тенденцию, например, НБА в этом году отдала часть прав Amazon, часть матчей покажет сервис Peacock. У нас рынок онлайн-кинотеатров очень здоровый и современный. Так что не сомневаюсь, что они побьются с «Матчем», просто лиге нужно вовремя извлечь из этого прибыль.

Но просто так больше денег тоже никто не даст. Нужно и дальше прокачивать продукты, которые в нашем футболе наконец начали появляться. Я приветствую пробы нового – и требования по открытости в Кубке, которые потихоньку сбивают спесь старой школы с отношением к футболу как страшной бойне, и новую систему распределения денег в РПЛ, когда часть средств будут отдавать тем, кто эффективнее работает в медиа. Те же влоги с матчами глазами врача или повара – это свежий воздух, это новый ракурс. Это верный путь – не сложенные ручки, а упорное экспериментирование. Теперь для него есть и финансовый стимул.

Плюс я бы не исключал фактор черного лебедя. Откуда он может прилететь? Да вот хотя бы даже выборы президента РФС. Все привыкли, что стабильность индустрии поддерживает Александр Дюков, но пока мы не слышали, есть ли у него желание остаться еще на четыре года. Все-таки нагрузка в основном бизнесе колоссальная, она отнимает много сил и эмоций, особенно в нынешние времена.

Это пока сильное допущение, но вдруг закрутится борьба за кресло президента РФС? Тогда я вижу шансы как минимум двух мощных менеджеров – Максима Митрофанова и Александра Алаева. Они долго работали вместе, но на некоторые вещи смотрят по-разному, и их честная схватка может принести много интересных решений.

И еще один важный пункт. Я посоветовал бы в скором времени провести переговоры о нетендерной договоренности по новому букмекерскому контракту, который истекает летом 2026 года. С гарантией повышения суммы. Почему сейчас и заранее? Вы знаете, что меняются налоговые ставки, включая налог на прибыль, есть течения по изменению целевых отчислений, не исключены и дальнейшие перемены в регулировании букмекерского рынка. А любые ограничения могут снизить расходы на продвижение. Вижу здесь риски для лиги и клубов. Так что, на мой взгляд, нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас.

– Отсутствие тендера – путь к разговорам об отсутствии честной конкуренции.

– Почему? Если РФС и РПЛ с большинством клубов так решили, их устраивают текущие партнеры, ну или другие – почему нет? Если это разрешено текущим контрактом, если никто не обманут, никакой проблемы нет.

И я не слышал, чтобы кто-либо обвинял АПЛ в отсутствии честной конкуренции, когда она продлила контракты с вещателями вне тендера, боясь потерять деньги в открытом конкурсе из-за влияния коронавируса. Мне очевидна параллель между опасениями АПЛ, которой все восхищаются, и подобными рисками РПЛ. Но мы у себя сразу видим теории заговора. Не каждый контракт в Европе заключается через тендер.

Наоборот, тендер может привести к разговорам о коррупции.

– Как?

– Кто-то скажет о чьем-то лоббировании. Если мы понимаем, что сейчас можно заключить выгоднейший контракт, это нужно делать.

– Способны ли клубы больше зарабатывать за счет перепродаж?

– Глобально, конечно, нет. Мы очень сильно ограничены в рынках, в том числе на продажу. А игроков уровня Сафонова у нас мало.

Тренер Калешин выступил за запрет агентов. Что об этом думает Ткаченко?

– Одна из самых громких тем конца прошлого года – выступления тренера Евгения Калешина, который предлагал в том числе запретить агентов.

– Что тут комментировать?

– Цитата Калешина: «Запретить паразитов футбола на законодательном уровне».

– Есть те, кто паразитируют, есть те, кто делают индустрию лучше. Это касается не только агентов. Есть тренеры, которые берут деньги с футболистов, есть те, кто бухают, плохо готовятся к матчам, не справляются с собственным эго, не умеют управлять коллективом. Это что, не паразиты? Паразиты. Но почему мы должны судить о целой профессии по ее худшим представителям?

Я не раз говорил, что среди агентов много мудаков. Но среди них много и серьезных профессиональных людей.

– Еще одна цитата Калешина: «Я всю жизнь сам общался с руководством. Мозги надо иметь – читать четыре страницы какие-то смешные, свою зарплату узнать. Зачем мне нужен кто-то? Я не понимаю!»

– Ну и чего Калешин добился как футболист?

– То, что он не играл в российском топ-клубе, – следствие его уровня или неработы с агентами?

– Я не знаю.

Работа агента – это не вопрос покупки бутс, хотя он тоже возникает. Например, у тебя зарплата – 100 тысяч рублей, 30 из них тратишь на бутсы. Это существенно. Работа агента – формирование правильного мотивационного стержня, правильных карьерных и системных приоритетов. Как я говорил, мы даем игрокам то, что им дают не все клубы: помощь диетологов, тренеров по физподготовке, восстановление.

– Также Калешин считает, что лимит лоббируют агенты.

– Уверен, что это не так. Это лоббирует Министерство спорта – в интересах, как там считают, развития российских тренеров и игроков. Лимит не имеет никакого отношения к агентам. Например, Ultimate Sports привозит в Россию иностранных игроков. Какой им смысл лоббировать лимит? Это же бред. Эталонная теория заговора. Если бы агенты обладали таким влиянием, они бы увеличили свои доходы в десять раз другими правилами.

У Калешина подвижная психика, свои представления о хорошем. Но они не всегда справедливы.

– Зарплаты российских игроков росли с ужесточением лимита?

– Зарплаты связаны не с лимитом, а с экономикой.

Во второй половине 2000-х в стране был период активного экономического роста – росли и зарплаты. Сейчас, с одной стороны, непростые времена, а с другой, клубы стали более финансово грамотными и тратят осторожнее – зарплаты падают. От миллиона евро получают только большие игроки, которые необходимы клубам. Раньше планка была выше. А если игрок не нужен, плевать – есть лимит или нет.

– На сколько упали зарплаты за последние пару лет?

– Ну, упали. Во второй восьмерке РПЛ зарплаты невысокие.

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; youtube.com/Коммент.Шоу ; РИА Новости /Александр Вильф, Михаил Киреев, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов; fc-akhmat.ru