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  • Сергей Семак: «ЦСКА набрал хороший ход, поэтому матч будет интересным. «Зениту» будет непросто, как и в любой выездной игре»
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Сергей Семак: «ЦСКА набрал хороший ход, поэтому матч будет интересным. «Зениту» будет непросто, как и в любой выездной игре»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче 8-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в Москве в эту субботу.

– У ЦСКА сменился главный тренер. Насколько для вас это стало неожиданностью? И как вы считаете, изменилась игра соперников с приходом нового наставника?

– Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть свое видение игры.

ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждет интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча – это всегда непросто, всегда сложно. Посмотрим.

– Что, на ваш взгляд, стало причиной возросшей результативности Игоря Дивеева? Почему защитник забивает так много?

– Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию. Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнера внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

– В этой связи обращаете ли вы особое внимание на подготовку к стандартам?

– Мы на все обращаем внимание. Вопрос в том, насколько получится то, что мы хотим увидеть. Будем работать и над стандартными положениями тоже – для того, чтобы сыграть надежно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать.

– В ЦСКА в стартовом составе играет Данил Круговой. Вы его прекрасно знаете. Будете ли учитывать знания о Круговом при выборе игрока, который будет против него играть по флангу?

– Нет, не будем учитывать. Конечно, мы знаем прекрасно его сильные качества: хорошая скорость, он активно и хорошо сейчас играет. Мы рады за него, тем более ему удобнее гораздо играть в команде, которая выступает с пятью защитниками, где у него больше свободы в атакующих действиях. Сама схема ему больше подходит, чем в нашем клубе при игре в четыре защитника. Мы анализируем всех игроков без исключения. И Даня, и другие футболисты соперника хороши. И в целом это достаточно сыгранная, опытная команда, против которой всегда непросто нам играть.

– Это четвертый выездной матч подряд. Наверняка вы рады тому, что эта выездная сессия заканчивается.

– Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние – с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
logoЦСКА
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoДанил Круговой
logoИгорь Дивеев
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