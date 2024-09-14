Кривцова отправили в дубль «Краснодара» за несогласованное с клубом интервью. Никита вернется в состав после игры с «Ростовом» (Sport24)

Стало известно, почему Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара».

Полузащитник пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом », после чего вернется в главную команду.

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара » в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар-2 » в субботу примет брянское «Динамо» в рамках LEON-Второй лиги.

Напомним, что ранее Кривцов и другие российские футболисты дали интервью журналисту Нобелю Арустамяну.