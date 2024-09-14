  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кривцова отправили в дубль «Краснодара» за несогласованное с клубом интервью. Никита вернется в состав после игры с «Ростовом» (Sport24)
33

Кривцова отправили в дубль «Краснодара» за несогласованное с клубом интервью. Никита вернется в состав после игры с «Ростовом» (Sport24)

Стало известно, почему Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара».

Полузащитник пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», после чего вернется в главную команду. 

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар-2» в субботу примет брянское «Динамо» в рамках LEON-Второй лиги.

Напомним, что ранее Кривцов и другие российские футболисты дали интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoКраснодар
logoНобель Арустамян
logoКраснодар-2
logoНикита Кривцов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Кривцова сослали в «Краснодар-2». Не знаю, из-за чего. Может, что-то отколол по дисциплине»
34вчера, 19:45
Интервью Кержакова после увольнения из «Кайрата» на первом месте: что стряслось?
17410 сентября, 19:50
Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в РПЛ без поражений: «Реально при хороших оборонительных действиях и везении»
377 сентября, 04:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кривцов готовится с основой «Краснодара» к матчу с «Ростовом» (Legalbet)
6 минут назад
Генич о том, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» из-за интервью Арустамяну: «Фэйк, скорее всего, Кокшаров и Козлов в том же выпуске. Никита наверняка где-то проштрафился»
37 минут назад
У Батракова 5 голов и 5 ассистов в 8 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» обошел Глушенкова и стал лидером по «гол+пас», сделав 1-й дубль во взрослой карьере
4318 минут назадВидео
«Оренбург» – «Локомотив». 1:2 – Батраков сделал дубль, Сахархизан тоже забил. Онлайн-трансляция
2819 минут назадLive
Тен Хаг о Каземиро: «Он мне нужен. У всех бывают плохие дни на работе, это нормально – он должен справиться с этим»
943 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» против «Ростова»
34759 минут назадLive
«Зенит» играет с ЦСКА в гостях, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам
4сегодня, 09:00Реклама
Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»
38сегодня, 08:48
Деку: «Левандовски – один из лучших форвардов в истории футбола и из тех, кто играл за «Барсу»
31сегодня, 08:14
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» примет «Хетафе»
19сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Хольштайн Киль» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
132 минуты назад
«Милан» – «Венеция». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
52 минуты назад
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Санкт-Петербург против «Динамо-2», «Амкар» в гостях у «Динамо» Киров
сегодня, 09:00Live
«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:58
«Эмполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
2сегодня, 08:54
«Борнмут» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:38
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
4сегодня, 08:33
Хавбек ЦСКА Здьелар: «Для меня, как серба, самый принципиальный матч – против «Спартака. Это главное противостояние в России»
10сегодня, 08:32
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
3сегодня, 08:25
Григорян считает, что Соболев забьет ЦСКА: «Вижу 2:1 в пользу «Зенита»
6сегодня, 08:25