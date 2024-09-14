Кривцова отправили в дубль «Краснодара» за несогласованное с клубом интервью. Никита вернется в состав после игры с «Ростовом» (Sport24)
Стало известно, почему Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара».
Полузащитник пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», после чего вернется в главную команду.
«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.
Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
«Краснодар-2» в субботу примет брянское «Динамо» в рамках LEON-Второй лиги.
Напомним, что ранее Кривцов и другие российские футболисты дали интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
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