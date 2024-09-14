«Позорному выступлению нет оправданий». Фанаты «Милана» проведут акцию протеста перед игрой с «Венецией»
Curva Sud, наиболее активная часть фанатов «Милана», выпустила заявление, в котором объявила о протесте.
«Начало чемпионата для нашей команды было, мягко говоря, разочаровывающим, до такой степени, что это похоже на повторное переживание конца только что закончившегося сезона.
Наши амбиции не таковы, ничто и никто не может быть оправдан за позорное выступление, показанное в первых трех матчах. Ни для кого больше нет смягчающих обстоятельств или громоотводов, все должны взять на себя ответственность, никто не исключение!
Мы приглашаем всех «россонери» собраться в 18:45 перед входом, чтобы дать понять клубу, тренеру и игрокам, что сентябрь – перекресток, который уже является решающим для нашего сезона! «Милан» всегда в наших сердцах!» – говорится в заявлении.
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