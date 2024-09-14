Защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда за групповое изнасилование. Экс-игрок «Реала» и «Милана» останется в тюрьме до конца процесса

Суд начал рассмотрение ходатайства о проверке законности ареста Робиньо.

Экс-нападающий «Реала », «Манчестер Сити », «Милана » и сборной Бразилии был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в местной тюрьме Тремембе.

Как сообщает CNN Brasil, защита Робиньо подала ходатайство о habeas corpus (институт уголовно-процессуального права, связанный с принципом неприкосновенности личности; в соответствии с правилом задержанный человек может обратиться к суду с жалобой на произвольный арест или задержание и потребовать выдачи специального судебного приказа, предписывающего доставить задержанного в суд для проверки законности такого ареста или задержания – Спортс), попытавшись добиться отмены решения Высшего суда об утверждении приговора, вынесенного в Италии, и аресте экс-футболиста в Бразилии. Адвокаты экс-футболиста сомневаются в законности отбывания наказания в Бразилии по приговору, вынесенному в другой стране.

В пятницу судья Луис Фукс, выступивший докладчиком по данному делу, проголосовал против удовлетворения ходатайства, отметив, что Высший суд обеспечил соблюдение законов и конституции Бразилии, а также соглашений в области международного сотрудничества и норм, регулирующих данный вопрос.

В тот же день судья Гилмар Мендеш запросил пересмотр дела, в результате чего судебный процесс был приостановлен. Ожидается, что ходатайство будет рассмотрено в период с 13 по 20 сентября, после чего суд должен будет вынести решение в течение 90 дней.

При этом Робиньо останется в тюрьме до окончания судебного процесса.