Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи», «Милан» примет «Венецию»
В Серии А пройдут матчи 4-го тура.
В субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Эмполи», «Милан» примет «Венецию».
В воскресенье «Рома» встретится на выезде с «Дженоа», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер» проведет гостевой матч с «Монцей».
Чемпионат Италии
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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