Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи», «Милан» примет «Венецию»

В Серии А пройдут матчи 4-го тура.

В субботу «Ювентус » сыграет в гостях с «Эмполи », «Милан » примет «Венецию».

В воскресенье «Рома » встретится на выезде с «Дженоа», «Наполи» – с «Кальяри», «Интер » проведет гостевой матч с «Монцей».

Чемпионат Италии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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