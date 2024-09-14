Почему «Милан» Фонсеки не побеждает?

Как ухудшить то, что и так не работало.

Есть две вещи, которые пока не покорились Фонсеке в «Милане»: пропустить меньше двух и победить. Разумеется, второе прямо вытекает из первого .

Статистически «Милан» не так уж плох. В большинстве метрик, связанных с продвижением и остротой, клуб среди лидеров. В некоторых оборонительных неожиданно – тоже. Лишь два клуба допустили меньше ударов и передач в уязвимые зоны. Только «Юве» позволил соперникам меньше касаний в своей штрафной.

При этом «Милан» в тройке худших по пропущенным xG без пенальти. Ожидаемая острота допущенного удара в два (!) раза превышает среднюю по Серии А, а средняя дистанция меньше 14 метров – никого больше не расстреливают с такой близи.

У этого статистического парадокса есть объяснение: смена тренера не избавила от дисбаланса, свойственного встречному футболу Пиоли. Команда регулярно распадается на две части, разделенные широкой полосой свободного пространства. Соперники легко находят численное преимущество в контратаках. Касаний в штрафной у них и правда немного, зато все – потенциально летальные.

Мемы, порожденные обороной «Милана» в переходных фазах, шокируют даже Фонсеку: «Невозможно побеждать, защищаясь вот так. Мы проигрывали дуэли, опаздывали с прессингом, оставляли пробелы, неправильно опекали – много чего делали неправильно. Не хочу себя выгораживать, но есть проблемы с коллективным оборонительным позиционированием. Все эти моменты «Пармы» трудно объяснить».

Мы все же попробуем.

«Милан» перешел на чистый зонный футбол, хотя много лет играл по-другому

Пиковый «Милан» Стефано Пиоли – умнейшая команда, которая комбинировала зонный и персональный прессинги в зависимости от состава, соперника и игровой фазы. Сложный микс обходил интеллектуальные ограничения исполнителей, сводя до минимума обязанность читать игру. Тренер поощрял агрессию, свойственную большинству миланцев – даже защитникам. Но сочетал игроков так, чтобы каждому рискованному движению находился противовес.

Эта модель сломалась задолго до отставки Пиоли. По многим причинам; главные мы еще проговорим ниже. Отказ напрашивался. Но у «Милана» возникли сложности с новыми требованиями.

Фонсека ставит чистый зонный футбол. Его принципиальное отличие от персональных и смешанных систем, кроме высокой сложности – зависимость от точности чтения командных движений, своих и чужих. Расстояния между линиями и игроками одной линии строго регламентированы и чаще всего неизменны, а каждое перемещение мяча компенсируется синхронным передвижением. Оборона превращается в передвижную крепость: всегда поворачивается к мячу самой защищенной стороной.

Так как система ориентирована на положение мяча и партнера, а не соперника, ее нельзя разбить на дуэли. Необходимо считывать не прямого оппонента и эпизод, а игру целиком. Так, будто видишь ее сверху.

Другими словами, миланцы: а) не делают то, в чем предельно сильны; б) не делают то, к чему привыкали годами; в) вынуждены делать то, что умеют меньше всего.

«Лацио» хватило 15 секунд, чтобы создать брешь на обычном ауте. Миланцев сломал простейший синхронный обмен: Павлович забыл о позиции и сыграл по игроку до конца, вместо того чтобы передать крайку. Свободный вингер вполне мог забежать в его зону.

А так проваливается Томори: в момент передачи выдернулся на форварда, хотя явно не успевал.

Пас пошел не на того нападающего, которого атаковал Томори, а на дальнего. Павлович не синхронизировался с партнером и оставил сопернику простор.

Неразбериха подарила «Лацио» глубину атаки: Тати забежал в зону Томори, который уже не успевал за соперниками. Голом не закончилось только потому, что Павлович догнал мяч на линии.

На командном уровне эта проблема работает так же. «Парма» забила на 2-й минуте, превратив оборону в крошево. За первыми линиями прессинга было слишком много пространства, а Павлович снова до упора пошел за игроком, хотя не успевал атаковать его на приеме.

Томори допустил ту же ошибку, пойдя за Бонни. Опорник Муса оказался слишком далеко и не накрыл форварда, когда тот ушел от защитника. Вся оборона сбилась на крохотный пятачок слева.

На противоположном фланге два игрока «Пармы» остались против несчастного Калабрии.

Большинство миланских проблем из одного корня: игроки движутся сами по себе, а не как команда. В зонном футболе такое недопустимо .

Сквозняк в опорной зоне: «Милан» сыпется из-за опаздывающего прессинга и недостатка подстраховки

Это не совпадение, что пик этой команды прошел с уходом Франка Кессиэ и Сандро Тонали. Ивуариец тонко чувствовал баланс: каждый раз, когда «Милан» терял мяч, он оказывался в правильной позиции в нужное время. Вместо взрывного панча соперник застревал на краях – а выжимал его туда африканец.

Тонали не так умен и чересчур агрессивен, чтобы держать позицию. Но он бегал столько, будто у него сменные ноги. И бегал быстро. Если он не накрывал соперника, на которого выдернулся, быстро восстанавливал позицию.

«Милан» до сих пор не заместил их характеристик. Почти все полузащитники – бокс-ту-боксы, которым привычнее ближе к атаке. Команде недостает умного профильного опорника, который прикрыл бы самую опасную зону.

Из этого вытекает два регулярных сбоя: опоздания в прессинге и плохое восстановление позиции.

«Когда кто-то прорывается через наш прессинг, мы теряем компактность и медленно возвращается на правильные позиции, – признается Фонсека. – Я вижу проблемы с отношением к делу, энергичностью и способностью защищаться как единое целое».

«Парма», забившая дважды вместо 8-10, регулярно этим пользовалась. Например, в конце 1-го тайма. В начале действия запоздал Тео.

Опорник Муса поздно среагировал на смещение, но пошел прямо за игроком, хотя следовало опуститься чуть ниже – между соперником и воротами. В итоге у «Пармы» численное преимущество, а у пасующего три адресата. Если бы Тео и Муса не опоздали, у него был бы только один коридор передачи – назад.

Бег Мусы за соперником, которого он уже отпустил, ожидаемо сработал против: его отрезали пасом пяткой.

Отыгранные Тео и Муса скучковались, чтобы навсегда зафиксировать собственную бесполезность, а «Парма» из простого розыгрыша за секунды сделала выход 3-в-3.

Всего парой минут раньше было другой похожее действие. «Парма» вовремя уплотнила зону, когда атака утратила ширину. Муса оказался ниже, чем следовало, чтобы купировать вероятную потерю – на скрине его даже не видно.

Американец выбросился вперед, только когда «Милан» потерял мяч. Он успел бы, начни из правильной позиции. А здесь у него не было шансов. Вместо агрессии нужно было бежать назад, чтобы снизить наступательный потенциал.

«Парма» выскочила 3-в-2. Мусе не хватило скорости, чтобы догнать соперника.

За три матча таких моментов набралось больше десятка. В клубе рассчитывали, что проблему решит Фофана, но он не страхующий. Он великолепен в прессинге, неплохо восстанавливает позицию после ошибок, но слабо читает игру. «Лацио» за минуту обнажил его недостатки. Сначала снова увел Павловича из центра защиты.

Томори не отреагировал на смещение партнера, как должен был. Образовалась дыра. Фофана осознал ее с опозданием – только после того, как открылся соперник.

В «Милане» слишком много крайков, которые не любят и не умеют обороняться

Эта история началась за много лет до Фонсеки и вряд ли на нем закончится. За лето изменилось всего одно. Чтобы новый тренер сполна прочувствовал миланское своеобразие, боссы докупили Эмерсона Рояла.

Здесь Леау увидел забегание и даже сделал пару шагов за соперником…

… но решил, что и так сойдет.

Точно так же на все забил Тео, когда «Парма» открыла счет. А гол, отмененный из-за офсайда, он сделал из ничего: потерял мяч в центре, подпрыгнул, всплеснул руками и о чем-то задумался. Бернабе без помех дошел до штрафной и разрезал защиту. Хотя Эрнандес легко догнал бы его даже под снотворным, если б захотел.

Эмерсон хотя бы старается. Но половина голов, пропущенных на старте сезона, начиналась с его ошибки.

В этом смысле особенно показателен первый гол «Лацио» – системный сбой, который вобрал все оборонительные недостатки «Милана». Начался он с элементарного паса на фланг. Он ничем не грозил, но Эмерсон зачем-то решился навязать дуэль одному из лучших дриблеров Серии А.

После его ошибки зонная оборона посыпалась. Томори забылся и перешел на персоналку, сломав линию. Другие защитники остались сзади, подарив сопернику глубину атаки.

Томори уже отыгран, но обратите внимание на центр: Павлович и Рейндерс вдвоем преследуют одного форварда. Это ошибка. В таких ситуациях следует перекрестный обмен: защитник пользуется форой и съедает рывок, а опорник занимает его позицию. Голландец должен был забрать Тати. Но они не синхронизировались (тут и неумение читать игру, и нехватка выучки для зонной игры). Кастельянос остался один.

Павлович увидел рывок аргентинца и пошел к нему, оставив небыстрого Рейндерса против двух спринтеров.

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У «Милана» есть проблемы и в фазе владения, но недостатки, которые стоили ему очков – оборонительные. И все так или иначе сводятся к переходным фазам . Неудивительно, что лучший и единственный почти солидный отрезок на старте сезона – первый тайм против «Лацио». В нем не было ничего особенного, кроме более-менее качественного контроля. Команда почти не позволяла переходов.

Насколько ответствен Паулу Фонсека? Комментируя регулярные косяки, Муса сказал: «Я понятия не имел, что делать: прессинговать или отходить». Доносить такие детали – работа тренера. Но проблемы, с которыми он столкнулся, достались ему по наследству и усугубились непривычным новым подходом. Состав собран под другую игру. А человека сложно обучить тому, что совершенно чуждо. Обучить быстро – вовсе невозможно.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

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Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani; Riccardo Antimiani/Global Look Press