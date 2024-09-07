Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в РПЛ без поражений: «Реально при хороших оборонительных действиях и везении»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в Мир РПЛ без поражений.

После 7 туров «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 2 очка после четырех побед и трех ничьих.

«При хороших оборонительных действиях и, наверное, чуточке везения такое возможно. Это будет очень сложно, но реально», — сказал хавбек «Краснодара».

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5 комментариев
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Ответ Fintt
Смена тренера в том сезоне была фатальной, а Мусаев к чемпионству не приведёт (хотя я был бы за).
В этом году возможно? А кто декларировал чемпионство? Правил ь провокаторы. А просто хотеть сидя на диване, этого мало. Зенит в этом году не отдаст.
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Смена тренера в том сезоне была фатальной, а Мусаев к чемпионству не приведёт (хотя я был бы за).
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Фотки удачнее спортс не нашёл?
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Ответ Игорь Манько
В этом году возможно? А кто декларировал чемпионство? Правил ь провокаторы. А просто хотеть сидя на диване, этого мало. Зенит в этом году не отдаст.
Ну почему же сразу провокаторы.
Когда не были под санкциями, реально было бы интересно посмотреть на Краснодар в ЛЧ.
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