Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в РПЛ без поражений: «Реально при хороших оборонительных действиях и везении»

Никита Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в Мир РПЛ без поражений.

После 7 туров «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 2 очка после четырех побед и трех ничьих.

«При хороших оборонительных действиях и, наверное, чуточке везения такое возможно. Это будет очень сложно, но реально», — сказал хавбек « ».