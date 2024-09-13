  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Лунев – лучший игрок «Динамо» в июле-августе

Андрей Лунев признан лучшим игроком «Динамо» в июле-августе.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На награду также претендовали защитник Милан Майсторович, полузащитники Диего Лаксальт и Бителло, а также форвард Ярослав Гладышев.

В семи матчах сезона Лунев пропустил 6 голов и дважды сыграл на ноль.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoДинамо Москва
logoАндрей Лунев
logoДиего Лаксальт
logoБителло
logoЯрослав Гладышев
logoМилан Майсторович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Латышонок – лучший игрок «Зенита» в июле-августе по версии болельщиков
10сегодня, 13:57
Карпин о Сафонове: «Наконец-то увидел его в тренажерном зале! В «ПСЖ» у него поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Нужно работать, чтобы выиграть конкуренцию у Доннаруммы»
2611 сентября, 09:57
Силкин о «Динамо»: «Первые игры Лунева очень хорошие. Клуб усилил вратарскую линию, но неправильно попрощался с Шуниным»
2211 сентября, 05:55
Кафанов о Максименко: «Были бы предложения из больших клубов, если бы мы играли в еврокубках. Саша созрел играть на высоком уровне по менталитету»
289 сентября, 11:41
Кафанов доволен игрой Лунева и Латышонка с Вьетнамом: «Не увидел ни одной помарки. Когда у вратаря хорошее настроение, значит, он мотивирован»
59 сентября, 06:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» – все еще самая популярная команда в России. У него болельщики в каждом городе. «Зениту» еще далеко». Эменике о клубах
314 минут назад
Гонду предпочитает Месси Марадоне: «Лионель мне ближе по возрасту. Их сравнение постепенно сходит на нет в Аргентине»
324 минуты назад
Рафинья – лучший игрок месяца в Ла Лиге. У вингера «Барсы» 3 гола и 2 ассиста в четырех матчах августа
1225 минут назад
Клубы АПЛ потеряли 1,1 млрд фунтов на «провальных» трансферах с 2021 по 2024 год. Неудачной была почти треть переходов
1436 минут назад
Франк считает, что сдержать Холанда почти невозможно: «Он достойный игрок в лучшей команде мира. Его движения в штрафной – одни из лучших, что мы когда-либо видели»
1044 минуты назад
Вышел первый трейлер фильма про легенду «Спартака» Федора Черенкова
152 минуты назадВидео
Чемпионат России. «Рубин» примет «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА в субботу
11752 минуты назад
Анхель Ди Мария: «Ван Гал – худший тренер, не устану повторять. Он говорил, что Аргентина не обыграет Нидерланды на ЧМ. В итоге он засунул свои слова в... Ну, проглотил их»
2655 минут назад
Запустили фэнтези Лиги чемпионов! Время выбирать составы
сегодня, 16:00Фэнтези
Криштиану Роналду: «Мне будет сложно стать тренером – нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Они не учатся на нашем опыте, думают, что знают все»
78сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» против «Лилля», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Тулуза» примет «Гавр» Кузяева в воскресенье
443 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Леганеса», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
12сегодня, 08:15
Чемпионат Германии. «Дортмунд» против «Хайденхайма», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
245 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов». Сергеев, Песьяков и Даку в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:15
1849 минут назад
Веллитон готов играть за «Спартак» бесплатно: «Могу подписать контракт хоть сейчас»
757 минут назад
Митрофанов в шутку об осенних матчах сборной России: «Можно сыграть с США. Еще есть Мексика и Канада»
6сегодня, 16:02
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье
3сегодня, 15:47Live
Антони сделал предложение девушке, стоя на колене. Была цветочная композиция с надписью «Выйдешь за меня?»
14сегодня, 15:32Фото
Черданцев о Дзюбе в «Акроне: «Артем еще проявит себя. Он забьет 7-9 мячей»
12сегодня, 15:17
Корнеев о Монтесе в «Локо»: «Один из самых слабых защитников на рынке. С ним «Эспаньол» и «Альмерия» вылетели в Сегунду. В Испании просто ржут»
28сегодня, 15:01