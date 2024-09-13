Лунев – лучший игрок «Динамо» в июле-августе

Андрей Лунев признан лучшим игроком «Динамо» в июле-августе.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На награду также претендовали защитник Милан Майсторович, полузащитники Диего Лаксальт и Бителло, а также форвард Ярослав Гладышев.

В семи матчах сезона Лунев пропустил 6 голов и дважды сыграл на ноль.