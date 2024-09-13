Лунев – лучший игрок «Динамо» в июле-августе
Андрей Лунев признан лучшим игроком «Динамо» в июле-августе.
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
На награду также претендовали защитник Милан Майсторович, полузащитники Диего Лаксальт и Бителло, а также форвард Ярослав Гладышев.
В семи матчах сезона Лунев пропустил 6 голов и дважды сыграл на ноль.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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