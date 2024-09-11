Силкин о «Динамо»: «Первые игры Лунева очень хорошие. Клуб усилил вратарскую линию, но неправильно попрощался с Шуниным»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Сергей Силкин Андрей Лунев Футбол

Сергей Силкин считает, что «Динамо» неправильно поступило с Антоном Шуниным.

Вратарь находился в системе клуба с 1994 года. За основную команду выступал с 2007 по 2024 годы. В межсезонье клуб не предложил игроку новый контракт. 

«Ну, конечно, это неправильно. Все-таки надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться.

При этом, первые игры Андрея Лунева очень хорошие. Он надежный голкипер, что и нужно команде для борьбы за самые высокие места. Поэтому, с одной стороны, «Динамо» усилило вратарскую линию, но с другой, неправильно попрощалось с Шуниным», – заявил бывший тренер бело-голубых.

Шунин об уходе из «Динамо»: «Говорили, что меня видят в команде. Меня привлекала позиция в спортивном департаменте клуба – но отказали»

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10 комментариев
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Лунёв однозначно сильнее Шунина и Лещука вместе взятых, это факт....но практически очень не красиво поступили с Шуниным. Он считай легенда Динамо, и всегда был предан клубу
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Он хочет играть, а ему ни кто не предлагает. Амбиции надо поумерить.
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А что с Шуниным не так? Ему предложили должность в клубе и он отказался. Мол, пока будет искать клуб. Как только Шунин для себя решит, что он закончил Динамо ему устроит прощальный матч. Другой вопрос, что Шунин хотел остаться вратарём Динамо на той же зп. Что явно не соответствует его уровню.
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А как надо было? Салют и Люся Чеботина из торта????
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Хватит уже жалеть Шунина.
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А он поучиться-то не хочет где-нибудь и попрактиковаться в клубе уровнем пониже?
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Ну вот так запустили вратарскую линию в прошлые годы, что Лунёв который ну просто неплохой вратарь, на фоне Шунина и Лещука прям феерия.
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Ответ T622222
А как надо было? Салют и Люся Чеботина из торта????
Самое смешное, что что-то такое и предлагали. Административная должность, прощальный матч. Люсю, думаю, и игроки бы могли организовать
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