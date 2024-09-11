Силкин о «Динамо»: «Первые игры Лунева очень хорошие. Клуб усилил вратарскую линию, но неправильно попрощался с Шуниным»

Сергей Силкин считает, что «Динамо» неправильно поступило с Антоном Шуниным.

Вратарь находился в системе клуба с 1994 года. За основную команду выступал с 2007 по 2024 годы. В межсезонье клуб не предложил игроку новый контракт.

«Ну, конечно, это неправильно. Все-таки надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться.

При этом, первые игры очень хорошие. Он надежный голкипер, что и нужно команде для борьбы за самые высокие места. Поэтому, с одной стороны, «Динамо» усилило вратарскую линию, но с другой, неправильно попрощалось с Шуниным», – заявил бывший тренер бело-голубых.

Шунин об уходе из «Динамо»: «Говорили, что меня видят в команде. Меня привлекала позиция в спортивном департаменте клуба – но отказали»