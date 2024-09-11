Карпин о Сафонове: «Наконец-то увидел его в тренажерном зале! В «ПСЖ» у него поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Нужно работать, чтобы выиграть конкуренцию у Доннаруммы»
Валерий Карпин рад поездке Матвея Сафонова со сборной России во Вьетнам .
Вратарь «ПСЖ» пролетел около 20 000 км, однако не сыграл за Россию. Россияне разгромили Вьетнам со счетом 3:0, а матч с Таиландом, в котором на поле должен был Матвей, отменили из-за тайфуна.
– Вы изначально определили, что против Вьетнама и Таиланда будут играть два разных состава?
– Да, я сообщил об этом футболистам за день до матча с Вьетнамом.
– В матче с Вьетнамом по тайму сыграли Лунев и Латышонок, а против Таиланда планировался Сафонов. Частая смена вратарей влияет на качество игры команды?
– Думаю, не очень влияет, так как наша линия обороны в каждом матче тоже меняется. И даже не из-за того, что мы этого хотим, а из-за большого количества травм.
– Можете назвать состав, который планировался на второй матч?
– Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.
– Вы почувствовали, что кто-то из футболистов особенно сильно расстроился из-за отмены матча с Таиландом?
– Все, кто не играл со Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную – это честь. У Батракова, например, сорвался дебют Я уверен, что он очень его ждал.
– Сыграть Алексею Батракову не удалось, но вы познакомились. Какое впечатление он оставил?
– Мы с Алексеем успели пообщаться на теоретических занятиях и тренировках, и он произвел очень приятное впечатление.
– Сафонов пролетел много тысяч километров, но так и не сыграл. Говорили с ним лично на эту тему?
– Кто-то из России, кто-то из Франции – мы все пролетели очень много. У Матвея нет сожалений о долгом перелете. Только о том, что так и не получил игровую практику.
– Вы почувствовали, что Матвей как-то изменился за время, проведенное в «ПСЖ»?
– Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажерном зале!
Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ», у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея, – сказал главный тренер сборной России Карпин.