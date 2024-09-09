Кафанов о Максименко: «Были бы предложения из больших клубов, если бы мы играли в еврокубках. Саша созрел играть на высоком уровне по менталитету»

Виталий Кафанов поделился мыслями о преимуществах Александра Максименко.

– Вы сказали, что Максименко – следующий вратарь, кто может уехать в Европу. В чем его преимущество?

– Во‑первых, возраст. У него сейчас самый расцвет. Во‑вторых, Саша выдал самый лучший сезон в прошлом году. Так же, как и .

Смотрю за ними несколько лет, у них все идет параллельно. Они вместе пришли в молодежную сборную, сейчас стали ведущими вратарями России.

Понравилось, как Саша сыграл в Минске за сборную. У обоих было так, что в клубе им доверяли, несмотря на ошибки. За такой короткий период каждый уже сыграл больше ста матчей.

В‑третьих, по своему менталитету Саша созрел играть на высоком уровне. только пока в начале этого пути.

Я уверен, что если бы мы играли в еврокубках, то у него были бы предложения из больших клубов.

На наших вратарей стали смотреть иначе благодаря Матвею Сафонову, Андрею Луневу.

Даже при такой непростой ситуации нас зовут в Европу, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.