Кафанов о Максименко: «Были бы предложения из больших клубов, если бы мы играли в еврокубках. Саша созрел играть на высоком уровне по менталитету»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виталий Кафанов Андрей Лунев Александр Максименко Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов поделился мыслями о преимуществах Александра Максименко.

– Вы сказали, что Максименко – следующий вратарь, кто может уехать в Европу. В чем его преимущество?

– Во‑первых, возраст. У него сейчас самый расцвет. Во‑вторых, Саша выдал самый лучший сезон в прошлом году. Так же, как и Матвей Сафонов.

Смотрю за ними несколько лет, у них все идет параллельно. Они вместе пришли в молодежную сборную, сейчас стали ведущими вратарями России.

Понравилось, как Саша сыграл в Минске за сборную. У обоих было так, что в клубе им доверяли, несмотря на ошибки. За такой короткий период каждый уже сыграл больше ста матчей.

В‑третьих, по своему менталитету Саша созрел играть на высоком уровне. Максименко только пока в начале этого пути.

Я уверен, что если бы мы играли в еврокубках, то у него были бы предложения из больших клубов.

На наших вратарей стали смотреть иначе благодаря Матвею Сафонову, Андрею Луневу.

Даже при такой непростой ситуации нас зовут в Европу, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

10 комментариев
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Ну по менталитету и я могу, только по скиллам не смогу))
Кстати, почему после "во-первых" сразу идёт "в-третьих"?)
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🤣🤣🤣
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Ответ Liver0910
Ну по рассказам тренеров наши вратари способны играть в топ-клубах, но мы этого проверить не можем, потому что сильные сборные с нами играть не хотят.
А что-то случилось?)
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