Кафанов доволен игрой Лунева и Латышонка с Вьетнамом: «Не увидел ни одной помарки. Когда у вратаря хорошее настроение, значит, он мотивирован»

Виталий Кафанов оценил игру Андрея Лунева и Евгения Латышонка за сборную России.

В четверг национальная команда разгромила в гостях (3:0) в товарищеском матче.

— Остались довольны, как проявили себя и в сборной?

— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован.

Поблагодарил их в аэропорту и самолете за работу, которую проделали на этом сборе, — сказал тренер вратарей сборной России.