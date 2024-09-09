Кафанов доволен игрой Лунева и Латышонка с Вьетнамом: «Не увидел ни одной помарки. Когда у вратаря хорошее настроение, значит, он мотивирован»
Виталий Кафанов оценил игру Андрея Лунева и Евгения Латышонка за сборную России.
В четверг национальная команда разгромила в гостях Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.
— Остались довольны, как проявили себя Лунев и Латышонок в сборной?
— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован.
Поблагодарил их в аэропорту и самолете за работу, которую проделали на этом сборе, — сказал тренер вратарей сборной России.
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