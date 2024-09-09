Кафанов доволен игрой Лунева и Латышонка с Вьетнамом: «Не увидел ни одной помарки. Когда у вратаря хорошее настроение, значит, он мотивирован»

Теги Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу Виталий Кафанов Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные) Евгений Латышонок Футбол

Виталий Кафанов оценил игру Андрея Лунева и Евгения Латышонка за сборную России.

В четверг национальная команда разгромила в гостях Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.

— Остались довольны, как проявили себя Лунев и Латышонок в сборной?

— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. 

Поблагодарил их в аэропорту и самолете за работу, которую проделали на этом сборе, — сказал тренер вратарей сборной России.

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4 комментария
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Будем честны, там помарок допустить было практически невозможно 😎
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Сафонов тоже без помарок борща навернул.
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Да и Сафонов с Таиландом блестяще отстоял
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Можно меня против Свазиленда поставить в ворота. Торжественно клянусь отсидеть в воротах на ноль.
Райдер: диван, PS5, ящик Carlsberg. Денег сколько не жалко
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