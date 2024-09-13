Латышонок – лучший игрок «Зенита» в июле-августе по версии болельщиков

Евгений Латышонок признан болельщиками лучшим игроком «Зенита» в июле-августе.

Вратарь одержал победу в голосовании на страницах клуба во «ВКонтакте» и телеграме.

«В июле-августе «Зенит» провел 11 матчей: 7 – в РПЛ, 3 – в Кубке России, 1 – в Суперкубке. В восьми из них место в воротах сине-бело-голубых занимал Евгений Латышонок , перешедший перед началом сезона из «Балтики».

Латышонок не пропускал в стартовых четырех турах Мир РПЛ. Всего у Евгения набралось пять сухих матчей из шести – это клубный рекорд. В матче с «Динамо» (1:0) Латышонок отразил пенальти от Муми Нгамале . Последним вратарем «Зенита», отражавшим одиннадцатиметровый в домашней игре Мир РПЛ, был Юрий Лодыгин , взявший два удара с «Крыльями Советов» в 2014 году.

В матче со «Спартаком» (0:0) вратарь «Зенита» сделал 6 спасений.

Всего за семь туров Мир РПЛ Евгений совершил 25 спасений – это второй-третий результат в лиге вместе с вратарем «Динамо » Андреем Луневым. Чаще свою команду спасал только Никита Медведев из «Пари НН» – 29 отраженных ударов», – говорится на сайте «Зенита ».