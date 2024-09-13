Латышонок – лучший игрок «Зенита» в июле-августе по версии болельщиков
Вратарь одержал победу в голосовании на страницах клуба во «ВКонтакте» и телеграме.
«В июле-августе «Зенит» провел 11 матчей: 7 – в РПЛ, 3 – в Кубке России, 1 – в Суперкубке. В восьми из них место в воротах сине-бело-голубых занимал Евгений Латышонок, перешедший перед началом сезона из «Балтики».
Латышонок не пропускал в стартовых четырех турах Мир РПЛ. Всего у Евгения набралось пять сухих матчей из шести – это клубный рекорд. В матче с «Динамо» (1:0) Латышонок отразил пенальти от Муми Нгамале. Последним вратарем «Зенита», отражавшим одиннадцатиметровый в домашней игре Мир РПЛ, был Юрий Лодыгин, взявший два удара с «Крыльями Советов» в 2014 году.
В матче со «Спартаком» (0:0) вратарь «Зенита» сделал 6 спасений.
Всего за семь туров Мир РПЛ Евгений совершил 25 спасений – это второй-третий результат в лиге вместе с вратарем «Динамо» Андреем Луневым. Чаще свою команду спасал только Никита Медведев из «Пари НН» – 29 отраженных ударов», – говорится на сайте «Зенита».
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