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  • «Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро
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«Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро

«Барселона» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Усмана Дембеле.

Подписание французского вингера летом 2017 года суммарно обошлось каталонскому клубу в 148 миллионов евро, включая все бонусы, сообщает Bild.

По данным источника, трансфер включал ряд легкодостижимых бонусов. Например, «Боруссия» получила 9,7 млн евро за то, что «Барселона» дважды квалифицировалась в Лигу чемпионов.

В общей сложности в виде бонусов «Барселона» выплатила «Боруссии» 42 миллиона евро.

Отмечается, что цена, уплаченная «Барселоной», была завышена, поскольку за несколько недель до этого каталонцы потерпели поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании, что создало необходимость в топовом подписании, которое позволило увеличить стоимость сделки из-за срочности.

Эта ситуация позволила тогдашнему спортивному директору дортмундцев Михаэлю Цорку включить в контракт бонусные выплаты.

Усман Дембеле ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за 50 млн евро.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bein Sports
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoУсман Дембеле
деньги
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