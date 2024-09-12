«Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро

«Барселона» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Усмана Дембеле.

Подписание французского вингера летом 2017 года суммарно обошлось каталонскому клубу в 148 миллионов евро, включая все бонусы, сообщает Bild.

По данным источника, трансфер включал ряд легкодостижимых бонусов. Например, «Боруссия » получила 9,7 млн евро за то, что «Барселона» дважды квалифицировалась в Лигу чемпионов.

В общей сложности в виде бонусов «Барселона » выплатила «Боруссии» 42 миллиона евро.

Отмечается, что цена, уплаченная «Барселоной», была завышена, поскольку за несколько недель до этого каталонцы потерпели поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании, что создало необходимость в топовом подписании, которое позволило увеличить стоимость сделки из-за срочности.

Эта ситуация позволила тогдашнему спортивному директору дортмундцев Михаэлю Цорку включить в контракт бонусные выплаты.

Усман Дембеле ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за 50 млн евро.