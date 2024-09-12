«Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро
Подписание французского вингера летом 2017 года суммарно обошлось каталонскому клубу в 148 миллионов евро, включая все бонусы, сообщает Bild.
По данным источника, трансфер включал ряд легкодостижимых бонусов. Например, «Боруссия» получила 9,7 млн евро за то, что «Барселона» дважды квалифицировалась в Лигу чемпионов.
В общей сложности в виде бонусов «Барселона» выплатила «Боруссии» 42 миллиона евро.
Отмечается, что цена, уплаченная «Барселоной», была завышена, поскольку за несколько недель до этого каталонцы потерпели поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании, что создало необходимость в топовом подписании, которое позволило увеличить стоимость сделки из-за срочности.
Эта ситуация позволила тогдашнему спортивному директору дортмундцев Михаэлю Цорку включить в контракт бонусные выплаты.
Усман Дембеле ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за 50 млн евро.
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