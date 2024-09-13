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Деку о Ямале: «Он мог бы играть за лучшую «Барселону» в истории. Ламин был особенным с самого детства»

Деку считает, что Ламин Ямаль играл бы за лучшую «Барселону» в истории.

«Ямаль мог бы играть за лучшую «Барселону» в истории. Он был особенным с самого детства, его технические навыки на ином уровне, нежели у других», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Деку также похвалил ментальные качества игрока, которые «отличаются от того, что мы привыкли видеть» у крайних нападающих, и отметил, что Ламин способен «не ощущать давления», играя за «Барселону» или сборную Испании на крупных аренах.

Советник «ПСЖ» Кампуш о Ямале: «Мне он очень нравится, потрясающий футболист. То, что он показывает такой уровень – невероятно»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoДеку
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
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