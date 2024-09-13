Ламин Ямаль: «Хочу купить осьминога. Думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Когда мне было 13, она сказала подождать до 18 лет, теперь – до 21 года»

Ламин Ямаль рассказал, что хочет завести осьминога.

«Я хочу купить осьминога, я уже думал об аквариуме, но моя мама говорит, что это невозможно. Когда мне было 13, она сказала подождать до 18 лет, а теперь говорит, что мне должен быть 21 год.

Это экзотическая животное. Если я пойду в гости к друзьям, то вряд ли увижу там осьминога, а если они придут ко мне, у меня он будет», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании .