«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Арсенал» – 4-й, «Байер» – 5-й, «Барса» – 6-я

«Манчестер Сити» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Opta.

Суперкомпьютер оценил шансы команды Пепа Гвардиолы на победу в этом турнире в 25,3%. Вторую строчку занял «Реал » (18,2%), третью – «Интер» (10,9%).

Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:

1. «Манчестер Сити » – 25,3%;

2. «Реал» – 18,2%;

3. «Интер» – 10,9%;

4. «Арсенал » – 6,3%;

5. «Байер» – 5,4%;

6. «Барселона » – 5,2%;

7. «Ливерпуль» – 4,2%;

8-9. «Бавария» – 4,1%;

8-9. «ПСЖ» – 4,1%;

10-11. «РБ Лейпциг» – 2,4%;

10-11. «Боруссия» Дортмунд – 2,4%;

12-13. «Спортинг» – 2,2%;

12-13. «Атлетико» – 2,2%;

14. «Аталанта» – 1,7%;

15. «Ювентус» – 1,1%.