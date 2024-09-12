«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Арсенал» – 4-й, «Байер» – 5-й, «Барса» – 6-я
«Манчестер Сити» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Opta.
Суперкомпьютер оценил шансы команды Пепа Гвардиолы на победу в этом турнире в 25,3%. Вторую строчку занял «Реал» (18,2%), третью – «Интер» (10,9%).
Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:
1. «Манчестер Сити» – 25,3%;
2. «Реал» – 18,2%;
3. «Интер» – 10,9%;
4. «Арсенал» – 6,3%;
5. «Байер» – 5,4%;
6. «Барселона» – 5,2%;
7. «Ливерпуль» – 4,2%;
8-9. «Бавария» – 4,1%;
8-9. «ПСЖ» – 4,1%;
10-11. «РБ Лейпциг» – 2,4%;
10-11. «Боруссия» Дортмунд – 2,4%;
12-13. «Спортинг» – 2,2%;
12-13. «Атлетико» – 2,2%;
14. «Аталанта» – 1,7%;
15. «Ювентус» – 1,1%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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