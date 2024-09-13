«Челси» больше всех потратил и больше всех заработал в летнее трансферное окно. «МЮ» – третий по расходам, «Ман Сити» – третий по доходам

«Челси» больше всех потратил и больше всех заработал в это трансферное окно.

УЕФА привел данные о доходах и расходах европейских клубов от трансферов в летнее окно. «Челси» возглавил оба рейтинга, потратив 261 млн евро и заработав 206 млн.

Топ-10 клубов Европы по расходам на трансферы в летнее окно-2024:

1. «Челси» – 261 млн евро;

2. «Брайтон » – 231 млн;

3. «Манчестер Юнайтед » – 215 млн;

4. «Атлетико » – 185 млн;

5. «Астон Вилла» – 179 млн;

6. «ПСЖ » – 170 млн;

7. «Ювентус» – 165 млн;

8. «Наполи» – 150 млн;

9. «Тоттенхэм » – 145 млн;

10. «Вест Хэм» – 144 млн.

Топ-10 клубов Европы по доходам от трансферов в летнее окно-2024:

1. «Челси» – 206 млн евро;

2. «Астон Вилла» – 169 млн;

3. «Манчестер Сити» – 164 млн;

4. «Лидс» – 163 млн;

5. «Бенфика» – 143 млн;

6. «Ренн» – 135 млн;

7. «Аталанта» – 115 млн;

8. «Вулверхэмптон» – 113 млн;

9. «Бернли» – 110 млн

10. «Ювентус» – 107 млн.