«Челси» больше всех потратил и больше всех заработал в летнее трансферное окно. «МЮ» – третий по расходам, «Ман Сити» – третий по доходам
УЕФА привел данные о доходах и расходах европейских клубов от трансферов в летнее окно. «Челси» возглавил оба рейтинга, потратив 261 млн евро и заработав 206 млн.
Топ-10 клубов Европы по расходам на трансферы в летнее окно-2024:
1. «Челси» – 261 млн евро;
2. «Брайтон» – 231 млн;
3. «Манчестер Юнайтед» – 215 млн;
4. «Атлетико» – 185 млн;
5. «Астон Вилла» – 179 млн;
6. «ПСЖ» – 170 млн;
7. «Ювентус» – 165 млн;
8. «Наполи» – 150 млн;
9. «Тоттенхэм» – 145 млн;
10. «Вест Хэм» – 144 млн.
Топ-10 клубов Европы по доходам от трансферов в летнее окно-2024:
1. «Челси» – 206 млн евро;
2. «Астон Вилла» – 169 млн;
3. «Манчестер Сити» – 164 млн;
4. «Лидс» – 163 млн;
5. «Бенфика» – 143 млн;
6. «Ренн» – 135 млн;
7. «Аталанта» – 115 млн;
8. «Вулверхэмптон» – 113 млн;
9. «Бернли» – 110 млн
10. «Ювентус» – 107 млн.
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