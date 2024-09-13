Каманцев о назначениях Карасева на матчи после ошибок: «Подход простой: работают лучшие. Разумнее выйти только с неопытными арбитрами или сказать, что ошибившийся судья нужен?»
Карасев в матче 6-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1) не назначил пенальти в ворота «быков» за захват Александром Черниковым Диего Лаксальта. Это решение было признано ошибочным. Тем не менее арбитр был назначен на матч следующего тура между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).
«Назначение Карасева на «Спартак» – «Рубин» не первое и не последнее после ошибки судьи. Причин может быть много: сложная логистика, матчи Кубка России в середине недели, состояние коллег или сложный следующий тур.
Наш подход простой: работают лучшие. Назначение судьи зависит от качества его работы, а также от качества работы коллег. Если в одном туре ошибутся, условно, Карасев, Безбородов, Кукуян, Иванов и Левников (в разных ролях – главный судья или ВАР), какой выход будет разумным? Выйти в следующем туре только с неопытными арбитрами или сказать, что у судьи, который ошибся, в целом отличный сезон и он нужен в конкретной игре? Плюс при наличии Кубка России и сложной логистики довольно часто тяжело найти нормальные судейские сочетания.
Я считаю, что проблемы нашего судейства в основном находятся в другой области. Недоверие клубов и болельщиков в первую очередь базируется на конспирологических теориях, с причинами существования которых нам всем и нужно бороться», – заявил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС в интервью Спортсу’‘.
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