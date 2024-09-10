Карасев назначен на матч «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии
Сергей Карасев обслужит матч с участием команды Криштиану Роналду.
Российский арбитр назначен на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли».
«Сергей Карасев приглашен в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который состоится 13 сентября», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.
Как-то давно его удаляли, разговоров было на весь остаток сезона.
Сильно 👊