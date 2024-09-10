Карасев назначен на матч «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду РФС судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Карасев Аль-Ахли Джидда Чемпионат.com Футбол

Сергей Карасев обслужит матч с участием команды Криштиану Роналду.

Российский арбитр назначен на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли».

«Сергей Карасев приглашен в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который состоится 13 сентября», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

9 комментариев
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Надо Роналду красную дать, что б в историю войти))
Как-то давно его удаляли, разговоров было на весь остаток сезона.
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Две легенды на одном поле
Сильно 👊
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Ооооо лысый из бразерс!!!
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А когда арабы у нас судить начнут? Хочется сравнить
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Получается Аль Карась, прям как теннисист)
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Попробуй только здесь не поставить! 🤣🤣
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Кто из них привозит арбитра тот его и танцует :))
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а вот и наказание за неназначенный пенальти)
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Русский не должен обслуживать игру команды с таким позорным названием.. ☝️🤭
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