Что творится с судейством в РПЛ? Большое исследование Спортса’’

Дорский все выяснил.

Судейство – самая горячая тема старта РПЛ.

Всего за два месяца громыхнуло несколько скандалов: работа Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева (ВАР) в матче «Динамо» Махачкала – «Пари НН», неназначение пенальти за захват полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым динамовца Диего Лаксальта, а также отсутствие пенальти в ворота «Локомотива» за удары Жерзино Ньямси по латералю Махачкалы Темиркану Сундукову и защитнику «Ростова» Максиму Осипенко.

И это только самые громкие разбирательства, судейских решений, вызывавших хоть какие-нибудь споры, гораздо больше. Вспомните хотя бы спич спортивного директора «Оренбурга» про «ВАР-####» .

Как сейчас устроено российское судейство? Что изменилось под руководством Милорада Мажича? Как к происходящему относятся клубы и что они хотят поменять в нынешней системе? Спортс’’ выяснил абсолютно все.

Александр Дорский поговорил с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым, бывшим арбитром ФИФА Сергеем Лапочкиным, бывшим главой проекта внедрения ВАР в России Леонидом Калошиным, а также связался со службой коммуникаций РФС. Представители более половины клубов РПЛ ответили на вопросы Спортса’’ на правах анонимности.

Клубы признают: качество судейства выросло. Но одни считают, что это из-за «фитнес-маньяка» Мажича, другие сомневаются во влиянии серба

Для начала: справочное описание структуры судейства в России, так как часть читателей в результате многочисленных реформ могла запутаться.

Есть судейский комитет РФС, который комплексно занимается развитием индустрии (технические моменты, финансовые и прочие) – его возглавляет Павел Каманцев. В подчинении у него есть глава департамента судейства и инспектирования – это серб Милорад Мажич, который курирует развитие всех действующих арбитров, воспитание новых, а также занимается назначениями и наказаниями. И есть экспертно-судейская комиссия (ЭСК), которая оценивает решения арбитров в спорных моментах. Все скандалы крутятся вокруг этих персон и комиссии.

Все респонденты Спортса’’ признали, что судейство в прошлом сезоне было более качественным, чем в чемпионате-2022/23. Правда, лишь один клуб напрямую связал это с приходом Милорада Мажича на пост главы департамента судейства – в части понятных трактовок эпизодов. Еще два клуба назвали приход Мажича одним из факторов: «Когда приходит новый руководитель, все сжимают булки – никто же не знает, что будет. На этой концентрации все и едут несколько месяцев. В командах обычно происходит то же самое, когда назначают нового тренера».

Четыре клуба ответили «Не знаю, с чем связано повышение качества». Это самый популярный ответ.

Такая пропорция не удивляет Леонида Калошина: «Сезон-2022/23 – судейская катастрофа. После глобального бедствия всегда становится лучше, это аксиома. Если РПЛ-2022/23 можно было оценить на «1» с точки зрения уровня судейства, то заранее понятно, что в следующем году оно станет хоть на балл лучше».

По информации Спортса’’, несколько судей РПЛ признавались, что по ходу сезона-2022/23 «были на расслабоне». «К ним не предъявлялись жесткие претензии, только говорили: «Пожалуйста, соберитесь», – рассказывает наш собеседник, близкий к судейству.

Представитель одного клуба РПЛ считает, что в последние годы уровень судейства растет постоянно, и связывает это с отсутствием большого количества разговоров о коррупции: «Фактически они закончились с приходом Ашота Хачатурянца и Павла Каманцева. Да, ошибки есть, ну и что? Не бывает ничего идеального. А крики о том, что кто-то кого-то купил, ушли в прошлое».

В интервью Спортсу’’ Каманцев выделяет несколько причин повышения уровня судейства в прошлом году: «Во-первых, Мажич качественно провел летние и зимние сборы, а также серию коротких сборов в течение сезона. Во-вторых, он предъявил гораздо более жесткие требования к физической форме судей. Думаю, эти изменения очень заметны даже по ТВ-картинке.

В-третьих, сказалась индивидуальная работа с судьями: общение до и после игр, тактические разборы, еженедельный контроль тренировок. В-четвертых, появилась новая система оценок. Более справедливый и дифференцированный подход: оценка за ошибку снижалась, только когда судья или ассистент могли и должны были видеть и оценить момент. В-пятых, появились офсайдные линии, которые сняли большое количество разговоров и помогли избавиться от субъективности. В-шестых, появились новые судьи, возросла конкуренция. Понятно, что полноценную конкуренцию новички не могут навязать сразу, но уже заметно, что судьи более ответственно относятся к своей подготовке».

Каманцев называет три ключевых пункта концепции Мажича:

– отличная физическая форма;

– судья на поле должен быть авторитетным, при необходимости – достаточно строгим, не пропуская любые высказывания и жесты в свой адрес;

– повышенная планка единоборств и вмешательства ВАР.

«Не сказать, что эта концепция приживается идеально – как в плане судей, так и в части восприятия болельщиков, но мы будем двигаться дальше. Это правильный международный тренд», – считает Каманцев.

Сергей Лапочкин согласен, что Мажич поднял уровень физической подготовки: «Думаю, никого не обижу, если скажу, что пару лет назад наши судьи были слабо готовы. Мажич – фитнес-маньяк, для него количество и качество тренировок очень важны. У РФС есть тренер по физподготовке, который отслеживает нагрузку судей по часам Polar.

До 12% жировой – зеленая зона. Больше 17% – красная, это не очень хорошо, если судья находится в ней, то может не получать назначений до прихода в форму. Или, например, даже если судья сдает нормативы, но делает это натужно, его могут не допускать до работы какое-то время.

Обратная сторона больших нагрузок – разрывы крестов у Алексея Амелина и Романа Галимова. Наверное, они связаны с перетренированностью, но это спорт, от этого никто не застрахован».

Представитель одного клуба РПЛ утверждает, что концентрация на Мажиче при обсуждении качества судейства – ошибка: «Он не мама и не папа для тех, кто работает в поле. Решения принимают взрослые состоявшиеся мужики. Не понимаю, в чем Мажич их может принципиально переучить». Похожую мысль в разговоре со Спортсом’’ выразила служба коммуникаций РФС: «Судей, которые попадают к Мажичу, можно улучшить, но не переучить. Мажич как хороший менеджер может дать эти улучшения, но глобальный перелом возможен только при качественной работе всей футбольной пирамиды».

Калошин и Лапочкин рассказывают, что в сезоне-2022/23, последнем перед полноценным приходом Мажича, арбитрам много раз приходилось принимать ключевые решения: сложные эпизоды по голам, пенальти, вторым желтым, удалениям. «В нынешнем чемпионате их количество снова возросло, это пошло с первого матча «Локомотив» – «Акрон», – говорит Калошин.

Лапочкин считает, что триггером к судейскому взрыву в этом сезоне стал толчок защитником «Пари НН» Кириллом Гоцуком нападающего махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры. Также Лапочкин выделяет несколько сложных эпизодов, в которых судья принимал ключевые решения: «Пенальти за руку Барриоса в матче «Зенит» – «Динамо». Отмена удаления Божина в игре «Факел» – «Акрон». Контакт произошел вскользь, но Божин шипами задел соперника, поэтому это красная.

Ну и второй гол «Рубина» в ворота «Акрона», когда Вуячич лежал между ног защитника «Акрона». По правилам это чистый офсайд. На ВАР сидели Василий Казарцев и Евгений Турбин, которые знают правила лучше всех. Молодой главный судья Егор Егоров решил, что гол забит правильно – и почему-то ЭСК его поддержала».

Из-за закрытости Мажича вспыхнул даже президент РПЛ – босс судей не встречался со всеми клубами разом больше года. Близкий к РФС источник называет «бредом» информацию о том, что клубы не видели Мажича

Главная претензия большинства клубов к Мажичу по прошлому сезону – закрытость и практически полный отказ от общения. Поведение серба возмутило и президента РПЛ Александра Алаева, который обычно воздерживается от резких оценок. «Мы хотели встречи с Мажичем, но прошло уже четыре месяца с начала сезона. Я вижу, что в РФС Мажичу создали все условия для работы, даже не вспомню, у кого [из его предшественников] этих полномочий было больше. Уверен: если бы диалог состоялся, удалось бы избежать многих конфликтных ситуаций. К моему большому сожалению, человек выбрал другой формат взаимоотношений. Это его право. Пусть поступает как считает нужным, лично я больше не вижу смысла в этой встрече», – сказал Алаев в октябре 2023-го.

Три клуба заявили, что пытались договориться с Мажичем о встрече, но не напрямую, а через Павла Каманцева. Лишь один из клубов, участвовавших в опросе Спортса’’, не считал встречу с Мажичем крайне необходимой: «Мы спросили бы о трактовках – нам ответили бы. Почти все либо были бы не согласны, либо просто ничего не поняли бы. Пустая трата времени».

Встреча Мажича с клубами все-таки состоялась – но спустя более года после назначения, в сентябре 2024-го. В интервью Спортсу’’ Каманцев поясняет, почему не раньше: «Сразу после приезда Мажича в Россию было очень много работы и мало времени для воплощения всего задуманного. Плюс до того, как ты детально изучил судей и чемпионат, общение будет довольно поверхностным.

У нас была мысль провести встречу зимой, но посчитали, что хватит отдельных лекций с командами и посещения стадионов. Сразу после прошлого сезона не получилось найти удобное для всех время: клубы ушли в отпуск, а мы были еще неделю задействованы на стыковых матчах. Да и в то время не чувствовалось потребности в общении с клубами. Поэтому решили провести встречу после нескольких туров нового чемпионата. Получилось, что первые туры создали нам повестку».

Еще один источник, близкий к РФС, назвал «бредом» слова о том, что руководители клубов не видели Мажича в прошлом сезоне: «Милорад постоянно посещал московские стадионы, ездил в командировки, в том числе для встречи с командами. Сокращение общения с медиа – сознательный шаг Мажича, который хотел больше понять Россию и русский язык».

Лапочкин приводит еще одно доказательство закрытости судей: «Можно как угодно относиться к программе «Свисток», но в нее приходили и глава департамента судейства, и действующие судьи, и действующие инспекторы. Когда департамент возглавлял Егоров, он каждую неделю проводил брифинг. А что такое брифинг? Это живое общение, в котором журналисты могли задавать любые вопросы. Сейчас этой возможности нет ни у журналистов, ни у клубов – есть только видео и текстовые расшифровки от РФС».

По мнению источника, близкого к РФС, медийность судей повлияет на качество их работы: «Практика показала, что излишняя медиаактивность арбитров может отрицательно влиять на результат их работы, особенно это касается не самых опытных арбитров. Поэтому временно были прекращены публикации переговоров судей. Вместо них появились объявления решений ВАР на стадионах».

Мог ли Мажич закрыть ЭСК? Есть версия, что серб этого хотел, но согласился оставить комиссию только с топ-экспертами, так появились Чакыр и Питана

Огромная доля скандалов последнего времени связана с ЭСК. Иногда кажется, что она существует вечность, но это не так: она работала давным-давно под разными названиями, но дважды ее закрывали. Сначала – Роберто Розетти в 2011-м, итальянец выносил все оценки сам. В 2016-м орган реанимировали, но ненадолго – в 2018-м его заморозили вновь при Александре Егорове. Современная и уже беспрерывная история ЭСК начинается с прихода Александра Дюкова в РФС (2019-2020 годы). С тех пор задача комиссии – независимая оценка всех скандальных эпизодов и повышение прозрачности.

Многие ожидали, что с приходом Милорада Мажича ЭСК закроют вновь. Сергей Лапочкин даже удивляется, почему этого не случилось: «У него есть полнота власти, зачем ориентироваться на мнение других?»

Один источник Спортса’’ утверждает, что это требование РФС: «При переговорах Мажич сказал, что ему не нужна комиссия, что он может принимать решения в одиночку. РФС на это пойти не мог. Тогда Мажич поставил условие: людей в ЭСК набирает он. Условие удовлетворили, по приглашению Мажича в ЭСК оказались Джюнейт Чакыр и Нестор Питана. Единственный член комиссии, которого звал РФС, – Равшан Ирматов».

Другой источник опровергает эту версию: «Мажич никогда не высказывался против ЭСК. Его главное желание – иметь более международный состав комиссии, чтобы отсутствовали даже намеки на конфликт интересов».

Каманцев тоже отрицает, что Мажич хотел самостоятельно оценивать решения судей: «Этот вопрос не обсуждался. Мы говорили, что ЭСК нужно формировать из больших специалистов, желательно – действующих инструкторов ФИФА или руководителей иностранных судейских органов».

Представитель одного клуба РПЛ считает ЭСК пережитком прошлого: «Такой комиссии нет в топовых лигах. Если мы хотим продвигать футбол, мы должны прогрессировать и в судействе. Если за него отвечает Мажич, значит, он задает тренд. Как ему могут не соответствовать? Это лишняя работа. Но Мажич должен возглавлять только департамент судейства, инспектирование нужно отдать другому человеку для баланса».

Лапочкин разделяет это мнение: «В основном ЭСК осталась в постсоветских странах. Сегодня ЭСК – прикрытие. У нас не говорят, что что-то решил Мажич – а это уже размытие ответственности».

Почти все опрошенные клубы РПЛ считают ЭСК отличной комиссией на уровне идеи, но один из них был бы не против, если бы все оценки спорным моментам давал только Мажич. «Что плохого, если оценки выставляет авторитетный человек, которому РФС доверил судейство, если все будет открыто? Больших проблем не будет. Сейчас нам говорят, что ЭСК открыта. Но какая в жопу открытость? Ее нет. А чего бояться? Это же общее дело», – считает представитель этого клуба.

«Это вопрос баланса, – отвечает Каманцев. – Полной открытости нет ни в одной организации – ее нет и у футбольных клубов. Мы открыты настолько, насколько считаем возможным и эффективным».

Клубы не доверяют ЭСК, хотя признают авторитетность ее членов. Никто не знает, как работает комиссия – по зуму или востапу (хотя Каманцев говорит, что есть протоколы заседаний), формулировку по неудалению Сперцяна называют «лучшей ####### сезона»

При рассуждениях о доверии к решениям ЭСК почти все опрошенные клубы пришли к ответу «Не доверяем», один воздержался: «У комиссии бывают смешные формулировки, но из десяти решений смешные – два. Конечно, они сразу разлетаются и в медиа, и внутри клубов. Поэтому не очень понятно, как оценить комиссию глобально».

Каманцев говорит о том же: «Клубы надолго запоминают ошибки и неудачные формулировки против них, быстро забывая, что было в их пользу. Иногда складывается впечатление, что судьи намеренно отобрали очки у всех шестнадцати клубов».

Недоверие клубов к ЭСК базово удивляет, ведь в комиссии сидят судьи, работавшие в финале Лиги чемпионов (Мажич и Чакыр), полуфинале ЧМ (Ирматов) и финале ЧМ (Питана). Парадокс объясняет источник Спортса’’, близкий к судейству: «ЭСК – шикарная обертка. Можно ее сравнить с тренерским штабом. Возьмите в него Месси, Роналду, Ибрагимовича, Буффона. Если у команды с такими тренерами что-то не будет получаться, они не будут признавать ошибки, а общественность все свалит на игроков».

Все опрошенные клубы сказали, что Мажич, Чакыр, Питана и Ирматов – очень авторитетные судьи, но никто не понимает принципы работы комиссии. «Как работает ЭСК? Они созваниваются по зуму? Им скидывают клипы в вотсапе? Если так, то что отвечают? Да/нет или правильное решение с аргументацией?» – говорит один из руководителей клуба РПЛ. Представитель другой команды добавляет: «У нас есть шутка, что ЭСК вообще не существует – просто Мажич получил «окей» именитых судей-друзей на использование их имен для поднятия авторитета комиссии».

Лапочкин понимает клубы: «Любой момент нужно обсуждать, после разговора мнение может поменяться. Если в ЭСК есть дискуссия, докажите это. Покажите протокол заседания».

Каманцев утверждает, что протоколы существуют: «С учетом того, что эксперты находятся в разных часовых поясах, а моменты нам приходят из всех профессиональных лиг, мы применяем все возможные формы коммуникации. В итоге всегда оформляется протокол с письменной позицией каждого эксперта. У нас есть все решения ЭСК со всеми позициями экспертов за последние пять лет.

Недовольство ЭСК легко объясняется: она и Мажич – лица и голоса российского судейства. Плюс подход ЭСК – изначально за судей, как в уголовном или административном суде все сомнения трактуются в его пользу. Общественность желает обратного.

Ранее критиковали Александра Егорова и Виктора Кашшаи, а когда ЭСК начала публиковать решения, стали критиковать комиссию. Критикуют тех, кто принимает решение, и это нормально».

Большинство клубов РПЛ заявили Спортсу’’, что их не устраивает пояснительная часть решений ЭСК, которые РФС публикует на сайте и в ютубе (с видео): «Информация плохо доносится до общественности. Вряд ли это вина Мажича, все-таки он не носитель языка. Есть факт: после формулировок ЭСК начинаются новые недопонимания и кривотолки. Значит, те, кто за них отвечают, не очень хорошо справляются».

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин иронично комментировал текстовые пояснения ЭСК: «Возникает желание познакомиться с тем талантливым автором, который это формулирует. Было бы интересно узнать, кто так виртуозно выводит формулировки».

По данным Спортса’’, за формулировки решений ЭСК отвечает Олег Соколов, секретарь комиссии без права голоса.

Каманцев говорит, что судейское руководство слышит негативную обратную связь. «Мы стараемся делать лучше. Мы пришли от непубличной ЭСК к ЭСК, состоящей из понятных независимых международных экспертов, публикующих свое решение.

ЭСК – это решения экспертов, основанные на критериях из правил игры. Мне может не нравиться решение арбитражного или уголовного суда, заключение врача, но есть специфическая терминология».

Самой нелепой формулировкой сезона клубы РПЛ считают объяснение непоказа второй желтой карточки Эдуарду Сперцяну в матче «Факел» – «Краснодар».

«Это лучшая ######## (подкол – Спортс’’) года, так классно не сработала ни одна клубная медиаслужба. Теперь мы можем сказать своим игрокам: «Ребята, ####### (бейте – Спортс’’) по мячу после свистка. Если к вам подойдет судья, скажете, что были очень расстроены своими действиями», – говорит тренер клуба РПЛ. Леонид Калошин утверждает, что второй желтой карточки ожидал даже Сперцян: «Эдуард – очень сложный игрок для судей, он постоянно разговаривает, остро реагирует на решения арбитров. В тот момент он стал шелковым, осознавая вину через секунду после удара».

Клубы сомневаются в Питане после спорного момента на старте этого сезона. Один источник опровергает, что член ЭСК получает 5 тысяч евро в месяц

Три клуба напрямую назвали ЭСК «органом для отмаза судей» и не видят большого смысла в подаче жалоб. «Но мы вынуждены это делать. Твою команду прибил судья – это видят игроки, это видят болельщики. Руководству это спокойно проглотить? Поэтому и идет подача жалобы – с одной стороны, чтобы показать игрокам и болельщикам, что руководство с ними (что действительно так), с другой – чтобы привлечь внимание к проблеме», – рассказывает топ-менеджер клуба РПЛ. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в конце августа рассказывал, что клуб обращается в ЭСК «ради смеха».

Другой высокопоставленный менеджер считает, что жалобы не нужны, потому что ЭСК сама должна разбирать все спорные моменты: «Это их работа, за которую они получают деньги. Собрать спорные моменты по всем матчам тура не такой большой труд, это все сразу видно по ТВ. Посмотрели, через пару дней после тура выкатили список: по этому моменту мы решили так из-за того, что…».

Также некоторые собеседники Спортса’’ из клубов РПЛ сомневаются в серьезности подхода Нестора Питаны к работе в ЭСК. На следующий день после матча «Локомотив» – «Ростов» Павел Каманцев заявил: «В одном из ключевых моментов игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра».

В решении ЭСК было сказано, что «действия Ньямси, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника». То есть один из членов ЭСК посчитал, что за удар Ньямси не нужно было назначать пенальти, при этом мы знаем, что Мажич, Чакыр и Ирматов проголосовали за то, что это пенальти.

Два источника Спортса’’ утверждают, члены ЭСК зарабатывают 5 тысяч евро в месяц. Один собеседник опровергает эти цифры: «Это ложь. Члены ЭСК получают существенно меньше».

Пятым членом с правом голоса мог зарабатывать итальянец Даниэле Орсато, но он вышел из ЭСК спустя всего два дня после объявления о назначении. РФС объяснил такой быстрый уход «невозможностью совмещения работы в ЭСК и другой деятельности Орсато».

В комментарии для La Repubblica Орсато рассказал о геополитических причинах отказа: «Меня попросили сотрудничать с РФС в качестве эксперта по судейству в рамках технической комиссии. Я был очень польщен приглашением. Однако в свете нынешней общественно‑политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил его не принимать».

В разговоре с «Матч ТВ» итальянец придерживался позиции РФС: «Жизнь и работа в футболе порой делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС нельзя».

«Прошел месяц. Кто-нибудь слышал о новом назначении Орсато? И как это вяжется с тем, что Чакыр возглавляет судейство в Грузии, а Питана – в Эквадоре, работая в ЭСК?» – спрашивает Лапочкин.

Детали первой встречи клубов с Мажичем: хаос клубов, презентация на английском, бойкот Рыскина

В начале сентября Мажич вместе с Каманцевым и генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым все-таки встретился с клубами. На собрании присутствовали генеральные директора московских клубов, Ахмед Айдамиров из «Ахмата» и Максим Погорелов из «Зенита», а также представители РПЛ – исполнительный директор Евгений Мележиков и советник президента Игорь Ефремов. По видеосвязи подключались не только руководители региональных клубов, но, например, и тренеры (Валерий Карпин и Игорь Осинькин).

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в интервью «Матч ТВ» заявил, что отказался участвовать во встрече: «Перед ней Каманцев дал интервью. Из него ясно, что в РФС считают, что с судейством все хорошо, проблем, которые надо решать совместно с клубами, нет, бывают только отдельные ошибки. Насколько я понял из интервью, Каманцеву клубы только мешают: то невовремя зарплату судьям повышают, то критикуют, не дают работать. А с судейством нашим, оказывается, все хорошо. Поэтому я посчитал, что не хочу в этом участвовать. Ничего полезного из этого не получится».

Валерий Карпин подключался ко встрече, но в целом поддержал позицию Рыскина: «Час послушал его доклад, потом был обед и мероприятия со спонсорами. Была приведена статистика, а каждый ее может интерпретировать как угодно. Статистика – это цифры. Нужная встреча? За час, что я слушал, для меня – нет».

«Мы хотя бы услышали голос Мажича. Не в плане, что мы поняли, как он объясняет эпизоды и решения по назначениям, а именно как звучит его голос», – шутит один из участников встречи.

Перед вопросами от клубов Мажич показал презентацию на английском языке. В интервью «Спорт-Экспрессу» Гаджи Гаджиев рассказывал, что это вызвало недовольство гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова: «Сделал замечание Мажичу, сказав, что доклад должен звучать на русском языке. Мажич же ответил: «В следующий раз так и сделаю». Это уже плюс». По информации Спортса’’, похожая история случилась с Розетти в начале 2010-х.

«Презентация не на русском – это еще ладно, потому что большинство участников встречи нормально владеют английским. Но в ней было допущено слишком много описок. Мы не на уроке английского, поэтому говорим не об уровне владения языком человека, составляющего презентацию, а о пофигистическом отношении к ней – соответственно, и к присутствующим на встрече», – говорит один из ее участников.

Каманцев говорит, что презентация на английском – «не более чем техническая накладка, потому что Мажич несколько раз вносил правки накануне вечером». «Я не думаю, что руководителей клубов в целом сильно интересуют отдельные цифры и метрики по судейству, но именно за это отвечает Милорад. Смотреть клипы и трактовки кажется тоже не лучшей идеей», – считает Каманцев.

Представители трех клубов, присутствовавшие при общении с Мажичем, рассказывают, что встреча прошла не слишком конструктивно, в том числе по вине клубов: «Понятно, что никто не ждал, что Мажич скажет: «Вы правы, мы во всем ошибаемся, сделаем так, как вы хотите. Но пока у клубов нет консолидированной позиции, даже по формату этой встречи. Кто-то пытался обсуждать глобальные вопросы, кто-то уходил в обсуждение конкретных эпизодов». По информации Спортса’’, особое непонимание у клубов вызвали трактовки игры рукой.

Одним из активных участников дискуссии стал Гаджи Гаджиев. В ответ на одну из его реплик президента махачкалинского «Динамо» спросили (по информации Сергея Егорова, это сделал Мажич): «Вы отстраняете футболистов после ошибок?» Гаджиев сказал, что его футболисты играют против другой команды, а судьям на поле никто не противостоит, поэтому сравнение некорректно.

Глава судейского комитета РФС говорит, что не услышал на встрече ничего нового: «Для меня они не в новинку. Клубы во всем мире хотят все контролировать и все знать. Другой вопрос – можно ли при таком подходе профессионально и эффективно выстроить работу судейского корпуса? Я считаю, что сейчас РФС дает беспрецедентно много информации о судействе, но чтобы объяснять каждое свое действие, нам потребуется создать еще департамент объяснений и разъяснений», – говорит Каманцев.

Пять пунктов по улучшению судейства от клубов: публичный рейтинг, открытая система назначений, регулярные семинары, член РПЛ в ЭСК, публикация переговоров ВАР

Хотя клубы признают, что не смогли подготовить четкое совместное выступление, они все же выразили не только общую цель («Ошибки – это нормально, главное – чтобы все объяснялось и судей не прикрывали»), но и конкретные пункты для ее достижения.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, клубы предложили:

Собеседники Спортса’’ подтверждают данные Алексеева. Представитель одного из клубов говорит: «Судейство оплачивают клубы, поэтому странно, что это вообще обсуждается, а не работает сразу. Что клубы получают взамен на деньги? Приезд судьи и работу на протяжении полутора часов, возможно, еще и не совсем качественную? Этого мало».

На встрече с Мажичем один клуб выступил за обязательные послематчевые интервью судей, в разговоре со Спортсом’’ эту инициативу поддержала еще одна команда: «Судьи наверняка будут ссылаться на то, что не могут что-то комментировать по горячим следам. А чем от судьи в данном случае отличается игрок, главный тренер, руководитель? Они тоже на эмоциях – и ничего, говорят. Это просто работа. К тому же интервью судьи, который принял несколько неоднозначных решений, принесет клики – а мы же движемся к медийности лиги».

Мажич моментально отверг возможность публикации переговоров главного судьи и ВАР: «Это был один из первых вопросов, который обсуждался, когда я обсуждал работу в России. Есть правила ФИФА, которые прямо запрещают публикацию подобных форматов».

По информации Спортса’’, включить в ЭСК представителя РПЛ предложил исполнительный директор лиги Евгений Мележиков. «Это отличная тема, нужно ее дожимать. Нам не обязательно нужен голос в ЭСК, мы хотим быть хотя бы наблюдателями, чтобы понимать, кто как голосует», – говорит наш собеседник.

По словам Лапочкина, вхождение представителя лиги в ЭСК станет нарушением судейской конвенции. На это же ссылается Каманцев: «Мы об этом рассказывали уже миллион раз. Кроме того, представители РПЛ и ФНЛ были в ЭСК пять лет назад, лиги даже могли направлять жалобы. Тогда наше судейство было лучше, доверия было больше? В отличие от тех лет, сейчас решения ЭСК публикуются с мотивировочной частью, которая перед публикацией подтверждается всеми членами ЭСК. Мне сложно понять, зачем нужен контроль рабочего процесса человеком, ежедневно не погруженным в судейство».

Но представитель лиги недавно уже входил в комиссию: около полугода тогдашний президент РПЛ Ашот Хачатурянц также возглавлял судейский комитет и ЭСК.

Всем опрошенным клубам РПЛ непонятна система назначений и наказаний судей. В части назначений несколько клубов не понимают отказ от географического принципа для некоторых арбитров: например, петербуржец Владислав Безбородов обслуживает матчи «Зенита», а воронежец Владимир Москалев не работает на играх «Факела». Кроме того, появились назначения московских судей без категории ФИФА на матчи московской против немосковской команды: например, Александр Машлякевич обслуживал кубковую игру «Спартак» – «Динамо» Махачкала.

Кроме того, вопросы вызывает работа одних и тех же судей на матчах одной команды.

«Как мне объяснили, так судьи лучше готовятся к конкретным матчам, командам и сценариям игр. Но принцип неповторяемости был направлен на то, чтобы получить большую объективность арбитров», – отметил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «РБ Спорт».

Скорее всего, Пивоваров ориентируется не только на другие клубы: в прошлом сезоне Павел Кукуян работал на восьми матчах «Динамо» в РПЛ (пять – главным, три – на ВАР). В том числе Кукуян обслуживал в качестве главного матчи «Динамо» в 29-м и 30-м турах. Сергей Карасев в прошлом сезоне десять раз назначался на матчи «Краснодара» и семь раз – на «Ахмат», Владислав Безбородов получил восемь матчей «Локомотива», Артем Любимов и Андрей Фисенко – по восемь игр «Ахмата», Денис Березнов – семь с участием «Факела».

«Клубы правы, по назначениям у нас творится полная анархия. Раньше пять назначений на одну команду можно было получить за весь сезон, но не за десять игровых слотов. Судьи РПЛ и так знают все команды: кто симулирует, кто грубиян, как с кем общаться. Даже если ты сегодня отсудил команду хорошо, нет гарантии, что это произойдет и в следующий раз, поэтому гораздо проще, когда у тебя более-менее равное количество матчей с разными командами.

Раньше назначения продумывались: если через тур важный матч, судью могли и не поставить на ближайший, чтобы он хорошо подготовился.

Да, в последние годы количество матчей возросло за счет ВАР и АВАР, но ведь, во-первых, в большинстве мировых лиг АВАР работают ассистенты, а не главные арбитры, а, во-вторых, и раньше были резервные судьи. У них не было такого количества матчей с одной командой. А у нас, например, Безбородов ни разу не судил «Ростов» в прошлом сезоне. Как это возможно?» – говорит Лапочкин.

Каманцев объясняет, почему Иванов и Образко так часто работают на матчах «Зенита»: «У «Зенита» большинство матчей сложные – например, принципиальные против московских клубов. Петербургских судей назначать на все эти игры тяжело, мы только приучаем к этому публику, на них оказывается давление. Карасев много раз обслуживал матчи «Зенита», Кукуян – тоже.

Все топовые судьи часто работают на «Зените». Если у Иванова идет хорошо, вопросов нет, может судить чаще. У нас все-таки не Лига чемпионов, где очень много судей, из которых можно выбирать. У нас количество топовых судей, способных обслуживать топовые игры, ограничено. А Образко – лучший ассистент прошлого сезона».

Клубов взбесило назначение Карасева после ошибки в матче «Динамо» – «Краснодар». Каманцев объясняет, почему это норма

По информации Спортса’’, клубы были возмущены назначением Яна Бобровского резервным судьей уже через два матча после работы на скандальной игре «Динамо» Махачкала – «Пари НН», а также выбором Сергея Карасева на матч «Спартак» – «Рубин» после неназначения пенальти в ворота «Краснодара» за захват Черниковым Лаксальта.

Быстрое назначение Бобровского привело к открытому письму махачкалинского «Динамо». Гендиректор клуба Шамиль Газизов в комментарии Спортсу’’ объясняет: «Писать в ЭСК – это уже автоматическое движение, как коллекционирование марок. Поэтому клуб выбрал такую форму, надеюсь, в достаточно корректной форме. Мне кажется, мы дали медиадвижение этой истории. Тот, кто нужно, прочитал. Цель – привлечение внимания к проблеме.

И я, и Гаджиев выступаем публично, но в основном это слова после матчей. Кто-то скажет: «Менеджеры сливают разгоряченный пыл». К такому все привыкли. К открытому письму – нет, оно говорит о четкости и хладнокровности позиции. К такой форме, как мне кажется, еще никто не прибегал».

Карасев ошибся в матче «Динамо» – «Краснодар» даже по версии ЭСК. Здесь мы снова сталкиваемся с другой проблемой – решением «большинства экспертов комиссии».

«Нет ни одного объяснения назначению Карасева на «Спартак», кроме как того, что единственным проголосовавшим за то, что он не ошибся в матче «Краснодар» – «Динамо», был Мажич, – говорит менеджер одного из клубов. – Но если это так, зачем ему нужна ЭСК? Пускай Мажич выйдет и скажет: «Мне ##### (все равно – Спортс’’) на чье-либо мнение, для меня это не пенальти по таким-то причинам». Конечно, клубы могут не принять это объяснение, но это будет честнее, чем то, что есть. Сейчас складывается впечатление, что ему действительно ##### (все равно – Спортс’’), но в угоду общественности они якобы признали ошибку. Что это за признание, если человек не наказан?»

Лапочкин снова на стороне клубов: «Мы живем в эпоху Карасева, в российской истории Сережа и Валентин Иванов – лучшие. Но Сережа ошибся, это признала ЭСК. В матче «Спартак» – «Рубин» мы увидели, что он не в своей тарелке: в однозначных моментах не показывал карточки, поэтому игра превратилась в бойню.

Когда я начинал, за две ошибки отстраняли до окончания сезона. Можно было пропустить почти половину сезона – было жестко. Правда, тогда не было такого количества повторов, поэтому спорные моменты чаще отдавались в пользу судей».

В прошлом сезоне ЭСК единогласно признала, что Карасев ошибочно не удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова в матче с «Оренбургом». Через несколько дней Карасев снова работал на игре РПЛ – «Зенит» – «Ахмат». Зато Артур Федоров, работавший в Оренбурге на ВАР и не позвавший Карасева к монитору, пропустил три тура.

«Назначение Карасева на «Спартак» – «Рубин» не первое и не последнее после ошибки судьи. Причин может быть много: сложная логистика, матчи Кубка России в середине недели, состояние коллег или сложный следующий тур», – объясняет Каманцев.

«Наш подход простой: работают лучшие, – продолжает Каманцев. – Назначение судьи зависит от качества его работы, а также от качества работы коллег. Если в одном туре ошибутся, условно, Карасев, Безбородов, Кукуян, Иванов и Левников (в разных ролях – главный судья или ВАР), какой выход будет разумным? Выйти в следующем туре только с неопытными арбитрами или сказать, что у судьи, который ошибся, в целом отличный сезон и он нужен в конкретной игре? Плюс при наличии Кубка России и сложной логистики довольно часто тяжело найти нормальные судейские сочетания.

Я считаю, что проблемы нашего судейства в основном находятся в другой области. Недоверие клубов и болельщиков в первую очередь базируется на конспирологических теориях, с причинами существования которых нам всем и нужно бороться».

Глава судейского комитета приводит в пример скандальные высказывания уже бывшего спортдиректора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча с «Ростовом» (2:3): «Господин Андреев обвинял Безбородова в убийстве команды какими-то неключевыми решениями, которые никто не распознал и через неделю после матча, но он не сказал ни слова о причинах якобы имевшего места предвзятого судейства. Только о том, что Безбородов сам денег ни у кого просил…

Для более широкого понимания вопроса следует расспросить Андреева, кого кроме Безбородова он подозревал и почему больше не назвал ни одного имени. Андреев своим поведением и словами устроил фантастический скандал, но после этого наступила тишина и недосказанность. По факту существующее недоверие между клубами хотят перенести только на судей. Судьи не святые, но к вопросу доверия стоит подходить все же более комплексно».

Клубы не видят системности в наказаниях: «Пропишите их – покажите их клубам, даже попросите, чтобы это не выливалось в медиа. Так мы хотя бы будем знать: за такую ошибку – два матча, за такую – пять. Какое-то время не назначайте судью, который ошибся против команды, на ее матчи – в том числе на ВАР. За ВАР судья получает столько же, сколько и за работу главным, то есть, если тебя отстранили от поля, ты сидишь там и спокойно продолжаешь зарабатывать. Охренительное наказание», – объясняет представитель клуба РПЛ. Это не совсем так: судья в поле получает 200 тысяч рублей за матч, ВАР – 100 тысяч.

«Арбитров точно хватит, у нас колоссально раздут список, – считает Лапочкин. – Раньше в него включали около 20 судей, сейчас – 28. Ассистентов тоже стало больше: всегда было 32-34, сейчас – 41. Люди и так сидят без практики, главных почти не спускают в Первую лигу, потому что боятся, что они накосячат и там. В Испании 20 судей на 20 команд – и ничего, как-то живут».

В Ла Лиге не только работают всего 20 судей – после каждого сезона там публикуется полный рейтинг с баллами. РФС тоже ставит рейтинг в общий доступ, но лишь топ-10 с возрастом судьи, его городом и количеством проведенных матчей. «Я не понимаю, почему нельзя сделать два рейтинга: один по туру, другой – по сезону, – и публиковать их, например, в среду. Кто-то от этого умрет? Нет. Если вам нечего скрывать, откройтесь. Иначе вам есть что скрывать», – просит функционер команды РПЛ.

Клубы просят улучшить графику офсайдных линий. Лапочкин считает, что нынешнюю не нужно критиковать, Калошин не верит ей

На встрече с Мажичем клубы просили улучшить графику офсайдных линий. В интервью Спортсу’’ Павел Каманцев отвечает на это пожелание: «Санкционные ограничения не дают возможности даже думать о технологиях уровня Лиги чемпионов. Плюс всегда есть вопрос экономической целесообразности: эти технологии очень дорогие. Если лига будет создавать продукт, который будет стоить миллиарды долларов, то, безусловно, все лучшие технологии будут приветствоваться нами, но это дело будущего.

Китайские офсайдные линии будут развиваться. Главная цель – сокращение времени построения линий. Сейчас РФС не находится в положении, когда мы можем выбрать и купить что хотим, но для нас это шанс усиливать собственные компетенции и развивать продукт вместе с нашими партнерами».

Лапочкин считает, что критиковать китайские линии не нужно: «Иногда они вызывают удивление, но в целом точно стало лучше». Калошин выступает жестче: «В седьмом туре в матчах «Химки» – ЦСКА и «Локомотив» – «Краснодар» по ТВ-картинке мы не увидели разницу, хотя итоговые решения противоположны друг другу. То есть наглядного видеодоказательства в РПЛ нет.

Учитывая, что в построении линий заложен человеческий фактор (установка точного момента паса, определение точки для построения линии – по защитнику или мячу, определение точки для построения линии по нападающему, проверка корректности вертикальных и горизонтальных вспомогательных линий), добиться доверия зрителей, клубов, игроков, комментаторов к ним очень трудно».

На вопрос «Что делать?» Калошин предлагает три варианта:

– другое графическое оформление, переход на крупный план (зум), чтобы зрители видели детали проведенных линий;

– отдавать момент в пользу атаки при тесном соприкосновении линий;

– отдавать момент в пользу решения ассистента при тесном соприкосновении линий.

«Точно не должно быть историй как в матче «Оренбург» – «Динамо», когда линии чертили по тактической камере из-за ворот. По таким линиям нет видеодоказательств. В странах, где есть ВАР, такое не используют», – говорит Калошин.

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Представители трех клубов РПЛ не считают встречу с Мажичем бесполезной хотя бы для ближайшего будущего: «Прогноз – ближайшие пять туров будет очень хорошее судейство. Все снова сконцентрируются, как всегда после встряски. Ну а дальше мы вернемся в наши веселые будни».

Каманцев философски относится к критике клубов: «Думаю, если мы все завтра закончим работу в РФС, то через год-полтора и нас будут вспоминать без сумасшедшей критики. На сцене будут уже новые герои, которые будут делать все не так».

По данным источника, близкого к РФС, союз обозначил проблемы, которые клубы пока не готовы детально обсуждать:

– установка дополнительных статических камер, которые помогут при определении гола и сократят время построения офсайдных линий;

– увеличение годового бонуса для лучших судей в два-три раза для повышения финансовой независимости арбитров (3 миллиона рублей). По мнению источника, это уменьшит количество обвинений в стимулировании и даже подкупе судей;

– принятие корпоративных мер по отношению к сотрудникам клубов, которые занимаются размещением и комфортным проживанием судей на выездных матчах. РФС выступает за отказ от размещения судей командами.

«К сожалению, эти вопросы лига и клубы обсуждать не хотят, а вместо этого генерируют популистские проекты», – считает собеседник, близкий к РФС.

Возможно, ответные вопросы Мажичу, Каманцеву и клубам удастся хотя бы обсудить уже через несколько месяцев.

Следующая встреча должна состояться зимой.

Фото: РФС /Михаил Шапаев, Владимир Песня; Maksim Konstantinov/Global Look Press, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Виталий Тимкив