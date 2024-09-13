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Члены ЭСК могут получать 5 тысяч евро в месяц. Клубы РПЛ сомневаются в серьезности подхода Питаны к работе

Члены ЭСК РФС могут получать по 5 тысяч евро в месяц.

Такую информацию предоставили два источника Спортса’’. Один собеседник опровергает эти цифры: «Это ложь. Члены ЭСК получают существенно меньше».

Некоторые собеседники Спортса’’ из клубов РПЛ сомневаются в серьезности подхода Нестора Питаны к работе в Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

На следующий день после матча «Локомотив» – «Ростов» Павел Каманцев заявил: «В одном из ключевых моментов игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра».  В решении ЭСК было сказано, что «действия Ньямси, по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника». То есть один из членов ЭСК посчитал, что за удар Ньямси не нужно было назначать пенальти, при этом мы знаем, что Мажич, Чакыр и Ирматов проголосовали за то, что это пенальти.  

Что творится с судейством в РПЛ? Большое исследование Спортса’’

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’’
logoЛокомотив
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoSports.ru
logoРавшан Ирматов
logoДжюнейт Чакыр
Милорад Мажич
Нестор Питана
logoЖерзино Ньямси
деньги
ЭСК РФС
Павел Каманцев
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