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  • Лапочкин о встрече клубов РПЛ с Мажичем: «Ничего не поменяется – проблема в размытости формулировок. Все должно быть открыто и прозрачно, а мы идем по пути замалчивания и запутывания ситуации»
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Лапочкин о встрече клубов РПЛ с Мажичем: «Ничего не поменяется – проблема в размытости формулировок. Все должно быть открыто и прозрачно, а мы идем по пути замалчивания и запутывания ситуации»

Сергей Лапочкин высказался о проблемах судейства в Мир РПЛ.

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем ЭСК РФС Павлом Каманцевым.

– После этой встречи вообще ничего не поменяется. Проблема нашего судейства – в размытости формулировок «серой» зоны. Мы видим, что примерно в одних и тех же эпизодах Экспертно-судейская комиссия принимает диаметрально противоположные решения.

Например, в матче Кубка России между «Пари НН» и «Краснодаром» про фол Кордобы сказали, что это фол перед пенальти на нем, а в игре чемпионата между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» действия защитника Гоцука против форварда Касинтуры как нарушение не расценили.

И в этом вся проблема, тянущая за собой все остальные. Одной встречей с главой судейского корпуса их не решишь. Хорошо, конечно, что такая встреча вообще состоялась, стороны пообщались. Но практической пользы, как я понял, она не принесла.

– Вообще, контакты руководителей клубов с начальниками судей нужны? Или судейский институт должен как бы оставаться «над схваткой» и никого в свое ведомство не пускать?

– Всегда можно найти компромисс. Например, УЕФА на тему судейства никому ничего не объясняет. Но эта организация проводит международные соревнования. Они накануне каждой из двух частей сезона – летом и перед плей-офф – выпускают подробные материалы, где все подробно объясняют. А в рабочем порядке решения судей не комментируют.

Есть национальные чемпионаты – Испании, Италии, Англии. Там руководители судейского ведомства встречаются с представителями клубов, что-то им объясняют, идет диалог. Мне кажется, надо брать на вооружение такой опыт.

Все должно быть открыто и прозрачно. Такое общение снимет большой пласт проблем. А мы идем по пути замалчивания и запутывания ситуации. И слышим, что в семи стартовых турах РПЛ арбитры допустили всего четыре ошибки, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoсудьи
logoКраснодар
logoСергей Лапочкин
Милорад Мажич
logoКирилл Гоцук
logoДжон Кордоба
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
ЭСК РФС
logoЭгаш Касинтура
Павел Каманцев
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