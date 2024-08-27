«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в штрафной «Локомотива»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Максим Осипенко Жерзино Ньямси Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Локомотивом».

В 6-м туре Мир РПЛ «Ростов» уступил со счетом 2:3.

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, ростовчане попросили комиссию оценить решение арбитра Владимира Москалева не назначать пенальти в эпизоде со стыком Жерзино Ньямси и Максима Осипенко в штрафной «Локомотива» на 61-й минуте после удара защитника «Ростова» по воротам.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

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50 комментариев
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Локомотив попросил этого не делать.
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Ответ Simbad
Комментарий скрыт
Как это не был? Отлично можно вспомнить Сухину в недавнем прошлом. Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива, когда именно шипами в ногу.
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Когда 3 года назад аккурат в матче Локо-Ростов Вилков прибил Ростов, его пожизненно отстранили. А Москалёва опять отмажут??? Сколько можно уже??? У него таких фэйлов на три часа видео наберётся за 7 лет работы. Там клейма уже негде ставить. И за ним туда же Иванова, Левникова, Шедыханова, Бобровского и Казарцева отправить. От этих кадров тошнит уже. Они ни единого матча без косяка отработать не могут.
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Ответ kbvetal
Помню несколько лет назад наказывали игроков, которые, выбивая мяч или делая передачу, после этого случайно попадали по ноге сопернику. Так удалили Соболева в матче с Ахматом. А здесь игрок делает движение ногой в попытке сыграть в мяч, не играет его, а потом в отставленную ногу влетает нога соперника и это даже не нарушение. Мрак
С Ахматом в ворота Зенита поставили. когда игроки выпрыгнули и зенитовец случано задел кончик стопы)
А пенальти и нарушениями в штрафное запутали, то было продавливание, то нет, то рука, то не рука)))
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Чистый пеналь и уже рассмотрели.

Каманцев: «Все члены ЭСК считают, что Москалев допустил ошибку. VAR, к сожалению, ему не помог»
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Ответ Simbad
Комментарий скрыт
Я пытался пошутить, но Вы меня раскусили))
+4
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Ответ Simbad
Комментарий скрыт
Сухина: ахахахах
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+3
Ответ Алекс 777
Момент при счете 3-1, контакт был после удара по воротам, Контакт был когда нога игрока Ростова уже практически остановилась, т.е. игрок ростова нарисовал страдания.
Как это остановилась. Тут подобные тебе пишут, что Осипенко сам ударил по ноге защитника. Вы уж как то там договоритесь, чтоб одни байки рассказывать.
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Ответ azfotki
1) Для гола Да,для победы нет 2) Большинство на это и упирает 3) Согласись и Локомотив мог начать играть по другому,ну и смотри пункт 1 4) Там не было разницы в 2 мяча ,пенальти делал счет ничейным.а это абсолютно другая игра,плюс к тому дома-это дома,там и болельщики вперед гонят Переложить ответственность по поиску отличный ход) Я поискал,не нашел,прикинь.
2. Про "большинство" поподробнее расскажешь? Конкретики хочется.
3. Могло быть всё, что угодно. Что именно никто и никогда не узнает.
4. А какая разница с пенальти или не с пенальти команда минус 2 для себя превращает в минус 1? Только, пожалуйста, внятно.
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Ответ wadwill13
Комментарий скрыт
Не нравится, как поступает Ростов, не читай про него новости, не комментируй.
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Ну... После того, как Сперцян отскочил и сказали что так можно было - это не пенальти.
По мне - футболист, выставляющий ногу шипами вперед на пути движения ноги оппонента - должен быть наказан.
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+2
Ответ azfotki
Во-во,причем прямо на результат матча не влиял не один из них. Тут все пенальти Ростова уже мнят как за 3 гола видимо)
"результат" от "исход" отличить не в состоянии? Русский не родной? Пенальти, поставленный на 61 минуте матча 100% мог оказать влияние на результат матча, а в дальнейшем и на его исход.
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+2
Ответ azfotki
Да рассматривайте,ЛОКО не против. Все так возбудились лишь от того,что Локо на 1 месте. В прошлом году всем было пофиг как Локомотив засуживали и с доигранными минутами и с неназначенными пенальти. У Локо до 20 или даже больше тура не было ни одного поставленного пенальти,хотя сбивали игроков Локомотива очень часто и потом судейская комиссия признавала,что это была ошибка.
Когда Локо заслуживали? Когда Пиняева за удар шипами в кость Клаудио не удалили или когда с Пари на последней минуте чистый пенальти не поставили?
+3
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+2
Ответ umilio
Как же надоело это уже.после каждого матча обе команды чем то недовольны.и просят рассмотреть что то.а ГЛАВНОЕ ЭТО АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО.ну признают что была рука или пенальти или красная карточка и т.д и т.п...и что толку?
Надежда, что впредь таких ошибок не будет, либо психологическое давление на судей, с расчетом, что в случае чего, судьи примут решение в их пользу, памятуя, что данный клуб всегда жалуется на судей. Кажется, что тут комбо.
+3
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+2
Ответ azfotki
1) Для гола Да,для победы нет 2) Большинство на это и упирает 3) Согласись и Локомотив мог начать играть по другому,ну и смотри пункт 1 4) Там не было разницы в 2 мяча ,пенальти делал счет ничейным.а это абсолютно другая игра,плюс к тому дома-это дома,там и болельщики вперед гонят Переложить ответственность по поиску отличный ход) Я поискал,не нашел,прикинь.
Внимательно перечитал твой коммент.
"И жду хотя бы 10 примеров матчей,где Ростов после пенальти на 61 минуте забивал еще." Твои слова? Если "да", то чем тебя мой пример матча с Каснодаром не устраивает?
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Ответ azfotki
Пенальти на 61 минуте еще надо забить раз,а во вторых ,это точно не гарантировало бы ничьей или победы Ростова. Примеры мне приведи,хотя бы 10 матчей Ростова ,где такой пенальти в течении 1 сезона оказал влияние на результат. А то больше гундежа. Если бы да кабы...
1. Естественно пенальти ещё надо забить. Но ты же не будешь спорить, что пенальти это достаточно весомая предпосылка для гола?
2. А кто и где утверждает, что Ростов бы непременно отыгрался, тем более выиграл?
3. Согласись, что изменив счёт с 3:1 на 3:2, Ростов бы имел более реальные шансы на положительный для себя результат, нежели при счёте 3:1.
4. Домашний матч с Краснодаром позапрошлого сезона. Остальные 9 найдёшь сам. Гуглить же умеешь?
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Ответ Altered Carbon
Как это не был? Отлично можно вспомнить Сухину в недавнем прошлом. Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива, когда именно шипами в ногу.
Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива,
===
Так вспомни хоть парочку
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Ответ Wintrain
И пошли они, солнцем палимы, Повторяя: "Суди его бог"...(с) Напомните, не после игры ли с Ростовом директор Оренбурга матерно критиковал судейство? Какие-то двойные стандарты, то команда молодцы, то арбитр дно, третьего не дано
У директора Оренбурга были причины критиковать судейство в матче с Ростовом? Если "да", то хочется услышать конкретику про эти причины.
+1
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Да рассматривайте,ЛОКО не против. Все так возбудились лишь от того,что Локо на 1 месте. В прошлом году всем было пофиг как Локомотив засуживали и с доигранными минутами и с неназначенными пенальти. У Локо до 20 или даже больше тура не было ни одного поставленного пенальти,хотя сбивали игроков Локомотива очень часто и потом судейская комиссия признавала,что это была ошибка.
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Нытье, одно нытье
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А толку то ??
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Ответ wadwill13
Комментарий скрыт
Интересно же узнать, почему в предыдущем матче с Оренбургом поставили пеналь, там Лангович сделал пас и после его срубили, а с Локо нет? Может уже хоть это станет однозначно понятно, и будет трактоваться одинаково во всех матчах . Польза. Дело то резонансное. 😁
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У директора Оренбурга были причины критиковать судейство в матче с Ростовом? Если "да", то хочется услышать конкретику про эти причины.
Этот вопрос надо адресовать к директору Оренбурга. Речь не об этом. Причину поражения надо искать в игре команды, а в Оренбурге, Ростове и Махачкале в текущем сезоне принято смещать фокус на судей. Так вопросов к тренерам и команде меньше, видимо. Ростов три мяча с игры пропустил, а не с пенальти. И благодарить должен Ракова, что только три, я игру смотрел. Оренбург с придуманного пенальти Локомотиву в кубке уже забил, ЭСК подтвердила. И всё равно проиграл. Я к тому клоню, что не Москалев, которого третий день полощут, виноват в поражении Ростова. Хотя Карпину и директору ФК Ростов, конечно, удобнее, чтобы это был Москалев, да любой арбитр, неважно, с какой фамилией. Нравится вам этот тренд поддерживать, да на здоровье. Ошибся судья, если ошибся, пускай его начальство наказывает. Только благодаря удачному для Ростова отскоку мяча от ноги Лантратова при простреле Роналдо вдоль ворот на 96 минуте ваши футбольные боссы могут заявлять эту ошибку результативной, в середине второго тайма она такой не была.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
1. Естественно пенальти ещё надо забить. Но ты же не будешь спорить, что пенальти это достаточно весомая предпосылка для гола? 2. А кто и где утверждает, что Ростов бы непременно отыгрался, тем более выиграл? 3. Согласись, что изменив счёт с 3:1 на 3:2, Ростов бы имел более реальные шансы на положительный для себя результат, нежели при счёте 3:1. 4. Домашний матч с Краснодаром позапрошлого сезона. Остальные 9 найдёшь сам. Гуглить же умеешь?
1) Для гола Да,для победы нет
2) Большинство на это и упирает
3) Согласись и Локомотив мог начать играть по другому,ну и смотри пункт 1
4) Там не было разницы в 2 мяча ,пенальти делал счет ничейным.а это абсолютно другая игра,плюс к тому дома-это дома,там и болельщики вперед гонят
Переложить ответственность по поиску отличный ход) Я поискал,не нашел,прикинь.
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Ответ Altered Carbon
Как это не был? Отлично можно вспомнить Сухину в недавнем прошлом. Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива, когда именно шипами в ногу.
Ну в том году несколько пенальти не поставили в пользу Локомотива. Теперь во всем работу с судьями и заговор нужно искать?
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Ответ Altered Carbon
Как это не был? Отлично можно вспомнить Сухину в недавнем прошлом. Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива, когда именно шипами в ногу.
Что уж не восьмой?
+1
-1
0
Ответ azfotki
Во-во,причем прямо на результат матча не влиял не один из них. Тут все пенальти Ростова уже мнят как за 3 гола видимо)
А че? Возможные 3-2 и ещё полчаса игры впереди. Очень даже влияет не поставленный пенальти.
+3
-3
0
Ответ Altered Carbon
Как это не был? Отлично можно вспомнить Сухину в недавнем прошлом. Также можно вспомнить, что уже третий или даже четвертый случай подобного не назначения пенальти в ворота Локомотива, когда именно шипами в ногу.
Ага Сухина уже столько лет не в команде,давайте его через 100 лет вспоминать. А вот то.чтов прошлом сезоне судьи не видели чистых нарушений на игроках Локо в штрафной до 20 тура,то это конечно же нормально. Причем ЭСК точно также признавала ошибки судей.
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1. По игре Ростова к команде масса вопросов, с этим не поспоришь.
2. Если бы на 61 минуте Ростов сделал бы отставание в счёте минимальным, то шансы на благоприятный исход матча для Ростова увеличились бы или остались бы такими же, как и при счёте 3:1?
0
0
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И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: "Суди его бог"...(с)
Напомните, не после игры ли с Ростовом директор Оренбурга матерно критиковал судейство? Какие-то двойные стандарты, то команда молодцы, то арбитр дно, третьего не дано
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