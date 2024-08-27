«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в штрафной «Локомотива»
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Локомотивом».
В 6-м туре Мир РПЛ «Ростов» уступил со счетом 2:3.
Как сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, ростовчане попросили комиссию оценить решение арбитра Владимира Москалева не назначать пенальти в эпизоде со стыком Жерзино Ньямси и Максима Осипенко в штрафной «Локомотива» на 61-й минуте после удара защитника «Ростова» по воротам.
«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
А пенальти и нарушениями в штрафное запутали, то было продавливание, то нет, то рука, то не рука)))
Каманцев: «Все члены ЭСК считают, что Москалев допустил ошибку. VAR, к сожалению, ему не помог»
3. Могло быть всё, что угодно. Что именно никто и никогда не узнает.
4. А какая разница с пенальти или не с пенальти команда минус 2 для себя превращает в минус 1? Только, пожалуйста, внятно.
По мне - футболист, выставляющий ногу шипами вперед на пути движения ноги оппонента - должен быть наказан.
"И жду хотя бы 10 примеров матчей,где Ростов после пенальти на 61 минуте забивал еще." Твои слова? Если "да", то чем тебя мой пример матча с Каснодаром не устраивает?
2. А кто и где утверждает, что Ростов бы непременно отыгрался, тем более выиграл?
3. Согласись, что изменив счёт с 3:1 на 3:2, Ростов бы имел более реальные шансы на положительный для себя результат, нежели при счёте 3:1.
4. Домашний матч с Краснодаром позапрошлого сезона. Остальные 9 найдёшь сам. Гуглить же умеешь?
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Так вспомни хоть парочку
2) Большинство на это и упирает
3) Согласись и Локомотив мог начать играть по другому,ну и смотри пункт 1
4) Там не было разницы в 2 мяча ,пенальти делал счет ничейным.а это абсолютно другая игра,плюс к тому дома-это дома,там и болельщики вперед гонят
Переложить ответственность по поиску отличный ход) Я поискал,не нашел,прикинь.
2. Если бы на 61 минуте Ростов сделал бы отставание в счёте минимальным, то шансы на благоприятный исход матча для Ростова увеличились бы или остались бы такими же, как и при счёте 3:1?
Повторяя: "Суди его бог"...(с)
Напомните, не после игры ли с Ростовом директор Оренбурга матерно критиковал судейство? Какие-то двойные стандарты, то команда молодцы, то арбитр дно, третьего не дано