«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в штрафной «Локомотива»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Локомотивом».

В 6-м туре Мир «Ростов» уступил со счетом 2:3.

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, ростовчане попросили комиссию оценить решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде со стыком и в штрафной « » на 61-й минуте после удара защитника «Ростова» по воротам.

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