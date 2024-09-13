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  • Лалас о дебатах Трампа и Харрис: «Она оказалась лучше, чем ожидалось, а он – хуже. Оба избегали ответов на важные вопросы, возможно, это разумно, но выглядит слабо»
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Лалас о дебатах Трампа и Харрис: «Она оказалась лучше, чем ожидалось, а он – хуже. Оба избегали ответов на важные вопросы, возможно, это разумно, но выглядит слабо»

Алекси Лалас высказался о дебатах Дональда Трампа и Камалы Харрис.

10 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов на пост президента США – экс-главы государства республиканца Дональда Трампа и вице-президента, представительницы Демократической партии Камалы Харрис.

«Она оказалась лучше, чем ожидалось, а он – хуже. Оба, показательно, избегали ответов на важные вопросы. Возможно, это было политически разумно и ожидаемо, но все равно выглядит слабо.

В конечном итоге, я не думаю, что этот вечер изменил чьи-то взгляды. Впереди еще будут неожиданные повороты», – написал бывший защитник сборной США Лалас.

Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Алекси Лаласа
logoСборная США по футболу
logoМЛС
Алекси Лалас
Политика
соцсети
logoДональд Трамп
Камала Харрис
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