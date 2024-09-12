Гроссмейстер Сергей Карякин назначен сенатором от парламента Крыма.

Ранее Карякина избрали депутатом крымского парламента от партии «Единая Россия».

Сегодня депутаты парламента республики проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора и досрочно прекратили его полномочия депутата.

Карякин – уроженец Симферополя, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016-м.