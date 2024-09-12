Сергей Карякин назначен сенатором от парламента Крыма
Гроссмейстер Сергей Карякин назначен сенатором от парламента Крыма.
Ранее Карякина избрали депутатом крымского парламента от партии «Единая Россия».
Сегодня депутаты парламента республики проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора и досрочно прекратили его полномочия депутата.
Карякин – уроженец Симферополя, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016-м.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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