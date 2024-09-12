Андрей Назаров: «Посмотрите на разницу между Россией и США – у них, судя по дебатам, раздрай. Мы сплотились вокруг национального лидера, поэтому победа будет за нами»
«В КХЛ сегодня очень насыщенный день, нас ждут сразу несколько топ-матчей. Конечно, понаблюдаю за игрой между СКА и «Трактором»: Евгений Кузнецов выйдет на лед против родной команды.
До сих пор прекрасно помню, как совсем юный Женя у меня в «Тракторе» забросил свою первую шайбу в большом хоккее, которая в итоге оказалась победной. Уже тогда было ясно, что Женю ждет большое будущее.
В свою очередь, в Северной Америке хоккейный сезон стартует только в октябре, а пока нашим недругам совсем не до спорта. Посмотрите на разницу между Россией и США: у них нет сплоченности среди граждан, судя по недавним дебатам, царит сплошное недопонимание и раздрай, что очень хорошо для нас.
У нас все наоборот, и в обществе есть понимание: все мы сплотились вокруг нашего национального лидера, встали плечом к плечу и помогаем друг другу в трудную минуту, поэтому победа всегда будет за нами», – сказал бывший тренер «Трактора» Андрей Назаров.
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