Андрей Назаров: «Посмотрите на разницу между Россией и США – у них, судя по дебатам, раздрай. Мы сплотились вокруг национального лидера, поэтому победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о Евгении Кузнецове и о президентских дебатах в США.

«В КХЛ сегодня очень насыщенный день, нас ждут сразу несколько топ-матчей. Конечно, понаблюдаю за игрой между СКА и «Трактором»: Евгений Кузнецов выйдет на лед против родной команды.

До сих пор прекрасно помню, как совсем юный Женя у меня в «Тракторе » забросил свою первую шайбу в большом хоккее, которая в итоге оказалась победной. Уже тогда было ясно, что Женю ждет большое будущее.

В свою очередь, в Северной Америке хоккейный сезон стартует только в октябре, а пока нашим недругам совсем не до спорта. Посмотрите на разницу между Россией и США: у них нет сплоченности среди граждан, судя по недавним дебатам, царит сплошное недопонимание и раздрай, что очень хорошо для нас.

У нас все наоборот, и в обществе есть понимание: все мы сплотились вокруг нашего национального лидера, встали плечом к плечу и помогаем друг другу в трудную минуту, поэтому победа всегда будет за нами», – сказал бывший тренер «Трактора» Андрей Назаров .