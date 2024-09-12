  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «Посмотрите на разницу между Россией и США – у них, судя по дебатам, раздрай. Мы сплотились вокруг национального лидера, поэтому победа будет за нами»
32

Андрей Назаров: «Посмотрите на разницу между Россией и США – у них, судя по дебатам, раздрай. Мы сплотились вокруг национального лидера, поэтому победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о Евгении Кузнецове и о президентских дебатах в США.

«В КХЛ сегодня очень насыщенный день, нас ждут сразу несколько топ-матчей. Конечно, понаблюдаю за игрой между СКА и «Трактором»: Евгений Кузнецов выйдет на лед против родной команды.

До сих пор прекрасно помню, как совсем юный Женя у меня в «Тракторе» забросил свою первую шайбу в большом хоккее, которая в итоге оказалась победной. Уже тогда было ясно, что Женю ждет большое будущее.

В свою очередь, в Северной Америке хоккейный сезон стартует только в октябре, а пока нашим недругам совсем не до спорта. Посмотрите на разницу между Россией и США: у них нет сплоченности среди граждан, судя по недавним дебатам, царит сплошное недопонимание и раздрай, что очень хорошо для нас.

У нас все наоборот, и в обществе есть понимание: все мы сплотились вокруг нашего национального лидера, встали плечом к плечу и помогаем друг другу в трудную минуту, поэтому победа всегда будет за нами», – сказал бывший тренер «Трактора» Андрей Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoТрактор
logoАндрей Назаров
logoВладимир Путин
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Политика
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Правильная идея, нужно расширяться на Восток. В США состоятся дебаты, но это лишь обертка от конфеты, на деле последует обман»
2710 сентября, 10:08
Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»
18 сентября, 13:10
Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»
216 сентября, 09:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Лахта Центр» окрасился в цвета СКА перед первым домашним матчем. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за поддержку, проявляющуюся и в таких красивых аспектах»
15 минут назад
Ружичка о Малкине: «Очень недооценен, несмотря на его мастеровитость, на три Кубка Стэнли. От СМИ зависит многое – о нем не говорили столько, сколько должны были»
348 минут назад
Ротенберг о Кузнецове: «Если ты сильнейший – на тебя всегда будут давить, он спокойно выдерживает. Будем работать по нарастающей, у СКА длинный путь»
36сегодня, 10:34
Селебрини – лучший проспект НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet. Демидов – 2-й, Никишин – 3-й, Мичков – 4-й, Юров – 5-й, Симашев – 9-й
10сегодня, 10:21
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»
11сегодня, 09:53
Морозов об ОИ-2026: «В случае недопуска России регулярка КХЛ будет продолжаться. Беларуси на Играх не будет, Казахстан не отобрался»
5сегодня, 09:40
Сикьюра о негативной реакции после ухода из Швеции в КХЛ: «Не шведам рассказывать, как строить жизнь канадцам. Скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом»
1сегодня, 09:28
Последний день регулярки НХЛ-2024/25 – 17 апреля. Сезон завершится не позднее 23 июня
сегодня, 09:15
Медведев об Азербайджане в КХЛ: «Страна должна обладать условиями – ледовый дворец, интерес к игре, деньги на игроков. Перед вступлением нужно выполнить домашнюю работу»
4сегодня, 08:56
Потапов о разводе Вовченко: «Разговор, что если не отдашь квартиру и машину, то я это в СМИ выпущу, попал Даниилу в голову, и он получил травму. Не исключаю, что было так»
10сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Якубов о Радулове в «Локомотиве»: «Несистемный хоккеист в самом системном клубе. Такой же крутой и эффектный поворот в СКА, куда приехал Кузнецов»
19 минут назад
45-летний Луонго откликнулся на объявление и сыграл в любительской лиге во Флориде. Его команда победила действующих чемпионов
231 минуту назад
Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии». 22-летний вратарь хочет вернуться в КХЛ
4сегодня, 11:04
Ямамото подписал пробный контракт с «Ютой»
сегодня, 10:05
Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»
1сегодня, 08:42
Морозов о долгах в «Барысе»: «Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца»
3сегодня, 04:45
Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 
1сегодня, 04:33
Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве» 
1сегодня, 04:18
Голдобин о «Лужниках»: «Можно хоть целый день гулять как в парке, любоваться природой. Моя мечта – покататься здесь на роликах» 
сегодня, 02:55
Десятков об 1:5 от Минска: «Витязь» пропускал легкие голы, проиграл большое количество вбрасываний – много приходилось работать вхолостую» 
сегодня, 02:41