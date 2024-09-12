Илья Ковальчук: «Смотрел Паралимпиаду, наши ребята – настоящие герои. Ситуация вокруг – не дело спортсменов, они не виноваты. Спорт вне политики, хотя это не так»

Илья Ковальчук высказался об участии российских спортсменов на Играх-2024.

– Олимпиаду смотрел мало, но у меня младший сын занимается баскетболом – смотрели финал. Смотрел Паралимпиаду, наши ребята – настоящие герои, снимаю шляпу.

– Всего 15 российских спортсменов было.

– Конечно, я смотрел соревнования как спортсмен, поэтому я считаю, что спортивный век очень короток. Если у тебя есть шанс поехать, надо ехать. Все прекрасно знают, откуда ребята родом.

А политическая ситуация вокруг – не дело спортсменов, они в этом не виноваты. Спорт вне политики, хотя это не так. Те, кто поехал, возможно, это был их последний шанс, так что я только за, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»