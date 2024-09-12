Ковальчук о словах Дэйли про Россию и Олимпиаду-2026: «Уважаемый дядька, но решение принимают другие люди. Дай бог, выступим»

Илья Ковальчук отреагировал на слова Билла Дэйли об участии России на ОИ-2026.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ заявил : «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Зачем обращать внимание на такие высказывания, догадки? Понятно, что Дэйли – уважаемый дядька, вице-президент НХЛ . Но решение будут принимать совсем другие люди.

Дай бог, что мы выступим. Потому что это абсурд, если на Олимпиаде будут все сильнейшие, а сборной России нет. Это совсем непонятно», – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.