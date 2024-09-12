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  • Криштиану Роналду: «Я всегда хочу победить, даже играя с детьми. Они похожи на меня, у них есть характер. Они видят мой пример»
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Криштиану Роналду: «Я всегда хочу победить, даже играя с детьми. Они похожи на меня, у них есть характер. Они видят мой пример»

Криштиану Роналду рассказал, как его соревновательный дух передался его детям.

«Пару дней назад я был на Красном море, играл в падел. Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся, можем не разговаривать пару дней. Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео [любит соревноваться], и мне это нравится. Это показывает, что у них есть характер.

Серьезно, мои дети такие же, как я. Я их этому не учу, они видят это на моем примере, потому что иногда, когда я проигрываю, я злюсь, иногда плачу – зависит от момента. В этом они похожи на меня, я не хочу проигрывать даже своим детям. Я ничего не даю просто так.

Они всегда будут видеть своего отца как пример, они каждый день наблюдают за мной – дома, на тренировках или в игре. Они видят, как я много работаю.

Прямо сейчас Криштиану хочет стать футболистом, но я не оказываю на него большого давления, лишь немного. Ему 14 лет, у него уже есть давление из-за того, что он сын Криштиану [старшего]. Пусть делает свои ошибки, но я надеюсь, что в будущем он станет профессиональным игроком.

Если он не станет футболистом, может быть, выберет другую профессию, но я всегда его поддержу. Мы не можем давить на наших сыновей только потому, что мы известные», – сказал нападающий «Аль-Насра» в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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