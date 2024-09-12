Ширер о Кейне: «Он хочет подражать Роналду, но срок в 7-8 лет может давить на него. Он будет играть еще 3-4 года, думаю. Для голов ему нужны бегающие игроки вроде Гордона и Сака»

Алан Ширер считает, что Харри Кейн сможет играть на топ-уровне еще 3-4 года.

В конце июля нападающему «Баварии» и сборной Англии исполнился 31 год.

«Я знаю, что Харри говорил о желании подражать Криштиану Роналду , который забил еще больше голов на прошлой неделе в возрасте 39 лет, но срок в семь или восемь лет может давить на него. Я знаю, что Роналду все еще забивает голы, но сможет ли Кейн, надо посмотреть. Сказав это, я действительно представляю, что Харри будет играть еще три или четыре года. Думаю, секрет в том, чтобы вокруг него были бегающие игроки.

Играя с [Энтони] Гордоном и с [Букайо] Сака, Кейн доказал, что для Англии нет никого лучше него, когда дело касается создания моментов и забивания голов. Его рекорд феноменален, и когда бы он ни играл, особенно за сборную, он никогда никого не подводил. Он сыграл свой 100-й матч и забил два гола в этот фантастический вечер. Я думаю, он может играть на этом уровне еще три или четыре года, несомненно», – сказал экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии .

Харри Кейн: «Роналду и Месси вдохновляли меня в детстве. Более 900 голов за карьеру – исключительное достижение, а то, как Криштиану играет в 39, действительно мотивирует»