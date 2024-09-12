Родри о том, что Хави и Иньеста не выигрывали «Золотой мяч»: «Они ознаменовали собой целую эпоху, но были частью поколения Месси и Роналду»

Родри рассказал, что выигрыш «Золотого мяча» будет означать для испанцев.

«Да, конечно, для меня это было бы мечтой. Многие люди говорят, что если Родри выиграет [«Золотой мяч»], то почему, например, Иньеста или Хави не выигрывали его?

Отчасти я согласен. Это были игроки, которые ознаменовали собой целую эпоху, одни из лучших в истории, но также верно и то, что они были частью поколения, в которое входили Лионель Месси и Криштиану Роналду .

Но для меня и для моей страны завоевание приза было бы поводом для гордости. Последним испанским лауреатом был Луис Суарес Мирамонтес много лет назад. Конечно, я не следил за ним и мало что о нем знаю, но для меня шок, что, возможно, в одной из лучших стран в истории футбола не так много игроков, которые выигрывали [«Золотой мяч].

Но таков футбол. На протяжении многих лет у нас были отличные игроки, но я думаю, что Испания заслуживает этого, потому что у нас есть несколько прекрасных игроков, которые творят историю в клубах и в сборной», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

Родри о «Золотом мяче»: «Люди говорят, что я его заслуживаю – для меня это уже победа. Говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом – отличный игрок»