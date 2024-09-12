Тен Хаг о критике от Роналду: «Он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на мнение»

Эрик тен Хаг отреагировал на критику от Криштиану Роналду.

«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть Премьер-лигу. Нет, он сказал именно это, если вы внимательно читали.

Сейчас он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на свое мнение. Это нормально», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Роналду об «МЮ»: «Они могут выиграть Кубок лиги, но ЛЧ, ЛЕ, АПЛ – это сложно для них, я хотел бы ошибаться, но это так. Нужно перестроить все с самого основания»

Роналду о тен Хаге: «Тренер «МЮ» не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают»