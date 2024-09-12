Роналду о критике от экспертов с ТВ: «Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир и болельщики любят меня»
Криштиану Роналду высказался о критике со стороны телевизионных экспертов.
«Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир любит меня, болельщики любят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня.
Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в беседе с Рио Фердинандом.
Роналду о жизни после футбола: «Буду скучать по адреналину. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу. Но еще 2-3 года я смогу приносить что-то хорошее»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Rio Ferdinand Presents
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