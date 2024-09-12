Роналду о жизни после футбола: «Буду скучать по адреналину. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу. Но еще 2-3 года я смогу приносить что-то хорошее»

Криштиану Роналду признается, что осознает приближение заката карьеры.

«Я буду скучать по адреналину от забитого гола и [ощущению] волнения. Думаю, мне этого будет не хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен.

Но [я буду скучать, что] адреналина от футбола больше никогда не будет. Именно поэтому я иду дальше футбола. Я отдам всего себя, до 40, 41 года, это не имеет значения. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу, потому что возраст не позволяет идти дальше.

Вот почему я стараюсь продлить карьеру, забочусь о себе и много работаю. Потому что я знаю, что еще два или три года смогу приносить что-то хорошее. Но я даже не хочу думать о том, что будет дальше. Позвольте мне думать о настоящем и готовиться к другим аспектам, например, к сфере бизнеса.

Я буду скучать по этому и, возможно, буду немного потерян», – сказал нападающий «Аль-Насра », выступая в подкасте «Rio Ferdinand Presents».