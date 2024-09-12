  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-капитана «Сельты» Мальо признали виновным в сексуальном насилии – он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Футболист будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев
26

Экс-капитана «Сельты» Мальо признали виновным в сексуальном насилии – он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Футболист будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев

Уго Мальо признали виновным в сексуальном насилии.

Напомним, бывшего капитана «Сельты» подозревали в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис», отрицал обвинения.

Как передает Relevo, суд Барселоны по уголовным делам признал Мальо виновным. Футболист будет ежедневно выплачивать штрафы по 10 евро в течение 20 месяцев, а также выплатит жертве компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро с процентами и оплатит судебные издержки.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoСельта
logoЛа Лига
происшествия
logoАрис
logoвысшая лига Греция
logoУго Мальо
девушки и спорт
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пепелу о ситуации с Миром: «Это неуважение к «Валенсии» и болельщикам. Все очень серьезно, надеюсь, он сделал правильные выводы»
2вчера, 19:43
Контракты о согласии на секс есть у ряда игроков в Испании. Они включают проникновение, оральный, анальный секс и «непреднамеренное насилие»
285вчера, 11:36
Рафа Мир о подозрениях в сексуальном насилии: «Хочу заявить о своей невиновности. Дело приняло новый оборот – жалоба является необоснованной»
379 сентября, 08:38
Закрытие дела Карвалью по подозрению в изнасиловании подтверждено. После секса заявительница предлагала хавбеку «Бетиса» встретиться снова, в отеле не подтвердили ее обвинения
747 сентября, 10:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о Дзюбе и «Акроне»: «Жду, что Артем пересядет со своей роскошной иномарки – вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства! Но прежде он должен извиниться перед всеми прекрасными дамами Земли»
88 минут назад
Градиленко о матче звезд «Спартака»: «Приглашают тех, кто отношения к клубу не имеет, где Черчесов, Хлестов, Шмаров? Ребята из атлетики, какие-то комики, дети. Звали ли Федуна, который и построил стадион?»
714 минут назад
«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Обязательно выиграют РПЛ, уверен». Борзаковский о красно-белых
1837 минут назад
Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
2053 минуты назадВидео
Нобель о восхождении на Арарат: «На вершине забыл обо всем – момент абсолютного счастья. Час назад был без сил и все проклинал, а теперь орешь, радуешься, пляшешь – самая большая эйфория в жизни»
25сегодня, 09:01
Идеально знаете русский язык, кайфуете от поп-культуры и разбираетесь в трендах? Тогда приходите в Кибер Тимлидом разделов игр и кино!
сегодня, 09:00Вакансия
Дзюба подпишет контракт с «Акроном» до конца сезона. Форвард проходит медосмотр (Иван Карпов)
69сегодня, 08:44
«Спартак» может отдать Дуарте в аренду «Рубину» («СЭ»)
16сегодня, 08:37
Лебеденко о зарплатах футболистов: «Ребята в 18 лет считают себя крутыми – определяют уровень по сумме контракта, но это не так. У Кокорина были безумные контракты, но проявить себя не смог»
15сегодня, 08:34
Артета и «Арсенал» продлят контракт до 2027 года. Объявят до дерби с «Тоттенхэмом»
43сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Химки» купили воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе»
237 минут назад
Бобан о «Милане»: «Помимо результатов, отсутствует игра. Нужна схема 4-3-3, чтобы обеспечить баланс и поддержку Леау и Пулишичу. Фонсека умен и сможет исправить это, надеюсь»
347 минут назад
Зобнин о матче России с Вьетнамом: «У нас есть руководители – если они решили, что надо, значит, надо. Я это оценивать не могу»
5сегодня, 08:49
Нгамале может восстановиться к дерби против «Спартака». Хавбек «Динамо» получил травму голеностопа в 5-м туре РПЛ
5сегодня, 08:28
Осинькин о «Крыльях»: «Соболева нам никто не предлагал! Сергеев был вариантом номер один, фамилия Дзюбы всплыла в прессе – рассматривать его как запасного кандидата неправильно из уважения»
9сегодня, 08:16
34-летний Стоцкий возвращается в «Уфу». Экс-защитник «Краснодара» провел 3 года в «Пари НН»
3сегодня, 07:55
Посол Бразилии в России о матче между странами: «Мы могли бы передать сообщение CBF, чтобы понять, возможно ли провести подобную игру»
5сегодня, 07:24
Зиньковский о матче звезд «Спартака»: «Титов в порядке! Думаю, все видели. Хотелось посмотреть на легенд вживую» 
9сегодня, 06:54
Осинькин о Сергееве: «Был полезен «Зениту», но весной его немного подвела реализация. Ваня показал, что пришел в «Крылья» играть, а не отбывать номер» 
10сегодня, 06:25
Шмейхель о Хейлунде: «Ван Нистелрой говорит, что у Расмуса огромный потенциал. Если «МЮ» будет поддерживать его должным образом, почему бы не забить кучу голов?»
8сегодня, 06:07