Экс-капитана «Сельты» Мальо признали виновным в сексуальном насилии – он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Футболист будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев
Уго Мальо признали виновным в сексуальном насилии.
Напомним, бывшего капитана «Сельты» подозревали в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис», отрицал обвинения.
Как передает Relevo, суд Барселоны по уголовным делам признал Мальо виновным. Футболист будет ежедневно выплачивать штрафы по 10 евро в течение 20 месяцев, а также выплатит жертве компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро с процентами и оплатит судебные издержки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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