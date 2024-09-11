Пепелу о ситуации с Миром: «Это неуважение к «Валенсии» и болельщикам. Все очень серьезно, надеюсь, он сделал правильные выводы»

Пепелу высказался о ситуации с Рафой Миром.

Нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Испанский клуб оштрафовал футболиста и отстранил на две игры Ла Лиги.

«Это неуважение к клубу и болельщикам, которое нельзя терпеть. Он оказался в сложной ситуации. И я надеюсь и желаю, что он сделал правильные выводы и, разумеется, это никогда больше не повторится.

Я думаю, каждый уже взрослый человек и знает свою ответственность перед «Валенсией». Мы сейчас не в той ситуации, чтобы позволять себе такие вещи, тренер ясно дал это понять, и клуб тоже. Штраф и вся ситуация, на мой взгляд, довольно серьезны, и он понимает, что поступил очень плохо.

Это касается всех нас, поскольку, хоть и замешан только он, вокруг этого много шума в СМИ, и как команда мы должны сосредоточиться на спортивной части и продолжать двигаться вперед», – сказал полузащитник «Валенсии».