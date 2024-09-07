Закрытие дела Карвалью по подозрению в изнасиловании подтверждено. После секса заявительница предлагала хавбеку «Бетиса» встретиться снова, в отеле не подтвердили ее обвинения

Теги Бетис Ла Лига светская хроника происшествия Вильям Карвалью девушки и спорт контент Футбол

Провинциальный суд Севильи подтвердил закрытие дела Вильяма Карвалью.

Ранее дело по подозрению Вильяма Карвалью в изнасиловании было закрыто судом более низкой инстанции.

Расследование в отношении полузащитник «Бетиса» началось после заявления предполагаемой жертвы. Исходя из ее слов, футболиста изнасиловал ее в августе 2023 года в номере отеля, накачав наркотиками. Суд не предъявил Карвалью обвинений в изнасиловании: хавбек «Бетиса» сообщил, что секс был по обоюдному согласию.

По словам судьи Провинциального суда Севильи (высший судебный орган провинции – Спортс’‘), расследовавшего дело, доказано, что пара была знакома и до событий 9-10 августа 2023 года, а за несколько месяцев до этого уже имела отношения и поддерживала частые контакты.

Карвалью и девушка договорились провести вместе несколько дней в Севилье. Вильям взял на себя организацию перелета и проживания. Футболист встретил девушку в аэропорту, затем они вместе приехали в отель в Ла-Картухе, а позже встретились за ужином. В компании друга португальца они сходили в ресторан в Триане, а затем в соседнее заведение.

После этого оба фигуранта дела пошли в отель и поднялись в номер «в совершенно нормальном состоянии, без каких-либо необычных или чрезвычайных обстоятельств», действуя «прямолинейно».

Заявительница рассказала, что она выпила два бокала пива, два бокала красного вина и небольшой бокал белого. Однако судья решил, что это никак не повлияло на случившееся.

«Нет никаких признаков того, что на заявительницу повлияло употребление алкоголя несколько часов назад. Заявительница вошла в номер подследственного без какого-либо сопротивления и без признаков притворства», – заявил судья.

Также записи с камер наблюдения в отеле показали, что девушка шла на своих ногах, сохраняя устойчивость в обуви на высокой платформе, что отрицает предположения о ее бессознательном состоянии.

Отмечается, что на следующее утро девушка не показывала никаких признаков расстройства и намеревалась продолжить общение с игроком, попросив поменять билет, чтобы отсрочить его отъезд. Слова сотрудников отеля не подтвердили версию заявительницы о каком-либо происшествии. Кроме того, в переписке девушка просила Карвалью вернуться в отель, чтобы снова встретиться.

«Убедившись в отсутствии интереса подследственного к новой встрече, через некоторое время заявительница решила подать на него в суд», – отметил судья.

В своем иске девушка уточнила, что «помнит, как чувствовала боль во время сексуального контакта и просила обвиняемого прекратить отношения».

После рассмотрения всех представленных доказательств суд постановил, что версия заявительницы по этому делу «не находит никакого подтверждения и противоречит фактам, проанализированным двумя судебными органами после тщательного полицейского расследования».

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32 комментария
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Дайте угадаю - ей ничего за облыжные обвинения не будет?
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Бред, закрыли дело и все, тут же выдвинуть обвинения в даче ложных показаний и засадить ее лет на 5 за клевету и тд и тп
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Ответ Dzhansug Bukiya
Бред, закрыли дело и все, тут же выдвинуть обвинения в даче ложных показаний и засадить ее лет на 5 за клевету и тд и тп
Очень нужен хотя бы один такой прецедент
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+20
А по поводу «жертвы»? Как насчёт открыть дело? Она человеку чуть жизнь не сломала.
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+14
Ответ Dzhansug Bukiya
Бред, закрыли дело и все, тут же выдвинуть обвинения в даче ложных показаний и засадить ее лет на 5 за клевету и тд и тп
Согласен. Почему закон не работает в обе стороны всегда поражаюсь этому во всех странах. Не виновен один значит аиновна другая. Если она хотела денег- с неё бабки такая же сумма. Если хотела посадить то её сажать точно надо. Она могла испортить жизнь человеку и его семье, слезы матери и ещё здоровье из за переживаний за сына сравнимо с годами в тюрьме этого сына- её к 15 годам или повесить ведьму)))
+11
-1
+10
«Убедившись в отсутствии интереса подследственного к новой встрече, через некоторое время заявительница решила подать на него в суд» (с)

Мало того, что оказалась бревном. Так ещё и жизнь человеку могла серьёзно испортить.
+10
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+9
Слышал, как ей что-то медведь из кустов прокричал
+10
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+9
Ну где там эти интернет герои, защитники насилуемых футболистами по всему миру невинных девушек?
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+7
Ответ Max Semenik
Дайте угадаю - ей ничего за облыжные обвинения не будет?
Облыжные?
+7
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+7
Ну, тут все очевидно: хотела пристроиться к обеспеченному мужчинке, а когда ее бортанули, обиделась и решила отомстить. По-хорошему, конечно, ей хотя бы штраф за ложный донос впаять, чтоб неповадно было.
+6
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+6
"...и просила обвиняемого прекратить отношения". Ну вот он больше и не звонит.
+5
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+5
Челу скоро 33 и из-за этого дела он пропустил возможно последний в своей карьере Евро
+4
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+4
Кстати да пора бы им со своими бабками и возможностями встречные заявы катать и кошмарить по полной
+3
0
+3
Как же всё это легко и как вымораживает. Тебя обвинили и ты бегаешь, доказываешь что ты не индюк, сплошной стресс, появление седых волос от переживаний, оплата адвокатам. Главное ты доказал свою правоту, чуть карьеру и репутацию не угробил, в итоге суд тебя оправдал, потерпевшая спокойно и с наигранными слезами идёт домой, приговаривая: - А попробывать-то стоило... И вот тут вся суть этих оранжерейных мальчиков, бегут и пытаются забыть, типа после нас хоть трава не расти, а стоило бы встречное заявление и уже со всей своей финансовой мощью и адвокатами наказать за клевету и т.д., устроить ад судебный лет на 5, чтобы другие сидели и думали что будет с ними, если не проканает.
+3
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+3
Когда будут встречные иски???
+3
0
+3
Уверен, что Пете Полуэктов убедительно докажет, что Карвальо все равно виноват и не имел права прекращать с ней отношения ))
+2
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А вообще Карвальо повезло. Вайнштейна осудили по одному из эпизодов, где девушка заявила, что, да, она продолжала спать с ним после изнасилования добровольно, но вот самый первый раз это было изнасилование и она очень страдает.
+2
0
+2
обычное дело... не удалось охомутать, решила оговорить и хоть так срубить бабла, тем более пресса сейчас на стороне "невинных девушек"... у них давно уже открыт сезон охоты на богатеньких балбесов...
+2
0
+2
Ответ Max Semenik
Дайте угадаю - ей ничего за облыжные обвинения не будет?
Если Карвальо в ответ подаст в суд иск за клевету и порчу деловой репутации, то будет. Другое дело, что сам он вероятнее всего это не захочет
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" девушка шла на своих ногах, сохраняя устойчивость в обуви на высокой платформе".... 😄😁Если девушка шла, то ясное дело, что не на чужих ногах..
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Ответ Homelander_666
Из-за таких любительниц лёгких денег люди не верят девушкам, которых реально изнасиловали и избили. В противовес историям Карвалью и Менди имеются кейсы Алвеса, Гринвуда и Адама Джонсона. Так что не стоит делать выводы раньше времени. Хорошо, что в данном случае никакого насилия не было.
Хорошо? А ложное обвинение - это мелочь? Таких ***** надо наказывать по полной.
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🤦🏾‍♂️
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футболистам пора начать выходить в люди с видеорегистраторами на голове)
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Кого он изнасиловал? администратора?
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Она думала что схема то рабочая!)
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Надеюсь, "жертва" оплатит все судебные издержки и присядет на пару лет за ложный донос?
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Ответ Dzhansug Bukiya
Бред, закрыли дело и все, тут же выдвинуть обвинения в даче ложных показаний и засадить ее лет на 5 за клевету и тд и тп
Если нет встречного иска, то скорее всего пошли на мировую вне суда)))
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Ответ Dzhansug Bukiya
Бред, закрыли дело и все, тут же выдвинуть обвинения в даче ложных показаний и засадить ее лет на 5 за клевету и тд и тп
Ну 5 лет эт оч жёстко
Но хотя до обвинения в каком-либо упущенном доходе из-за нее, моральной травме из-за пропущенного евро или разорванном рекламном контракте, надеюсь, додумается Вилльям с адвокатами подать
Любая сумма из этого будет огромной для этой девицы, мож другие обиженки 10 раз подумают прежде чем клевету наводить.
А то выглядит как попытка рубануть бабла, а как не получилось, так 0 потерь/издержек, спокойно живёт дальше
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Ответ wadwill13
Согласен. Почему закон не работает в обе стороны всегда поражаюсь этому во всех странах. Не виновен один значит аиновна другая. Если она хотела денег- с неё бабки такая же сумма. Если хотела посадить то её сажать точно надо. Она могла испортить жизнь человеку и его семье, слезы матери и ещё здоровье из за переживаний за сына сравнимо с годами в тюрьме этого сына- её к 15 годам или повесить ведьму)))
Концовка про "повесить ведьму" особенно порадовала))
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