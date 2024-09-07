Закрытие дела Карвалью по подозрению в изнасиловании подтверждено. После секса заявительница предлагала хавбеку «Бетиса» встретиться снова, в отеле не подтвердили ее обвинения

Провинциальный суд Севильи подтвердил закрытие дела Вильяма Карвалью.

Ранее дело по подозрению в изнасиловании было закрыто судом более низкой инстанции.

Расследование в отношении полузащитник «Бетиса» началось после заявления предполагаемой жертвы. Исходя из ее слов, футболиста изнасиловал ее в августе 2023 года в номере отеля, накачав наркотиками. Суд не предъявил Карвалью обвинений в изнасиловании: хавбек « » сообщил, что секс был по обоюдному согласию.

По словам судьи Провинциального суда Севильи (высший судебный орган провинции – Спортс’‘), расследовавшего дело, доказано, что пара была знакома и до событий 9-10 августа 2023 года, а за несколько месяцев до этого уже имела отношения и поддерживала частые контакты.

Карвалью и девушка договорились провести вместе несколько дней в Севилье. Вильям взял на себя организацию перелета и проживания. Футболист встретил девушку в аэропорту, затем они вместе приехали в отель в Ла-Картухе, а позже встретились за ужином. В компании друга португальца они сходили в ресторан в Триане, а затем в соседнее заведение.

После этого оба фигуранта дела пошли в отель и поднялись в номер «в совершенно нормальном состоянии, без каких-либо необычных или чрезвычайных обстоятельств», действуя «прямолинейно».

Заявительница рассказала, что она выпила два бокала пива, два бокала красного вина и небольшой бокал белого. Однако судья решил, что это никак не повлияло на случившееся.

«Нет никаких признаков того, что на заявительницу повлияло употребление алкоголя несколько часов назад. Заявительница вошла в номер подследственного без какого-либо сопротивления и без признаков притворства», – заявил судья.

Также записи с камер наблюдения в отеле показали, что девушка шла на своих ногах, сохраняя устойчивость в обуви на высокой платформе, что отрицает предположения о ее бессознательном состоянии.

Отмечается, что на следующее утро девушка не показывала никаких признаков расстройства и намеревалась продолжить общение с игроком, попросив поменять билет, чтобы отсрочить его отъезд. Слова сотрудников отеля не подтвердили версию заявительницы о каком-либо происшествии. Кроме того, в переписке девушка просила Карвалью вернуться в отель, чтобы снова встретиться.

«Убедившись в отсутствии интереса подследственного к новой встрече, через некоторое время заявительница решила подать на него в суд», – отметил судья.

В своем иске девушка уточнила, что «помнит, как чувствовала боль во время сексуального контакта и просила обвиняемого прекратить отношения».

После рассмотрения всех представленных доказательств суд постановил, что версия заявительницы по этому делу «не находит никакого подтверждения и противоречит фактам, проанализированным двумя судебными органами после тщательного полицейского расследования».