«Спартак» отметил 10-летие стадиона: Романцев с дублем Веллитона обыграл Станковича
11 сентября «Спартак» устроил специальный матч на «Лукойл Арене» – в честь десятилетия стадиона. Клуб собрал звезд разных эпох и разделил их на две команды, одну из которых возглавил Деян Станкович, а другую – Олег Романцев.
Много звезд в составах: Веллитон, Павлюченко, Илья Ковальчук, футболистки и шоу-биз
В обе команды попали действующие игроки «Спартака» (в том числе и молодые), а также бывшие представители клуба. Плюс несколько футболисток, большие имена из других видов спорта, актер и стендап-комики.
Вот кто заявился за команду Станковича:
А такой состав – у Олега Романцева:
Цены на билеты были в пределах 400 рублей. В день матча руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал «Спорт-Экспрессу», что билетов продано более 30 тысяч.
За пару часов до старта прошли автограф-сессии с участием Веллитона, Ари, Митрески, Боккетти и других футболистов. Веллитон прилетел из Сан-Паулу.
Примечательно, что в среду у Станковича день рождения – тренеру исполнилось 46 лет. Также юбилей отметил Дмитрий Парфенов – ему 50 лет.
Перед матчем на стадионе прошло шоу – в организации «Спартаку» помогал Winline.
МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты».
Потом разыграли классную фишку: мяч из ложи скинул Никита Симонян, а потом по цепочке болбои доставили его на поле. Станкович перехватил мяч у последнего парня и кинул Александру Довбне, который поймал его в эффектном прыжке.
Двумя капитанами были Егор Титов и Дмитрий Аленичев.
Первый опасный момент возник на четвертой минуте. Веллитон с передачи Сергея Юрана сблизился со Стипе Плетикосой, но вратарь забрал мяч.
А через минуту бразилец забил – белые повели. Плетикоса, вынося мяч, попал в Легкова, а Веллитон добил.
Через пять минут Веллитон сделал дубль. Провал в защите!
Следом Эменике упустил два момента, а между этими событиями Титов заработал пенальти. Илья Ковальчук классно реализовал – 1:2.
В одном из моментов Марина Федорова из женской команды «Спартака» технично прокинула мяч между ног Александру Добродицкому. Кстати, девушки в первом тайме получили от судьи Алексея Николаева оранжевую карточку: «За красивую игру!»
Юрана поменяли одним из первых, причем он ушел на замену не сразу. «Не люблю, когда меня меняют», – сказал он в интервью и пообещал в раздевалке разъяснить, что такое спартаковский футбол. Но вообще очень много улыбался и явно наслаждался праздником.
В перерыве «Спартак» поздравил Станковича с днем рождения. Вышло очень душевно.
Станкович заодно толкнул небольшую речь на английском.
В начале второго тайма Веллитон прострелил, Комбаров подправил, а Аленичев замкнул – 3:1, белые оторвались.
На 41-й минуте красные подтянулись – Александр Самедов получил мяч в штрафной, продвинулся и реализовал момент – 3:2.
Играть оставалось еще 20 минут, но больше никто не забил – победили белые.
Всего в такой вечер пришло 30 113 болельщиков.
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День рождения «Лукойл Арены» состоялся чуть раньше – 5 сентября. Именно в эту дату в 2014 году матч открытия провели «Спартак» и «Црвена Звезда» (сыграли 1:1). Первый гол на стадионе забил Дмитрий Комбаров.
А первая официальная игра состоялась 14 сентября 2014 года – «Спартак» принимал «Торпедо» в РПЛ и победил 3:1 с дублем Квинси Промеса, который забил первый гол в истории стадиона в официальных матчах.
С тех пор «Лукойл Арена» принимает матчи «Спартака». Также на ней семь отборочных игр провела сборная России. Помимо этого спартаковский стадион принял четыре матча Кубка конфедераций и пять чемпионата мира-2018.
«Спартак» сыграл на «Лукойл Арене» 187 матчей, из которых победил в 103-х – 23 из них были разгромными. Больше всех на этом стадионе играл Роман Зобнин – 125 матчей, а больше всех забил Промес – 67 мячей.
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Фото: ФК «Спартак-Москва»; РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Михаил Воскресенский
Это было великолепное путешествие, которое я проделал вместе с командой, болельщиками, но теперь пришло время отойти от дел и сосредоточиться на экспертных комментариях.
Спасибо за поддержку, которую вы дарили мне все это время.
Всем удачи, скоро увидимся на просторах футбольных новостей!
Что ж, прошел успешно)
Топовая атмосфера. Стадион красиво пел.
Круто получилось!