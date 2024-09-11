«Спартак» отметил 10-летие стадиона: Романцев с дублем Веллитона обыграл Станковича

11 сентября «Спартак» устроил специальный матч на «Лукойл Арене» – в честь десятилетия стадиона. Клуб собрал звезд разных эпох и разделил их на две команды, одну из которых возглавил Деян Станкович, а другую – Олег Романцев.

Много звезд в составах: Веллитон, Павлюченко, Илья Ковальчук, футболистки и шоу-биз

В обе команды попали действующие игроки «Спартака» (в том числе и молодые), а также бывшие представители клуба. Плюс несколько футболисток, большие имена из других видов спорта, актер и стендап-комики.

Вот кто заявился за команду Станковича:

А такой состав – у Олега Романцева:

Цены на билеты были в пределах 400 рублей. В день матча руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал «Спорт-Экспрессу», что билетов продано более 30 тысяч.

За пару часов до старта прошли автограф-сессии с участием Веллитона, Ари, Митрески, Боккетти и других футболистов. Веллитон прилетел из Сан-Паулу.

Примечательно, что в среду у Станковича день рождения – тренеру исполнилось 46 лет. Также юбилей отметил Дмитрий Парфенов – ему 50 лет.

Перед матчем на стадионе прошло шоу – в организации «Спартаку» помогал Winline.

МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты».

Потом разыграли классную фишку: мяч из ложи скинул Никита Симонян, а потом по цепочке болбои доставили его на поле. Станкович перехватил мяч у последнего парня и кинул Александру Довбне, который поймал его в эффектном прыжке.

Двумя капитанами были Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Первый опасный момент возник на четвертой минуте. Веллитон с передачи Сергея Юрана сблизился со Стипе Плетикосой, но вратарь забрал мяч.

А через минуту бразилец забил – белые повели. Плетикоса, вынося мяч, попал в Легкова, а Веллитон добил.

Через пять минут Веллитон сделал дубль. Провал в защите!

Следом Эменике упустил два момента, а между этими событиями Титов заработал пенальти. Илья Ковальчук классно реализовал – 1:2.

В одном из моментов Марина Федорова из женской команды «Спартака» технично прокинула мяч между ног Александру Добродицкому. Кстати, девушки в первом тайме получили от судьи Алексея Николаева оранжевую карточку: «За красивую игру!»

Юрана поменяли одним из первых, причем он ушел на замену не сразу. «Не люблю, когда меня меняют», – сказал он в интервью и пообещал в раздевалке разъяснить, что такое спартаковский футбол. Но вообще очень много улыбался и явно наслаждался праздником.

В перерыве «Спартак» поздравил Станковича с днем рождения. Вышло очень душевно.

Станкович заодно толкнул небольшую речь на английском.

В начале второго тайма Веллитон прострелил, Комбаров подправил, а Аленичев замкнул – 3:1, белые оторвались.

На 41-й минуте красные подтянулись – Александр Самедов получил мяч в штрафной, продвинулся и реализовал момент – 3:2.

Играть оставалось еще 20 минут, но больше никто не забил – победили белые.

Всего в такой вечер пришло 30 113 болельщиков.

* * *

День рождения «Лукойл Арены» состоялся чуть раньше – 5 сентября. Именно в эту дату в 2014 году матч открытия провели «Спартак» и «Црвена Звезда» (сыграли 1:1). Первый гол на стадионе забил Дмитрий Комбаров.

А первая официальная игра состоялась 14 сентября 2014 года – «Спартак» принимал «Торпедо» в РПЛ и победил 3:1 с дублем Квинси Промеса, который забил первый гол в истории стадиона в официальных матчах.

С тех пор «Лукойл Арена» принимает матчи «Спартака». Также на ней семь отборочных игр провела сборная России. Помимо этого спартаковский стадион принял четыре матча Кубка конфедераций и пять чемпионата мира-2018.

«Спартак» сыграл на «Лукойл Арене» 187 матчей, из которых победил в 103-х – 23 из них были разгромными. Больше всех на этом стадионе играл Роман Зобнин – 125 матчей, а больше всех забил Промес – 67 мячей.

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Фото: ФК «Спартак-Москва» ; РИА Новости /Александр Вильф, Антон Денисов, Михаил Воскресенский