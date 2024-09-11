Ребров о стадионе «Спартака»: «Активные фанаты – очень большая сила, сейчас этого нет, к сожалению. Рассказываешь молодым, а они на тебя смотрят, как на мамонта»

Артем Ребров рассказал об особенной атмосфере стадиона «Спартака».

«Главное ощущение – трибуна В и активные фанаты. Это очень большая сила, которая дарит много эмоций и заряжает. Сейчас этой трибуны, к сожалению, нет.

Рассказываешь молодым, которые на застали время до ковида, а они на тебя смотрят, как на мамонта. И не очень понимают, как это ощущается в реальности.

Стадион остается особым местом. Смотришь на гладиатора – и вспоминаешь, как с и самогоном вместе праздновали чемпионство. Выходишь на бровку – сразу всплывает атмосфера матча с «Ливерпулем», дерби с ЦСКА, игры с «Зенитом».

Еще приятно, что семья ходит на стадион: поднимаешь голову, видишь их – тепло на душе.

Как бы ни сложилась моя судьба в « », буду приходить на стадион как к себе домой. Это родное и важное место», – написал бывший вратарь «Спартака» в посте на Спортсе’‘.

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