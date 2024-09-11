Ребров о стадионе «Спартака»: «Активные фанаты – очень большая сила, сейчас этого нет, к сожалению. Рассказываешь молодым, а они на тебя смотрят, как на мамонта»
Артем Ребров рассказал об особенной атмосфере стадиона «Спартака».
«Главное ощущение – трибуна В и активные фанаты. Это очень большая сила, которая дарит много эмоций и заряжает. Сейчас этой трибуны, к сожалению, нет.
Рассказываешь молодым, которые на застали время до ковида, а они на тебя смотрят, как на мамонта. И не очень понимают, как это ощущается в реальности.
Стадион остается особым местом. Смотришь на гладиатора – и вспоминаешь, как с Глушаковым и самогоном вместе праздновали чемпионство. Выходишь на бровку – сразу всплывает атмосфера матча с «Ливерпулем», дерби с ЦСКА, игры с «Зенитом».
Еще приятно, что семья ходит на стадион: поднимаешь голову, видишь их – тепло на душе.
Как бы ни сложилась моя судьба в «Спартаке», буду приходить на стадион как к себе домой. Это родное и важное место», – написал бывший вратарь «Спартака» в посте на Спортсе’‘.
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Иногда это противно, когда заряжают матерные кричалки. Но с другой стороны - дети(о которых попечение) маты знают и без родителей, как и мы узнавали, но мы с улицы, они из соцсетей и улицы. Разве что пояснить ребенку, когда это можно говорить, а когда нельзя. Кому можно, а кому нельзя(а то не было в нашем детстве нормальным ругнуться в кругу сверстников, но когда взрослые рядом - ни-ни).
Может, вспомнишь ещё, как перед матчем с Лидсом в КУЕФА2000 (тогда ещё) болелы Сарая через разведчиков узнали, где бухают англы и с разных сторон на них напали. Погибло двое англичан от ножевых, погибло двое англичан в стычке, где турок было куда больше, двоих кого попало с ножами осудили, а потом отпустили из турецких тюрем.