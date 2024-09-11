Ребров о стадионе «Спартака»: «Активные фанаты – очень большая сила, сейчас этого нет, к сожалению. Рассказываешь молодым, а они на тебя смотрят, как на мамонта»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия болельщики Sports.ru Лукойл Арена Денис Глушаков коронавирус Футбол

Артем Ребров рассказал об особенной атмосфере стадиона «Спартака».

«Главное ощущение – трибуна В и активные фанаты. Это очень большая сила, которая дарит много эмоций и заряжает. Сейчас этой трибуны, к сожалению, нет.

Рассказываешь молодым, которые на застали время до ковида, а они на тебя смотрят, как на мамонта. И не очень понимают, как это ощущается в реальности.

Стадион остается особым местом. Смотришь на гладиатора – и вспоминаешь, как с Глушаковым и самогоном вместе праздновали чемпионство. Выходишь на бровку – сразу всплывает атмосфера матча с «Ливерпулем», дерби с ЦСКА, игры с «Зенитом».

Еще приятно, что семья ходит на стадион: поднимаешь голову, видишь их – тепло на душе.

Как бы ни сложилась моя судьба в «Спартаке», буду приходить на стадион как к себе домой. Это родное и важное место», – написал бывший вратарь «Спартака» в посте на Спортсе’‘.

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27 комментариев
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Так везде. Активные фанаты по сути и делают атмосферу на стадионе, за что им отдельный респект. Жаль, что с появлением фан уйди на трибунах камерная обстановка
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Ответ JENNINGS
Так везде. Активные фанаты по сути и делают атмосферу на стадионе, за что им отдельный респект. Жаль, что с появлением фан уйди на трибунах камерная обстановка
Согласен с тобой.
Иногда это противно, когда заряжают матерные кричалки. Но с другой стороны - дети(о которых попечение) маты знают и без родителей, как и мы узнавали, но мы с улицы, они из соцсетей и улицы. Разве что пояснить ребенку, когда это можно говорить, а когда нельзя. Кому можно, а кому нельзя(а то не было в нашем детстве нормальным ругнуться в кругу сверстников, но когда взрослые рядом - ни-ни).
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Ответ Чебурашка от Гены
Фанаты, если любят свой клуб, должны личные амбиции засунуть куда подальше, зарегиться на Госууслугах и вернуться на свои родные сектора. Никто их за это гнобить не станет, 100%. А так, по ходу, лидеры фан клубов болт забили на свои команды. Собрались бы и договорились.
Если любишь свою страну то нужно засунуть глупые вопросы по поводу повышения НДС, пенсионного возраста, поправок в конституцию и пр. и продолжать сплотиться вокруг Ротенбергов, Потаниных и прочих уважаемых стратегов.
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Все говорят, что отсутствие фанатов - это плохо. Но никто не говорит про причины, и как вернуть их обратно на стадион.
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Ответ Алешка Терминатор
Люди, которые ушли с сектора вследствие введения Fan ID - предатели. Которые показали свою сущность (любят не команду, а себя любимых). Категорически нельзя допустить, чтобы они вернулись на сектор. Нужно растить новых, нормальных. А эти пусть до конца жизни смотрят в баре "Голубая устрица"
после отмены айди вы ходить получается не будете вообще)
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«Активные фанаты» показали, что для них главное не команда, а их собственная движуха. Пусть смотрят футбол по тв. Скоро вырастет новое поколение фанатов без дурацких комплексов и заменит их.
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Пришел Волк ID, набрал воздуха , дунул и соломенная хижина Наф-Нафа разлетелась и он стремглав побежал к братцу Ниф-Нифу и спрятался в его каменном доме.
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Был на матче Спартак- Динамо Махачкала на Кубке, пошёл на семейный сектор с детьми. Вокруг один мат от персонажей которые без детей, ну и где смысл от этого фан уйди?
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сказал один из тысяч пассивных спортсменов,которые отмалчиваются насчен аусвайса на стадион
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Что ты несёшь Артемка, ты может и мамонт, но по факту ещё прошло то меньше двух лет
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Ответ Gspeed
Было бы здорово если у нас было похоже на современную культуру болельщика в Англии. Обыграть английский клуб в домашнем матче, то еще испытание. Хотя.. есть чуть иной пример культуры болельщика. Добро пожаловать в ад. Это стадион Али Сами Ен в Стамбуле. У каждого своё 🤷
К стамбульским добавь тогда и балканцев ) провокация ненависти приводит примерно к таким прекрасным последствиям, как там буйным цветом цветет.
Может, вспомнишь ещё, как перед матчем с Лидсом в КУЕФА2000 (тогда ещё) болелы Сарая через разведчиков узнали, где бухают англы и с разных сторон на них напали. Погибло двое англичан от ножевых, погибло двое англичан в стычке, где турок было куда больше, двоих кого попало с ножами осудили, а потом отпустили из турецких тюрем.
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Ответ 44ndfwwgbr
«Активные фанаты» показали, что для них главное не команда, а их собственная движуха. Пусть смотрят футбол по тв. Скоро вырастет новое поколение фанатов без дурацких комплексов и заменит их.
ну они прекрасно ходят на двойки, молодежки, женский. А вы ходили?
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Ответ debond
после отмены айди вы ходить получается не будете вообще)
А что, в баре "Голубая устрица" ещё жива надежда на отмену Fan ID? Это, видимо, как некоторые украинские граждане до сих пор уверены, что Крым вот-вот к ним вернётся, и они поедут тудой победителями и чувством собственного превосходства.
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Ответ Алешка Терминатор
А что, в баре "Голубая устрица" ещё жива надежда на отмену Fan ID? Это, видимо, как некоторые украинские граждане до сих пор уверены, что Крым вот-вот к ним вернётся, и они поедут тудой победителями и чувством собственного превосходства.
ваши питейные заведения мне не интересны, и не надо называть надеждой то, что обязательно произойдет
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Ответ Дмитрий Ефремов
Был на матче Спартак- Динамо Махачкала на Кубке, пошёл на семейный сектор с детьми. Вокруг один мат от персонажей которые без детей, ну и где смысл от этого фан уйди?
Это каминг аут?
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