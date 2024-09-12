У «Арсенала» самая посещаемая женская команда в Европе, «Барселона» на 2-м месте. Общее число зрителей в высших лигах выросло за сезон на 38% - до 2,6 млн

Посещаемость женского футбола существенно выросла за год.

Согласно данным УЕФА , в сезоне-2023/24 высшие лиги Европы в общей сложности привлекли свыше 2,6 млн болельщиков – на 38% больше, чем в предшествующем.

Самой популярной командой стал «Арсенал » – его домашние матчи в чемпионате посмотрели 329 986 человек. Это на 200+ тысяч больше, чем у любого другого клуба. Отметку в 100 тысяч зрителей за сезон преодолели также «Манчестер Юнайтед », «Барселона » и «Челси».

«Блауграна» стала второй по совокупной посещаемости домашних игр с учетом всех турниров – 216 974 фаната. Только на ее матчи в Лиге чемпионов собралось суммарно больше 100 тысяч человек.

У «Боруссии» лучшая общая посещаемость домашних матчей в сезоне-2023/24, «Милан» на 2-м месте. «МЮ» – 3-й, но с лучшими показателями в чемпионате среди всех клубов Европы