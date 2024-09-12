У «Боруссии» лучшая общая посещаемость домашних матчей в сезоне-2023/24, «Милан» на 2-м месте. «МЮ» – 3-й, но с лучшими показателями в чемпионате среди всех клубов Европы
УЕФА подготовил список команд, привлекших наибольшее число зрителей.
По итогам сезона-2023/24 самая высокая общая посещаемость домашних матчей была у «Боруссии» – 1 951 745 человек. Матчи «Милана» собрали в общей сложности 1 860 964 зрителя, «Манчестер Юнайтед» идет третьим с 1 834 291 болельщиком.
Всего в Европе 16 клубов, преодолевших отметку в миллион посетителей.
Самая высокая средняя посещаемость стадиона в чемпионате – тоже у «Боруссии» (81 305 зрителей), самая высокая совокупная посещаемость игр чемпионата – у «МЮ» (1 397 148).
На матчи АПЛ собралось в общей сложности 14,7 млн человек – это лучший результат в Европе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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