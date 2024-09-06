Генсек РФС: «47% занимающихся футболом в школах – девушки. Они поняли, что это такое, им понравилось»

В РФС рассказали о высокой заинтересованности девушек в футболе.

«Сегодня в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в футбол на уроках физкультуры каждую неделю играет примерно полтора миллиона школьников. Причем примерно 47% занимающихся – девушки. Это тоже хороший пример из области стереотипов.

На начальном этапе девчонки в основном были только из 5-7 классов – когда еще особой разницы в физиологическом развитии с мальчишками нет, и им весело играть в футбол. А 10-11 класс – провал.

Сегодня же количество девушек практически во всех возрастных категориях выровнялось. Девушки стали заниматься футболом серьезно, поняли, что это такое, им понравилось. Один класс начал заниматься, за ним второй подтянулся.

Это простая механика: первое знакомство с видом спорта, повышающийся интерес и вовлечение», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Генсек РФС: «1,5 млн мальчиков и девочек играют в футбол на физкультуре каждую неделю, их количество постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030-му будет 3 млн»