Генсек РФС: «47% занимающихся футболом в школах – девушки. Они поняли, что это такое, им понравилось»

Теги премьер-лига Россия женский футбол РФС Максим Митрофанов детский футбол Советский спорт девушки и спорт Футбол

В РФС рассказали о высокой заинтересованности девушек в футболе.

«Сегодня в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в футбол на уроках физкультуры каждую неделю играет примерно полтора миллиона школьников. Причем примерно 47% занимающихся – девушки. Это тоже хороший пример из области стереотипов.

На начальном этапе девчонки в основном были только из 5-7 классов – когда еще особой разницы в физиологическом развитии с мальчишками нет, и им весело играть в футбол. А 10-11 класс – провал.

Сегодня же количество девушек практически во всех возрастных категориях выровнялось. Девушки стали заниматься футболом серьезно, поняли, что это такое, им понравилось. Один класс начал заниматься, за ним второй подтянулся.

Это простая механика: первое знакомство с видом спорта, повышающийся интерес и вовлечение», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Генсек РФС: «1,5 млн мальчиков и девочек играют в футбол на физкультуре каждую неделю, их количество постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030-му будет 3 млн»

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6 комментариев
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Бред, я максимум одну девку видел. Пацаны да, многие занимаются в секциях на школьных полях.
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Бредятина! На уроках физкультуры занимаются тем, или играют в то, что определяет учитель физкультуры! А не девочки, которые, якобы, хотят играть в футбол. Не верю. У меня под окнами школьный стадиончик, и ни разу ни одну девчонку на поле с мячом я не видел (это Москва). Откуда у Митрофанова данные о 47%?! Кто напел в уши? ))
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47% - девушки, 99% - пацаны. В сумме те самые 146%
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Спросил у внука, он сказал, что ни одна не играет. Кому верить, этому типу , получившему должность по прописке или тому, кто в школу ходит.
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Они в курсе, что зарплат как у футболистов у них не будет, потому что многим не интересно на это смотреть?
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Девахи просто с малых лет ищут женихов поперспективнее
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