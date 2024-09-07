«Женщина возглавит мужскую команду элитного уровня, это неизбежно. Это как управлять страной или крупной компанией». Каскарино о тренерах-женщинах
Тони Каскарино считает неизбежным появление тренеров-женщин в мужском футболе.
Ранее бывший главный тренер женского «Челси» Эмма Хейс, тренирующая сборную США, заявила, что справилась бы с работой в мужской команде.
«Это произойдет. Да, возможно, не сразу, но обязательно произойдет. Это вопрос времени.
Знаете, когда я только начинал играть в футбол, кто бы мог подумать, что женщины будут официальными лицами матча, лайнсменами, судьями? Все меняется, хотя идет медленно.
Для некоторых это недостаточно быстро. Я не знаю, как далеко в будущем, но будет женщина-тренер элитной команды в мужском футболе. Это как во всем остальном в жизни, чем бы вы ни занимались.
Если ты собираешься, например, управлять страной, возглавлять топовую футбольную команду или крупную компанию, это возможно. И иногда это происходит медленнее, чем люди хотели бы. Но это случится неизбежно», – сказал бывший нападающий «Челси».
Наверняка это будет возможно, когда женский футбол сравнится с мужским, глядя на них, то этого не случится в ближайший век)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
Возле кормушки всегда тесно, а на менее хлебных местах ажиотаж уже поменьше. Среди всех полов и цветов кожи.