«Женщина возглавит мужскую команду элитного уровня, это неизбежно. Это как управлять страной или крупной компанией». Каскарино о тренерах-женщинах

Тони Каскарино считает неизбежным появление тренеров-женщин в мужском футболе.

Ранее бывший главный тренер женского «Челси» , тренирующая сборную США, заявила, что справилась бы с работой в мужской команде.

«Это произойдет. Да, возможно, не сразу, но обязательно произойдет. Это вопрос времени.

Знаете, когда я только начинал играть в футбол, кто бы мог подумать, что женщины будут официальными лицами матча, лайнсменами, судьями? Все меняется, хотя идет медленно.

Для некоторых это недостаточно быстро. Я не знаю, как далеко в будущем, но будет женщина-тренер элитной команды в мужском футболе. Это как во всем остальном в жизни, чем бы вы ни занимались.

Если ты собираешься, например, управлять страной, возглавлять топовую футбольную команду или крупную компанию, это возможно. И иногда это происходит медленнее, чем люди хотели бы. Но это случится неизбежно», – сказал бывший нападающий « ».