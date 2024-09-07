«Женщина возглавит мужскую команду элитного уровня, это неизбежно. Это как управлять страной или крупной компанией». Каскарино о тренерах-женщинах

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес женский футбол сборная США жен Тони Каскарино Политика Эмма Хейс Футбол

Тони Каскарино считает неизбежным появление тренеров-женщин в мужском футболе.

Ранее бывший главный тренер женского «Челси» Эмма Хейс, тренирующая сборную США, заявила, что справилась бы с работой в мужской команде.

«Это произойдет. Да, возможно, не сразу, но обязательно произойдет. Это вопрос времени.

Знаете, когда я только начинал играть в футбол, кто бы мог подумать, что женщины будут официальными лицами матча, лайнсменами, судьями? Все меняется, хотя идет медленно.

Для некоторых это недостаточно быстро. Я не знаю, как далеко в будущем, но будет женщина-тренер элитной команды в мужском футболе. Это как во всем остальном в жизни, чем бы вы ни занимались.

Если ты собираешься, например, управлять страной, возглавлять топовую футбольную команду или крупную компанию, это возможно. И иногда это происходит медленнее, чем люди хотели бы. Но это случится неизбежно», – сказал бывший нападающий «Челси».

35 комментариев
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Ответ ruslan_khaibulov
Ну смотря что понимать под словом возглавит, в Челси одна женщина неплохо справлялась с административной топ должностью. Но наверное этого и хватит, я им предлагаю новую не взятую вершину освоить! И это не полет в космос, у нас одна клоунесса без принципов есть такая, а вершина это не пи#деть, хоть одна такая будет интересно?) а то все сплошь как Рапино только пи#деть умеют, и ни одна не смогла доказать умения не пи#деть.
Грановская неплохо справлялась?) Неплохо?) Она шикарный управленец, ее вклад в развитие Челси как топ-клуба невероятен. Слово "неплохо" тут точно не подходит. Федун неплохо управлял Спартаком, но не Грановская неплохо справлялась
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Ну смотря что понимать под словом возглавит, в Челси одна женщина неплохо справлялась с административной топ должностью. Но наверное этого и хватит, я им предлагаю новую не взятую вершину освоить! И это не полет в космос, у нас одна клоунесса без принципов есть такая, а вершина это не пи#деть, хоть одна такая будет интересно?) а то все сплошь как Рапино только пи#деть умеют, и ни одна не смогла доказать умения не пи#деть.
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Вот удивительно, если такое равноправие, то почему женщины хотят работать в офисах, управлять компаниями, становится президентами, но как-то не проявляют большего желания работать в угольных шахтах, класть кирпичи и укладывать шпалы? Если равные права так во всём.
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Ответ Potapson
Вот удивительно, если такое равноправие, то почему женщины хотят работать в офисах, управлять компаниями, становится президентами, но как-то не проявляют большего желания работать в угольных шахтах, класть кирпичи и укладывать шпалы? Если равные права так во всём.
а ты сам проявляешь большое желание в шахтах работать? я уверен, что среди указанных тобою профессий есть особи женского пола. Но, зачастую, такие комментаторы, сами сидят в уютном офисе, а не на "мужицких" профессиях трудятся.
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жду комментарий Мостового
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кстати, вчера прочел про главного тренера немецкого Ингольштадта. да, это 3-й Бундес, но это только начало.
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Выучится, наберётся практики в юношеских командах и пусть появляется. В чем проблема
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Когда-нибудь и Святой Престол возглавит женщина - Мама Римская
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Безызбежно!
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И вообще, отстаньте от футбола, добейтесь в шахматах гендерного равноправия! Дикость какая-то, в 21м веке для женщин отдельный чемпионат, хотя там не надо ни мускулов, ни реакции. Заметьте, параолимпийских шахмат нет!
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Ответ Potapson
Вот удивительно, если такое равноправие, то почему женщины хотят работать в офисах, управлять компаниями, становится президентами, но как-то не проявляют большего желания работать в угольных шахтах, класть кирпичи и укладывать шпалы? Если равные права так во всём.
Будто мужики хотят работать в шахтах
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Я представляю это, когда команда горит в перерыве 0:2, заходит тренер женского пола в раздевалку, и отчитывает с криками именитых футболистов как им играть) ну или на крайний случай Кьеллини без трусов)

Наверняка это будет возможно, когда женский футбол сравнится с мужским, глядя на них, то этого не случится в ближайший век)
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Ответ fraqtop
Ну и потом будет куча скандалов, что до неё домогаются и т д, оно вам надо? Потом суды из за того, что её драли всей командой в раздевалке
Ты долбо*б? У тебя на работе женщины есть? Всех дерете мужским коллективом?
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В подавляющем большинстве случаев женщина-руководитель не управляет персоналом, а только манипулирует
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Ответ lewton
Ты долбо*б? У тебя на работе женщины есть? Всех дерете мужским коллективом?
Да, дерём, когда они на больничном дерём вместо них их защитнтков вроде тебя
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Ответ ruslan_khaibulov
Ну смотря что понимать под словом возглавит, в Челси одна женщина неплохо справлялась с административной топ должностью. Но наверное этого и хватит, я им предлагаю новую не взятую вершину освоить! И это не полет в космос, у нас одна клоунесса без принципов есть такая, а вершина это не пи#деть, хоть одна такая будет интересно?) а то все сплошь как Рапино только пи#деть умеют, и ни одна не смогла доказать умения не пи#деть.
Ещё была Ева Карнейро и с ней был скандал.
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Ответ ruslan_khaibulov
Ну смотря что понимать под словом возглавит, в Челси одна женщина неплохо справлялась с административной топ должностью. Но наверное этого и хватит, я им предлагаю новую не взятую вершину освоить! И это не полет в космос, у нас одна клоунесса без принципов есть такая, а вершина это не пи#деть, хоть одна такая будет интересно?) а то все сплошь как Рапино только пи#деть умеют, и ни одна не смогла доказать умения не пи#деть.
Грановская потому и мудрая женщина, что у нее хватало мозгов не лезть в мужской коллектив, она отдавала это на откуп тренерам. А в своей предметной области она была хороша, спору нет
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Ответ Остап Бендер
И вообще, отстаньте от футбола, добейтесь в шахматах гендерного равноправия! Дикость какая-то, в 21м веке для женщин отдельный чемпионат, хотя там не надо ни мускулов, ни реакции. Заметьте, параолимпийских шахмат нет!
Кстати, да. Женщины элементарно шахматы на уровне мужского топ-10 не вывозят, за всю историю только Юдит Полгар смогла.
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Ответ Игорь Новиков
Ну так есть и президенты, и премьеры. И где-то управляют. В Эстонии, например, премьер-управляет. И только что была женщина. Ушла в ЕС на повышение. в разных комиссиях и органах Европы тоже полно женщин на важных постах. Это уже давно не удивляет.
Я о том, что нет власти у одного лица в соло, управляет Парламент
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Ответ Игорь Новиков
Вообще, полно женщин-президентов. Не говоря про Премьер-министров. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
Ты же в курсе, что президент/премьер ≠ управляет страной? Ну не везде)
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Ответ Юрий Кечко
Много женщин странами управляет?
Вообще, полно женщин-президентов. Не говоря про Премьер-министров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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Ответ Max Maximus
Главное, чтобы профессиональные навыки были на уровне, а не потому что пол "правильный"
да на навыки, как и на пол, во многих странах пофиг. главное, это нужные связи иметь. вон условные талалаевы и прочие рос тренеры прыгают из одной кормухи к другой из-за того, что у них есть член или навыки какие правильные? я лично, сильно сомневаюсь в этом.
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мир перевернулся когда женщинам дали права,а эти идиоты им еще страны и футбольные команды доверять хотят
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тогда все будут евнухами
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Каскарино - шикарный игрок был в свое время
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Сказал так будто против воли клуба поставят женщину
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Туда, где крутятся большие деньги, всякий норовит влезть.
Возле кормушки всегда тесно, а на менее хлебных местах ажиотаж уже поменьше. Среди всех полов и цветов кожи.
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