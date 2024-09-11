Тебас о словах Винисиуса про перенос ЧМ-2030: «Это не соответствует тому, что он говорит в интервью. Он сказал, что Испания – не расистская страна, и в этом я с ним согласен»
Хавьер Тебас прокомментировал заявления Винисиуса о ЧМ в Испании.
Ранее бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Полагаю, если посмотреть внимательно, его высказывания не совсем согласуются с тем, что он сам говорит в интервью. Когда он говорил, что, возможно, следует перенести чемпионат мира, он в то же время заявлял, что Испания не является расистской страной.
Давайте отбросим все, что не соответствует действительности, и оставим то, что соответствует: Испания не является расистской страной, и в этом я согласен с Винисиусом», – заявил президент Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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