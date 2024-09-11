Тебас о словах Винисиуса про перенос ЧМ-2030: «Это не соответствует тому, что он говорит в интервью. Он сказал, что Испания – не расистская страна, и в этом я с ним согласен»

Хавьер Тебас прокомментировал заявления Винисиуса о ЧМ в Испании.

Ранее бразильский вингер «Реала » заявил : «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Полагаю, если посмотреть внимательно, его высказывания не совсем согласуются с тем, что он сам говорит в интервью. Когда он говорил, что, возможно, следует перенести чемпионат мира, он в то же время заявлял, что Испания не является расистской страной.

Давайте отбросим все, что не соответствует действительности, и оставим то, что соответствует: Испания не является расистской страной, и в этом я согласен с Винисиусом », – заявил президент Ла Лиги.