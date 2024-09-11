«Неймар – единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии
Диего Лугано отметил, что в сборной Уругвая не боятся Винисиуса Жуниора.
На вопрос о том, кто из бразильских футболистов может оказать решающее влияние на исход матча, экс-защитник ответил: «Неймар – единственный, кто способен вселить страх в соперников сборной Бразилии. Как уругваец, я могу говорить за себя».
Когда у Лугано спросили, не обладает ли таким же статусом Винисиус, гость ESPN сказал: «Напротив, я даже всегда знал, что его легко спровоцировать, им легко управлять, вывести его из игры».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Torcedores
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости