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  • «Неймар – единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии
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«Неймар – единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии

Диего Лугано отметил, что в сборной Уругвая не боятся Винисиуса Жуниора.

На вопрос о том, кто из бразильских футболистов может оказать решающее влияние на исход матча, экс-защитник ответил: «Неймар – единственный, кто способен вселить страх в соперников сборной Бразилии. Как уругваец, я могу говорить за себя».

Когда у Лугано спросили, не обладает ли таким же статусом Винисиус, гость ESPN сказал: «Напротив, я даже всегда знал, что его легко спровоцировать, им легко управлять, вывести его из игры».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Torcedores
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Уругвая по футболу
logoНеймар
logoАль-Хилаль
logoДиего Лугано
logoВинисиус Жуниор
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