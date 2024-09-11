«Неймар – единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии

Диего Лугано отметил, что в сборной Уругвая не боятся Винисиуса Жуниора.

На вопрос о том, кто из бразильских футболистов может оказать решающее влияние на исход матча, экс-защитник ответил: «Неймар – единственный, кто способен вселить страх в соперников сборной Бразилии . Как уругваец, я могу говорить за себя».

Когда у Лугано спросили, не обладает ли таким же статусом Винисиус , гость ESPN сказал: «Напротив, я даже всегда знал, что его легко спровоцировать, им легко управлять, вывести его из игры».