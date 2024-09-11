Моуринью о «Реале»: «В лучшем клубе мира могут быть только лучшие футболисты мира. Ему удается подписывать сильнейшую молодежь: Винисиуса, Беллингема, Гюлера, Эндрика»

Жозе Моуринью высоко оценил работу «Реала» на трансферном рынке.

«В лучшем клубе мира могут быть только лучшие футболисты мира. «Реалу » потрясающе удается подписывать сильнейших молодых игроков мира.

Они заполучили Винисиуса и Родриго , когда те были еще детьми, они заполучили Джуда Беллингема и Арду Гюлера в юном возрасте, а теперь и Эндрика», – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью HT Spor.