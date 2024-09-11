Моуринью о «Реале»: «В лучшем клубе мира могут быть только лучшие футболисты мира. Ему удается подписывать сильнейшую молодежь: Винисиуса, Беллингема, Гюлера, Эндрика»
Жозе Моуринью высоко оценил работу «Реала» на трансферном рынке.
«В лучшем клубе мира могут быть только лучшие футболисты мира. «Реалу» потрясающе удается подписывать сильнейших молодых игроков мира.
Они заполучили Винисиуса и Родриго, когда те были еще детьми, они заполучили Джуда Беллингема и Арду Гюлера в юном возрасте, а теперь и Эндрика», – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью HT Spor.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Madrid Universal
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