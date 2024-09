Моуринью показал татуировку с трофеями ЛЧ, ЛЕ и ЛК: «Никогда не называл себя Особенным. Я не скромный, но и не идиот. Но есть только один такой человек»

Жозе Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира.

– Я никогда не считал, что я Особенный. Никогда.

Есть большая разница между тем, чтобы быть Особенным (The Special One – Sports”), и тем, чтобы быть особенным (a special one – Sports”). И я никогда не говорил, что я Особенный. Я никогда так не говорил.

Я не скромный человек, но и не идиот. Я никогда не называл себя Особенным.

Но есть только один такой человек... (показывает татуировку с трофеями за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций – Sports”).

– Я считаю, что вы все еще особенный.

– Я могу проиграть все оставшиеся матчи в своей карьере, но то, что я сделал, я уже сделал, – сказал главный тренер «Фенербахче ».

Моуринью о том, почему назвал себя «Особенным»: «Меня спросили, готов ли я к АПЛ. А я подумал: «Я выиграл ЛЧ, а ты считаешь, что я никто?»