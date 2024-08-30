«Фенербахче» Моуринью выиграл 2 матча подряд в Турции с общим счетом 8:0
«Фенербахче» выиграл 2 матча подряд в чемпионате Турции с общим счетом 8:0.
Сегодня команда Жозе Моуринью одержала домашнюю победу над «Аланьяспором» со счетом 3:0. В предыдущем туре чемпионата Турции команда в гостях разгромила «Ризеспор» со счетом 5:0.
Также с начала нового сезона в рамках турецкой Суперлиги «Фенербахче» победил «Адана Демирспор» (1:0) и сыграл вничью с «Гезтепе» (2:2).
В 8 матчах во всех турнирах стамбульцы потерпели 1 поражение – от «Лилля» (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Португальский специалист возглавил турецкий клуб этим летом. В январе он был уволен из «Ромы».