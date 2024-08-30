«Фенербахче» Моуринью выиграл 2 матча подряд в Турции с общим счетом 8:0

Теги Жозе Моуринью Фенербахче Ризеспор высшая лига Турция Адана Демирспор Гезтепе Аланьяспор Футбол

«Фенербахче» выиграл 2 матча подряд в чемпионате Турции с общим счетом 8:0.

Сегодня команда Жозе Моуринью одержала домашнюю победу над «Аланьяспором» со счетом 3:0. В предыдущем туре чемпионата Турции команда в гостях разгромила «Ризеспор» со счетом 5:0.

Также с начала нового сезона в рамках турецкой Суперлиги «Фенербахче» победил «Адана Демирспор» (1:0) и сыграл вничью с «Гезтепе» (2:2).

В 8 матчах во всех турнирах стамбульцы потерпели 1 поражение – от «Лилля» (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Португальский специалист возглавил турецкий клуб этим летом. В январе он был уволен из «Ромы».

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5 комментариев
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Один фиг в лч заглотнул. а чемп турции шляпа
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